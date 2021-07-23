Merkeziyetsiz cross-chain platformu olan Thorchain, haftanın ikinci saldırısına uğradı. Thorchain, uğradığı saldırıda bu sefer de 8 milyon dolarlık bir zarara maruz kaldı.

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Thorchain bu hafta ikinci kez bir saldırıya maruz kaldı ve bu saldırı platforma 8 milyon dolara mâl oldu. Saldırı, Bifrost’un sahte varlıklar almasını sağlayan özel bir sözleşme kurularak gerçekleştirildi. Platform bu yılın başından beri 3. kez bir saldırıya maruz kalmış oldu. Geçtiğimiz hafta yaşadığı saldırı ile yaklaşık 4.000 ETH kaybeden platform, son saldırı ile de 8 milyon dolarlık kayıp yaşadı.

THORChain has suffered a sophisticated attack on the ETH Router, around $8m. The hacker deliberately limited their impact, seemingly a whitehat. ETH will be halted until it can be peer-reviewed with audit partners, as a priority. LPs in the ERC-20 pools will be subsidised. — THORChain (@THORChain) July 23, 2021

“THORChain, ETH Router’a yaklaşık 8 milyon dolarlık sofistike bir saldırı yaşadı. Bilgisayar korsanı, görünüşe göre beyaz şapkalı olarak etkilerini kasıtlı olarak sınırladı. ETH, bir öncelik olarak, denetim ortakları ile akran gözden geçirilinceye kadar durdurulacaktır. ERC-20 havuzlarındaki LP’ler sübvanse edilecektir.”

Saldırının ardından Twitter hesabı üzerinden duyuru yapıldı ve kaybedilen rakamın 8 milyon dolar olduğu, saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında da daha önce Thorchain’den %10 bağış talep eden fakat bunu alamayan ve kendini yardımsever olarak tanımlayan beyaz şapkalı bir hacker olduğu belirtildi. Thorchain, eğer saldırgana ulaşılırsa kendisine talep ettiği bağışın verileceğini söyledi.

Ağın tamamen denetlenene kadar sistemlerin durdurulacağı ifade ediliyor. Thorchain’in Discord yayınında yapılan açıklamaya göre saldırgan, platforma ders vermek için saldırının yıkıcı etkilerini bilerek azaltmış.

Saldırının ardından projenin yerel tokenı RUNE, %20’lik bir değer kaybı yaşadı. Gün içerisinde 4,80 doları gören RUNE, yaşadığı saldırı ile beraber 3,84 dolar seviyesine kadar geriledi. 19 Mayıs tarihinde 20,87 dolar ile ATH elde eden RUNE, o zamandan beri %80’den fazla düşüş yaşadı.