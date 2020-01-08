App Store, 2020’ye rekor satışla girdi!

Apple, geçtiğimiz yılı bol kazançlı tamamladı ve yeni yılda da hızını kesmeden yoluna devam ediyor. Apple‘ın kendi yazılımı olan iOS işletim sistemi üzerinden kullanıcılara hizmet sunduğu online mağazası App Store, yeni yılın ilk gününde geçen yıla oranla satışlarda %20 artış göstererek rekor tazeledi.

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2019, App Store için satış rekoru kırılan bir yıl oldu. Sadece 24 Aralık Noel Arifesi ile yeni yıl arasında Apple kullanıcıları tarafından yapılan harcama miktarı 1.42 milyar dolara kadar ulaştı.

App Store’un 2008 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana, geliştiriciler 155 milyar doların üzerinde kazanç elde etti ve bu kazançların 38 milyar dolar değerindeki dörtte birlik kısmı yalnızca geçen yıldan geliyor. Geliştiriciler 2018 yılında ise 34 milyar dolarlık kazanç elde etmişti.

2020’nin ilk gününde rekor App Store geliri: 386 milyon dolar!

Apple 2020 yılının ilk gününe, App Store‘da yapılan 386 milyon dolarlık rekor bir satışla başladı. Bu rekor satış rakamı, geçen yıla oranla %20 artış manasına geliyor.