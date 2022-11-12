Son yılların en ünlü sosyal medyası TikTok’un uygulama içi alışveriş özelliği nihayet yaygınlaşmaya başlıyor. Şirket, ilk olarak kullanıcıların doğrudan TikTok uygulaması içinden ürün satın almalarına olanak tanıyan TikTok Shop özelliğini bu hafta test etmeye başladı. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

TikTok, Uzun Zamandır Beklenen Özelliği Test Ediyor !

E-ticaret uzun zamandır TikTok için bir odak noktasıydı. Ancak şirket ABD’de, Asya gibi diğer bölgelere göre daha yavaş bir başlangıç yaptı. Şirket daha önce bir Shopify alışveriş sekmesi denemişti. Dev sosyal ağ son olarak bu yılın başlarında yavaş bir başlangıç yaptığı bildirilen canlı alışveriş özelliklerini ABD’ye getirmeye hazırlanıyor. Avrupa ve ülkemiz için tarihler hala belirsiz. Fakat yeni hamlenin ABD’ye gelmesi diğer bölgeler için de bir işaret.

TikTok sözcüsü Laura Perez, yeni özelliğin ABD’de test edildiğini doğruladı. Ancak ek bir ayrıntı vermedi. Daha önce bu özellik İngiltere, Endonezya ve Güneydoğu Asya’daki diğer ülkelerle sınırlıydı. TikTok, ABD’deki işletmeleri yeni alışveriş programına davet etmeye başladı. Şirket ayrıca ABD’de canlı alışverişi de hedefliyor ve bu özelliği tatil sezonunda kullanıcılara sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dahası, platform, müşteriler için depolama ve iade sağlayacak ABD merkezli depo bölgeleri için işe alım yapıyor.

Şirket , iş ilanlarından birinde “E-ticaret sektörü son yıllarda muazzam bir büyüme kaydetti ve önde gelen İnternet şirketleri arasında sıcak bir rekabet alanı haline geldi ve gelecekteki büyümesi küçümsenemez” cümlelerini kullanarak yeni değişikliğe ne kadar önem verdiklerini vurguladı. Şirketin üst yöneticileri bu konu hakkında “Dünya çapında milyonlarca sadık kullanıcısı olan TikTok’un, kullanıcılarımıza yepyeni ve daha iyi bir e-ticaret deneyimi sunmak için ideal bir platform olduğuna inanıyoruz.” açıklamaları ile yeniliğin arkasında durduklarını belirtti. Yeni özelliğin ülkemize ve diğer coğrafyalara da gelmesini bekliyoruz. TikTok uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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