TikTok, ABD ve İngiltere’de Youtube’u Geride Bıraktı!

Yeni bir rapora göre, İngiltere ve ABD’deki uygulama kullanıcıları TikTok’ta Youtube’dan daha fazla zaman harcıyor.

Uygulama izleme firması App Annie’nin verileri, uygulamalarda harcanan kullanıcı başına ortalama sürenin TikTok için daha yüksek olduğunu ve bu da yüksek düzeyde katılım olduğunu gösteriyor. App Annie, TikTok’u “akış ve sosyal manzarayı yükseltmiş” olarak nitelendirdi.

Bununla birlikte, YouTube, genel olarak çok daha fazla kullanıcıya sahip olduğu için, kullanıcı başına değil, harcanan toplam süre için en üst noktayı koruyor. Google’ın sahip olduğu video devinin aylık yaklaşık iki milyar kullanıcısı varken, TikTok’un en son halka açık rakamları 2020’nin ortalarında yaklaşık 700 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu gösteriyor.

Rapordaki “harcanan zaman” metriği yalnızca Android telefonları hesaba katıyor ve aynı zamanda yerel olarak Douyin olarak bilinen TikTok’un büyük bir uygulama olduğu Çin’i de içermiyor. Enders Analysis’den Jamie MacEwan, “YouTube hala, Birleşik Krallık’ta, uygulamada harcanan toplam zaman açısından TikTok’tan daha iyi durumda.” dedi.

“YouTube’un kitlesi, nispeten hafif internet kullanıcıları olan daha fazla demografi elde ettiği anlamına geliyor… Sadece çevrimiçi olan herkese ulaşıyor.”

“Ancak bunların hiçbiri TikTok’un başarılı olmadığı anlamına gelmiyor” dedi.

“TikTok, kullanıcıları çekmek için büyük harcamalar yapıyordu, ancak diğer sosyal medyaya kıyasla mutlaka uzun süre takılmıyorlardı” dedi. “Artık ABD ve İngiltere’de TikTok’un YouTube’u geride bıraktığını ve Facebook’un tahtını da sarstığını biliyoruz.”

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İngiltere’de, TikTok’un Haziran 2020’de YouTube’u geride bıraktığını ve o zamandan beri liderliğini koruduğunu görüyoruz. ABD’de, TikTok ve YouTube, TikTok’un Nisan 2021’de zirveye çıkmasından önce geçen yılın sonlarında birkaç kez yer değiştirdi. Firma tarafından izlenen diğer ölçümler TikTok’un artan önemini yansıtıyor. Sosyal, iletişim, fotoğraf, video ve eğlence uygulamaları arasında TikTok, 2020’den bu yana dünya çapında en çok indirilen uygulamalar arasında yer alıyor. Ayrıca, geçen yıldan bu yana tüketici harcamalarında en üst sırada yer almak için YouTube ile rekabet ediyor.

App Annie’nin raporu ayrıca, TikTok da dahil olmak üzere canlı akışa sahip uygulamaların, içerik oluşturuculara harcanan paradaki artışı körüklediğini gösteriyor. Raporda, “öne çıkan bir özellik” olarak canlı yayın yapan uygulamaların, 2021’in ilk yarısında ilk 25 sosyal uygulamada harcanan paranın dörtte üçünü oluşturduğu belirtiliyor. Örneğin, Twitch’te izleyiciler “Bit” (sanal para birimi) satın alabilir ve canlı yayın sırasında flamaları “neşelendirmek” için harcayabilir. Veya yalnızca aboneye özel avantajlar karşılığında içerik oluşturucunun kanalına yinelenen bir abonelik ayarlayabilirler.

TikTok, kullanıcıların içerik oluşturuculara kendi “Bit” sürümü olan “Coins” ile bahşiş vermesine izin verirken, YouTube canlı yayınları için benzer programlar yürütüyor. App Annie,” canlı yayın, sosyal uygulamalara olan bağlılığın artmasına neden oluyor ve bu da onları tüketici harcamaları için ayarlıyor ” diyor. Rapor ayrıca geçen yıl bir başka kazananı da vurguluyor. Snapchat! App Annie’nin verilerine göre, artırılmış gerçeklik odaklı mesajlaşma uygulaması, ABD dışındaki indirmelerinin yıllık bazda yaklaşık %30 ve iki yıl öncesine göre %45 oranında büyüdüğünü gördü.

Kaynak: BBC News