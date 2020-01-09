Haber
TikTok, hacker saldırılarına karşı bir güvenlik açığını düzeltti
TikTok, son dönemin en popüler video ve eğlence uygulamalarından birisi. Fakat uygulama, beraberinde bir çok güvenlik sorunu da getirebiliyor. Check Point adında bir güvenlik firması, TikTok‘ta saldırganların kurban profilindeki hemen hemen her şeye erişebilmelerini sağlayan ciddi bir güvenlik açığı buldu.
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Check Point, hackerlerın TikTok‘ta kullanıcıların videolarını ve hesaplarını kontrol altına alabilmesini sağlayan bir güvenlik açığını tespit etti. Saldırganlar, TikTok‘tan sahte bir kısa mesaj göndererek kullanıcının bu sahte bağlantıya tıklaması sayesinde, kullanıcının profilini kısmen kontrol edebiliyorlardı. Ayrıca uygulama, hacker’ın kurbanı tam olarak TikTok’a benzeyen bir web sitesine yönlendirmesine de izin veriyordu.
TikTok son zamanlarda çok fazla inceleme altındaydı ve ABD hükümeti bile uygulamanın Amerikan ordusundaki akıllı telefonlarda kullanımını yasaklamıştı. Ortaya çıkan bu güvenlik açığı sayesinde, ABD hükümetinin endişelerinde haklı olduğu net şekilde gözüküyor.
Check Point, kasım ayında TikTok‘u konu ile ilgili bilgilendirdi. Güvenlik açığını dikkate alan uygulama geliştiricisi, neyse ki yeni bir güncelleme yayınlayarak bu açığı düzeltti ve sorunun büyümesini engelledi.
Olası siber saldırılara karşı telefonunuzdaki TikTok uygulamasının en son sürümde olduğuna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. TikTok uygulamasını, hem iOS hem de Android işletim sistemleri için aşağıdaki linklerden indirebilir ve sürümlere ait en güncel durumlarını kontrol edebilirsiniz.
TikTok indirme linkleri
e-Spor
RAZER, CES’de PC ve mobil oyunculuğa dair ürünlerini sergiledi!
RAZER, CES 2020 teknoloji fuarında yeni nesil oyuncu ekipmanlarıyla adeta büyüledi. Firma, yaptıkları açıklamalarda bulut oyunculuğa dair atılımlarını vurguladı.
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Razer , bugün yeni “Kishi” evrensel mobil oyun kontrol cihazlarını, “Sila” 5G Ev Router’ını, “Tomahawk” Masaüstü Oyun Bilgisayarı’nı ve çeşitli oyun yayıncıları ve teknolojik ürün satıcıları ile iş birliği içinde oluşturulan yeni bir Razer eRacing Simulator konseptini duyurdu.
NVIDIA’nın GeForce NOW bulut oyununun önizlemesini de içeren yeni bir bulut oyun deneyim bölgesinin keyfini çıkartabilir.
Yeni modüler, ultra kompakt oyun masaüstünü de içeren Razer’ın endüstri lideri oyun sistemlerini tanıyabilir ve Razer eRacing Simulator’da üç turlu bir yarışmaya katılabilirler.
Yüksek performanslı bulut oyunculuğu için temelleri atıyoruz!
Oyun donanımı, yazılımı ve hizmetlerinde tartışmasız inovasyon lideri olan Razer, oyuncuları bulut ve mobil oyunların geleceğine hazır hale getirmeyi amaçlıyor.
Yüksek performanslı giriş aygıtları ve altyapı çözümleri için ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. iOS ve Android cihazlara evrensel bir bulut oyunculuğu kontrol cihazı olan Kishi ile ilk oyun odaklı 5G yönlendiricisi olan “Razer Sila 5G” Home Router’ını tanıttı.
Kishi evrensel mobil oyun kontrolü, Android ve iOS cihazlarda düşük gecikmeli oyun oynamayı destekliyor. Esas olarak Razer Phone 2 sahiplerini hedefleyerek hazırlanan Junglecat’ın kompakt ergonomik formunu temel alıyor.
Razer’in yeni Kishi bulut uyumlu kontrol cihazı, çoğu akıllı telefonla uyumluluk sağlaması için Gamevice ile ortaklaşa üretildi. “Kishi mobil kontrol cihazı” (Android ve iOS için) 2020’nin başlarında satışa sunulacak.
RAZER Sila ile düşük gecikmeli oyun konforu yaşatacak
Razer’ın Sila 5G Home Router konsepti, oyuncuların Razer tescilli FasTrack motorunu içeren sabit ve mobil oyun sırasında ultra düşük gecikme süresi sunacak şekilde tasarlanmış yüksek hızlı bir ağ cihazıdır.
Dahili şarj edilebilir pil, gittiğiniz her yerde; anında, gecikmesiz turnuvalar için mobil 5G erişim noktası olarak da kullanılabiliyor.
Razer’ın FasTrack motoru, yüksek hızlı oyun veya yayınlar için kullanılan uygulama ve cihazlara bant genişliği önceliği veren akıllı, sürekli uyarlanabilir bir QoS (quality of service- hizmet kalitesi) özelliği olarak belirtildi.
RAZER, kompakt oyun sistemleri yeniden tanımlanıyor!
Intel ile ortak olarak Razer, yeni ultra kompakt “Tomahawk N1” kasasını kullanan ilk gerçek modüler masaüstü oyun sistemi Razer Tomahawk’ı tanıttı.
Intel NUC 9 Extreme Compute Element için mükemmel uyum sağlayan Tomahawk N1, Razer’ın minimalist tasarım dilini benzersiz bir masaüstü oluşturmak için oyun kasasına aktaran gelişmiş modüler düzene sahip.
Şık, kompakt bir kasadır. Tomahawk N1 tam boyutlu bir masaüstünün gereksiz bölümlerini atarak yüksek saat ve kare hızlarına ulaşabilen kasa olma özelliğini taşıyor.
“E-spor alanında ilk sıradayız!”
Razer E-racing Simulator konsepti için, bugüne kadar ki en sürükleyici yarış deneyimini sunmak adına yarış simülasyonlarının önde gelen şirketleri ile bir araya gelerek rekabetçi eRacing dünyasının geleceğine odaklanıyoruz.
Project CARS Pro’yu çalıştıran bu konsept model, Vesaro, Simpit, Fanatec ve Synthesis VR teknolojisi ile 202 derecelik bir projeksiyon sistemi oluşturuyor. Hidrolik yarış platformu, tam manuel kontroller ve vites düğmeli direksiyon ile heyecan verici ve sürükleyici bir eRacing deneyimi sunuyor.
Firmanın Global E-spor Direktörü David Tse, “Rekabetçi eRacing alanı, firmamızın yeni bir inovasyon oluşturdu. Oyunları sevenleri için daha keyifli, sürükleyici ve heyecan verici hale getiren bir sektör yarattı.
ASUS
ASUS, 2020 model ZenBook Pro Duo’yu CES’te tanıttı!
ASUS, tasarımıyla gönüllerde taht kuran ZenBook Duo’nun 2020 model versiyonunu Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2020 fuarında tanıtımını gerçekleştirdi.
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Geçtiğimiz sene Zenbook Pro Duo modeli ile 15 inç bir ana ekranın yanında ikinci bir ekran deneyimini kullanıcılarına sunan ASUS, 14 inç boyutundaki yeni ZenBook Duo (UX481) modelini geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunmuştu.
ASUS tarafından yapılan açıklamada; dokunmatik ana ekran seçeneği sunan UX481’in, aynı zamanda entegre özellikleri genişletilen 12,6 inç boyutunda olan yardımcı bir dokunmatik ekranı ASUS ScreenPad Plus ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunduklarını duyurdu.
Tasarımıyla dikkat çeken ASUS ZenBook Pro Duo, artık daha ekonomik!
Şirket, ZenBook Pro Duo ile ilk kez geliştirildiği belirtilen yeni teknolojinin ile daha uygun fiyatta son kullanıcı ile buluşacağını aktardı. ScreenPad Plus’ın, kullanıcıların çalışma şekillerini geliştirerek üretkenliği artıran ve iş akışlarına hızlıca adapte olabilen çok amaçlı bir inovasyon olduğunu vurgulandı.
Yetkililer tarafından bu inovasyon için “Birincil ekranla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve yerleşik ScreenXpert yazılımı ile kullanıcıların ScreenPad Plus’ın verimlilik avantajlarından kolayca yararlanmasına olanak sağlayan çok çeşitli kullanışlı uygulamaları, araçları ve yardımcı programları olan kullanıcı dostu bir yenilikçi” tanımı yapıldı.
ZenBook Pro Duo 2020 özellikleri neler?
1 TB’a kadar PCIe 3.0 x4 SSD tarafından sağlanan hızlı depolama alanı ile birlikte 16 GB’a kadar RAM mevcut. NVIDIA GeForce MX250 GPU ile birleştirilmiş 10. nesil Intel Core i7 işlemciye sahip.
ZenBook Duo’nun, aynı zamanda üst seviye renk doğruluğu sağlamak için için PANTONE Onaylı FHD dokunmatik bir ekrana sahip olduğu belirtildi.
Yetkililerin yaptığı açıklamanın son bölümünde ise tasarımın 1.5kg ağırlığıyla kullanıcıların mobilite beklentisini karşılayacağı belirtildi ve NanoEdge ile incelen çerçevelerin bunun en büyük mimarı yenilik olduğu aktarıldı.
Haber
App Store, 2020’ye rekor satışla girdi!
Apple, geçtiğimiz yılı bol kazançlı tamamladı ve yeni yılda da hızını kesmeden yoluna devam ediyor. Apple‘ın kendi yazılımı olan iOS işletim sistemi üzerinden kullanıcılara hizmet sunduğu online mağazası App Store, yeni yılın ilk gününde geçen yıla oranla satışlarda %20 artış göstererek rekor tazeledi.
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2019, App Store için satış rekoru kırılan bir yıl oldu. Sadece 24 Aralık Noel Arifesi ile yeni yıl arasında Apple kullanıcıları tarafından yapılan harcama miktarı 1.42 milyar dolara kadar ulaştı.
App Store’un 2008 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana, geliştiriciler 155 milyar doların üzerinde kazanç elde etti ve bu kazançların 38 milyar dolar değerindeki dörtte birlik kısmı yalnızca geçen yıldan geliyor. Geliştiriciler 2018 yılında ise 34 milyar dolarlık kazanç elde etmişti.
2020’nin ilk gününde rekor App Store geliri: 386 milyon dolar!
Apple 2020 yılının ilk gününe, App Store‘da yapılan 386 milyon dolarlık rekor bir satışla başladı. Bu rekor satış rakamı, geçen yıla oranla %20 artış manasına geliyor.
Apple TV+, News+ ve Arcade gibi aboneliklerin piyasaya sürülmesi ile Apple hizmetleri için büyük bir yıl geride kaldı. Tüm bu uygulamalar Apple Music ve Apple Pay ile birleştiğinde, şirketin iş modelini hizmetlere daha da fazla kaydırmak istediği anlaşılıyor.
Apple, her bir hizmetin getirdiği sayılarla ilgili bir detay vermedi. Ancak Apple TV uygulamasının, LG, Sony ve VIZIO akıllı televizyonlara geleceğini ve temassız geçişin Washington DC, Shenzhen ve Guangzhou‘daki Apple Pay kullanıcılarına sunulacağını açıkladı.