Mozilla, Thunderbird kullanan ticari Office 365 müşterilerini uyarıyor. Sürüm 102 itibariyle, e-posta istemcisi değişen bir yetkilendirme yöntemi kullanmaktadır ve bazı Office 365 müşterilerinin e-posta istemcisini kullanmaya devam etmek için yönetici desteğine ihtiyacı vardır.

Mozilla bir blog yazısında, Thunderbird sürüm 102’nin Office 365 hesaplarında OAuth2 yetkilendirmelerini gerçekleştirme biçiminde değişiklikler yaptığını yazıyor. Nitekim Mozilla’ya göre Microsoft, bu tür hesapların yeni bir Azure uygulaması kullanmasını ve yeni bir uygulama kimliği kaydetmesini gerektiriyor. Ancak bu değişiklikleri yapmak için bir kuruluş tarafından yönetilen Office 365 hesaplarının bir BT yöneticisinin desteğine ihtiyacı vardır.

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Office 365 kullanıcıları, e-posta istemcisinin 102 sürümünü kullanmaya devam etmek için Thunderbird beta sürüm 107.0b3 veya sonraki bir sürümünü indirmeli ve e-posta istemcisinin bu beta sürümü üzerinden oturum açmalıdır. Bir iş Office 365 kullanıcısı oturum açarken OAuth2 oturum açma yöntemini seçmelidir. Ekranda BT yöneticisinin onayını isteyen bir mesaj belirirse, BT yöneticisiyle iletişime geçilmelidir. BT yöneticisi daha sonra Mozilla Thunderbird istemci kimliğini onaylayabilir, böylece Office 365 müşterileri e-posta istemcisinin 102 ve sonraki sürümlerini sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilir.