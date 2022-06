Hollywood Reporter‘ın haberine göre TikTok, 30 dakikalık sekiz bölümle Finding Jericho serisini sosyal ağda başlattı. Yapım, Pearpop şirketi ve yaratıcısı Jericho Mencke ile ortaklaşa geliştiriliyor ve yalnızca TikTok Live’da yayınlanacak.

Mencke dizide Griffin Johnson, Sloane Veronico ve Wasil Daoud gibi internet ünlüleriyle röportaj yapacak ancak yapımın havasını komik bir tonda alacak. Pearpop’a göre gösteri, Borat, The Eric Andre Show ve Nathan For You gibi bazı komedi klasiklerinden ilham alıyor.

TikTok Live

Finding Jericho’nun ilk bölümü geçtiğimiz Perşembe günü Mencke ve Pearpop’un hesaplarında yayınlandı. Sonraki bölümler önümüzdeki Salı ve Perşembe günleri yayınlanacak. Yalnızca ilk iki bölüm ücretsiz olacak.

Serinin lansmanı, abonelere diğer olasılıkların yanı sıra özel sohbet, özel emojiler, rozetler gibi çeşitli avantajlar sunan bir abonelik programı olan TikTok Live’ın tanıtımına yardımcı oluyor.

İçerik oluşturucular özel içerikten para kazanabilir, ancak abonelik hizmetine katılmak için 18 yaşından büyük olmaları ve en az 1.000 takipçisi olması gerekecek. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar Kısmından bize bildirin.