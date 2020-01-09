TikTok, hacker saldırılarına karşı bir güvenlik açığını düzeltti

TikTok, son dönemin en popüler video ve eğlence uygulamalarından birisi. Fakat uygulama, beraberinde bir çok güvenlik sorunu da getirebiliyor. Check Point adında bir güvenlik firması, TikTok‘ta saldırganların kurban profilindeki hemen hemen her şeye erişebilmelerini sağlayan ciddi bir güvenlik açığı buldu.

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Check Point, hackerlerın TikTok‘ta kullanıcıların videolarını ve hesaplarını kontrol altına alabilmesini sağlayan bir güvenlik açığını tespit etti. Saldırganlar, TikTok‘tan sahte bir kısa mesaj göndererek kullanıcının bu sahte bağlantıya tıklaması sayesinde, kullanıcının profilini kısmen kontrol edebiliyorlardı. Ayrıca uygulama, hacker’ın kurbanı tam olarak TikTok’a benzeyen bir web sitesine yönlendirmesine de izin veriyordu.

TikTok son zamanlarda çok fazla inceleme altındaydı ve ABD hükümeti bile uygulamanın Amerikan ordusundaki akıllı telefonlarda kullanımını yasaklamıştı. Ortaya çıkan bu güvenlik açığı sayesinde, ABD hükümetinin endişelerinde haklı olduğu net şekilde gözüküyor.

Check Point, kasım ayında TikTok‘u konu ile ilgili bilgilendirdi. Güvenlik açığını dikkate alan uygulama geliştiricisi, neyse ki yeni bir güncelleme yayınlayarak bu açığı düzeltti ve sorunun büyümesini engelledi.