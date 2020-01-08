Haber
App Store, 2020’ye rekor satışla girdi!
Apple, geçtiğimiz yılı bol kazançlı tamamladı ve yeni yılda da hızını kesmeden yoluna devam ediyor. Apple‘ın kendi yazılımı olan iOS işletim sistemi üzerinden kullanıcılara hizmet sunduğu online mağazası App Store, yeni yılın ilk gününde geçen yıla oranla satışlarda %20 artış göstererek rekor tazeledi.
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2019, App Store için satış rekoru kırılan bir yıl oldu. Sadece 24 Aralık Noel Arifesi ile yeni yıl arasında Apple kullanıcıları tarafından yapılan harcama miktarı 1.42 milyar dolara kadar ulaştı.
App Store’un 2008 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana, geliştiriciler 155 milyar doların üzerinde kazanç elde etti ve bu kazançların 38 milyar dolar değerindeki dörtte birlik kısmı yalnızca geçen yıldan geliyor. Geliştiriciler 2018 yılında ise 34 milyar dolarlık kazanç elde etmişti.
2020’nin ilk gününde rekor App Store geliri: 386 milyon dolar!
Apple 2020 yılının ilk gününe, App Store‘da yapılan 386 milyon dolarlık rekor bir satışla başladı. Bu rekor satış rakamı, geçen yıla oranla %20 artış manasına geliyor.
Apple TV+, News+ ve Arcade gibi aboneliklerin piyasaya sürülmesi ile Apple hizmetleri için büyük bir yıl geride kaldı. Tüm bu uygulamalar Apple Music ve Apple Pay ile birleştiğinde, şirketin iş modelini hizmetlere daha da fazla kaydırmak istediği anlaşılıyor.
Apple, her bir hizmetin getirdiği sayılarla ilgili bir detay vermedi. Ancak Apple TV uygulamasının, LG, Sony ve VIZIO akıllı televizyonlara geleceğini ve temassız geçişin Washington DC, Shenzhen ve Guangzhou‘daki Apple Pay kullanıcılarına sunulacağını açıkladı.
Otomobil
Sony’den elektrikli otomobil sürprizi: Vision-S!
CES 2020’de küçük duyurular dışında yeni ürün tanıtımı gerçekleştirmeyen Sony, büyük bir sürpriz yaparak elektrikli otomobil konseptini duyurdu. Sony Vision-S, Japon markanın geliştirdiği otomotiv teknolojilerini şık bir tasarım ile gözler önüne seriyor!
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Sony Vision-S, otomobil teknolojilerinde gelinen noktayı gösteriyor
Yalnızca otomotiv gündeminin değil, teknoloji gündeminin de ilgisini çeken Sony Vision-S, CES 2020’nin gözde ürünleri arasına girmeyi başardı. Konsept bir elektrikli model olan araç; Magna Steyr, Bosch, Benteler, Continental, ZF, Qualcomm, NVIDIA ve BlackBerry gibi köklü şirketlerin işbirliği sayesinde ortaya çıkmış. Vision-S konseptinin şık tasarımı kadar içerisinde barındırdığı teknolojiler de dikkat çekiyor. “Oval algılama” adlı teknoloji; aralarında CMOS, 3D ToF, radar, LIDAR ve ultra sonik sensörlerin bulunduğu toplam 33 sensörden destek alıyor. Böylece araç içinde ve etrafındaki nesnelerin algılaması hatasız şekilde sağlanıyor.
Kullanıcı deneyimine önem veren Sony, Vision-S’in iç mekanını adeta ev rahatlığı sunan teknolojiler ile doldurmuş. Son olarak TOGG’da gördüğümüz boydan boya üçlü ekran ve kameralı dikiz aynası, elektrikli konseptin odak noktasını oluşturuyor. Sürücü ve yolcunun araç içerisinde rahat zaman geçirmesini sağlayan tek parça ekran, kullanıcının isteğine göre kişiselleştirilebiliyor. Araçta yer verilen makine öğrenimi özelliği ise akıllı detayları sayesinde bambaşka bir deneyime imza atıyor. Örneğin, yolculardan biri uyuduğu takdirde araç bunu otomatik olarak algılayarak bağımsız tasarlanmış koltukların sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor.
Eğlence sistemi tarafında ise 360 Reality Audio teknolojisi dikkat çekiyor. 4 koltuk dahil olmak üzere aracın pek çok yerinde bulunan gelişmiş hoparlör sistemi, sürücü ve yolcuyu etrafına alan müzikal deneyim sunuyor. Ayrıca akıllı telefon uygulaması ile müziği değiştirme, kabin sıcaklığını ayarlama hatta aracı park yerinden çağırma gibi işlevler gerçekleştirilebiliyor.
Sony Vision-S, gelişmiş seyir kontrolüne imkân tanıyan Seviye 2+ otonom sürüş özelliği barındırıyor. Ancak aracın güçlü teknik altyapısı, Seviye 4 ve üzeri tam otonom sürüşü sağlayacak bir yazılım güncellemesine de şimdiden hazırlık sunuyor. Performans tarafında 268 beygir güç üreten çift elektrik motoru, elektrikli otomobili 0’dan 100 km hıza 4.8 saniyede ulaştırıyor.
Oldukça şık ve akıcı bir tasarıma sahip olan Sony Vision-S, pek çok çevreden olumlu görüş alsa da konsept bir model olarak kalacak. Zira Sony, otomotiv endüstrisi için geliştirdiği teknolojileri markalara sunmak için geliştirdiğini belirtiyor.
İşlemci
MediaTek Dimensity 800 5G işlemci iddialı geliyor!
Tayvanlı çip üreticisi MediaTek, CES 2020’de düzenlediği etkinlik ile yeni mobil işlemcisi Dimensity 800’ü duyurdu. MediaTek Dimensity 800, 5G desteği sunan orta seviye akıllı telefonlar için rekabetçi bir çözüm getiriyor.
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MediaTek Dimensity 800, orta seviye akıllı telefonlara 5G desteği getirecek!
İşlemci pazarında uzun süredir Qualcomm’un gerisinde kalan MediaTek, yeni yıl ile atağa geçmek istiyor. 2019’un sonunda duyurulan Dimensity 1000’in ardından rotasını orta seviyeye çeviren şirket, CES 2020 kapsamında Dimensity 800 adlı işlemci modelini tanıttı. 5G modeme sahip olmasından dolayı Qualcomm Snapdragon 765G’in rakibi konumundaki MediaTek Dimensity 800, şebeke tarafında 6 GHz’lik frekans bandı sunuyor. Bu da orta seviye cihazlar için gerçek 5G deneyimini kullanıcıların ayağına getirecek.
7 nm mimarisinde geliştirilen Dimensity 800, çekirdek tarafında da iddialı veriler barındırıyor. Her biri 2 GHz frekansında çalışan iki adet Cortex-A76 ve Cortex-A55 çekirdek barındıran işlemci, grafik alanında ise Mali-G57MP4 GPU kullanıyor. İlk olarak Dimensity 1000’de gördüğümüz HyperEngine adlı teknoloji ise oyunlarda otomatik optimizasyon yaparak performans artışı sağlıyor.
MediaTek’in yeni işlemcisi, kamera sensör desteği bakımından da oldukça başarılı görünüyor. Maksimum 64 megapiksel çözünürlüğe kadar sensör desteği sunan Dimensity 800, 4K/30 FPS video kaydı desteği ile dikkat çekiyor. Ayrıca kamera yazılımı için yapay zeka çekirdeği de işlemci paketinde üreticilere sunuluyor.
5G destekli MediaTek Dimensity 800’e sahip ilk akıllı telefon modelleri yılın ilk yarısına yetişecek. Bu yıl Dimensity serisini genişletmeyi planlayan şirketin, iş ortakları için daha ekonomik modeller de sunacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 400 bin adet satıldı!
Samsung Galaxy Fold modeli Samsung CEO’su DJ Koh‘un açıklamasına göre 400 ila 500 bin adet arasında bir satış rakamına ulaştı.
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Samsung Galaxy Fold satış rakamı
Samsung‘un başını çokça ağrıtan ilk katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold‘un açıklanmayan satış rakamları uzun süredir büyük merak konusuydu. Geçen ay bir şirket raporunda telefonun 1 milyon rakamını geçtiğini belirten bir rapor ortaya çıkmış ve daha sonra Samsung tarafından yalanlanmıştı.
Şirketin CEO’su DJ Koh, CES etkinliğinde yaptığı bir röportajda bu konuyu netleştirdi. Koh açıklamasında, şu ana kadar 400 ila 500 bin adet Galaxy Fold satıldığını açıkladı. Oldukça sınırlı bir kitleye hitap eden, pahalı ve deneysel bir cihaz için bu satış rakamlarının oldukça iyi olduğunu söylemek gerekir.
$1,000 civarında bir fiyatla satılması beklenen Galaxy Fold 2 modelinin ise 11 Şubat‘ta Galaxy S20 ailesiyle beraber tanıtılması bekleniyor.