Kripto Para
Thorchain haftanın ikinci saldırısına uğradı!
Merkeziyetsiz cross-chain platformu olan Thorchain, haftanın ikinci saldırısına uğradı. Thorchain, uğradığı saldırıda bu sefer de 8 milyon dolarlık bir zarara maruz kaldı.
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Thorchain bu hafta ikinci kez bir saldırıya maruz kaldı ve bu saldırı platforma 8 milyon dolara mâl oldu. Saldırı, Bifrost’un sahte varlıklar almasını sağlayan özel bir sözleşme kurularak gerçekleştirildi. Platform bu yılın başından beri 3. kez bir saldırıya maruz kalmış oldu. Geçtiğimiz hafta yaşadığı saldırı ile yaklaşık 4.000 ETH kaybeden platform, son saldırı ile de 8 milyon dolarlık kayıp yaşadı.
THORChain has suffered a sophisticated attack on the ETH Router, around $8m. The hacker deliberately limited their impact, seemingly a whitehat.
ETH will be halted until it can be peer-reviewed with audit partners, as a priority.
LPs in the ERC-20 pools will be subsidised.
— THORChain (@THORChain) July 23, 2021
“THORChain, ETH Router’a yaklaşık 8 milyon dolarlık sofistike bir saldırı yaşadı. Bilgisayar korsanı, görünüşe göre beyaz şapkalı olarak etkilerini kasıtlı olarak sınırladı. ETH, bir öncelik olarak, denetim ortakları ile akran gözden geçirilinceye kadar durdurulacaktır. ERC-20 havuzlarındaki LP’ler sübvanse edilecektir.”
Saldırının ardından Twitter hesabı üzerinden duyuru yapıldı ve kaybedilen rakamın 8 milyon dolar olduğu, saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında da daha önce Thorchain’den %10 bağış talep eden fakat bunu alamayan ve kendini yardımsever olarak tanımlayan beyaz şapkalı bir hacker olduğu belirtildi. Thorchain, eğer saldırgana ulaşılırsa kendisine talep ettiği bağışın verileceğini söyledi.
Ağın tamamen denetlenene kadar sistemlerin durdurulacağı ifade ediliyor. Thorchain’in Discord yayınında yapılan açıklamaya göre saldırgan, platforma ders vermek için saldırının yıkıcı etkilerini bilerek azaltmış.
Saldırının ardından projenin yerel tokenı RUNE, %20’lik bir değer kaybı yaşadı. Gün içerisinde 4,80 doları gören RUNE, yaşadığı saldırı ile beraber 3,84 dolar seviyesine kadar geriledi. 19 Mayıs tarihinde 20,87 dolar ile ATH elde eden RUNE, o zamandan beri %80’den fazla düşüş yaşadı.
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Kripto Para
JPMorgan Chase, kripto para hizmetini tüm müşterilere genişletiyor!
JPMorgan Chase, artık tüm varlık yönetimi müşterilerinin kripto fonlarına erişmesine izin verdiğini duyurdu.
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Banka, geçtiğimiz hafta yazılan dahili bir notta, danışmanlarını varlık yönetimi müşterilerinden kripto ürünleri için sipariş alıp satmaları konusunda bilgilendirdi. JPMorgan’ın varlık yönetimi bölümündeki danışmanlar artık Grayscale’s Bitcoin Trust, Ethereum Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Classic Products ve Osprey Funds dahil olmak üzere beş adede kadar kripto para ürünü satın almak ve satmak için emir kabul edebilir.
Yeni kripto teklifi, Chase komisyonsuz ticaret uygulamasını kullanan kendi kendini yöneten müşteriler, şirketin özel bankası tarafından hizmet verilen ultra zengin müşteriler ve varlıkları JPMorgan danışmanları tarafından yönetilen varlıklı kitle müşterileri dahil olmak üzere, yatırım tavsiyesi arayan tüm JPMorgan müşterileri için geçerli. ABD’li dev bankanın bu hamlesi onu kripto para ticaretine erişimi yalnızca ultra zengin müşterilerin ötesine genişleten ilk büyük banka yapıyor.
Danışmanların müşterilere kripto para birimi ürünleri önermesine izin verilmiyor, ancak yalnızca müşterilerin istekleri adına satın alıp satmalarına izin veriliyor. JPMorgan Asset & Wealth Management CEO’su Mary Callahan Erdoes, yapılan hamleyi değerlendirerek şu ifadelerde bulundu:
“Birçok müşterimiz bunun bir varlık sınıfı olduğunu ve yatırım yapmak istediklerini söylüyor. Bizim işimiz, paralarını yatırım yapmak istedikleri yere koymalarına yardımcı olmak”
JPMorgan’ın tüm müşterileri için kripto para birimi ürünlerine erişimi genişletmeye yönelik mevcut çabaları, özellikle Bitcoin’in nisan ayında 65.654 dolara ulaşmasının ardından, kripto piyasasına perakende yatırımcıların ilgisinin arttığı bir zamanda geliyor. Şu anda 32.263 dolardan işlem gören Bitcoin ile piyasanın fiyatını düşürmesine rağmen, bir portföy çeşitlendiricisi veya değer deposu olarak değişken varlık sınıfına maruz kalmak için perakende talebi güçlü olmaya devam ediyor.
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Kripto Para
Bu da oldu: Dogecoin AXE vücut spreyi çıktı!
20 Nisan tarihli DOGE Günü’nde, dünyaca ünlü vücut spreyi markası AXE, Dogecoin 1 dolara çıkarsa kripto kokulu bir vücut spreyi çıkaracağını söylemişti. Dogecoin 1 dolara çıkamadı fakat AXE sözünü tuttu.
Elon Musk’ın gözde kripto parası Dogecoin, 0,74 dolar seviyesine kadar çıkıp bu seviyeden düşmeye başladı ve yazı sırasında da 0,16 dolardan işlem görüyor. 1 dolara ulaşamayan Dogecoin fiyatı için AXE, verdiği sözü yine de tuttu ve AXE Dogecan adlı bir vücut spreyi çıkardı.
vibes for tm 😎 #dogecan 07.20.21 pic.twitter.com/KjgKn4K6Wx
— AXE (@AXE) July 19, 2021
AXE, “48 saat süren kripto kokulu” sloganı ile AXE Dogecan adlı vücut spreyini çıkardı ve Dogecan bugün itibariyle ücretsiz şekilde dağıtılmaya başlandı. AXE Dogecan sınırlı sayıda üretildi.
Çıkarılan AXE Dogecan’ın ambalajında şu ifadeler yer alıyor:
“Aya gidiyoruz, bu kutuda oraya ulaşmak için ihtiyacınız olan kripto güvenini bulacaksınız.”
We’re Going To The Moon!!!!@AXE #DogeCan 👃🏽
Thanks For The Gift @AXE #DogecoinRise 🐕🪙🚀 pic.twitter.com/a3aIyWe31w
— Dogecoin Rise 🐕🪙📈🚀🌕 (@DogecoinRise) July 19, 2021
AXE tarafından 13 Temmuz tarihinde Dogecan’in sinyallerini vermişti. O gün attığı bir tweette “Dogecoin ordusu, Dogecan için hazır mısınız?” sorusunu sormuş ve ardından Dogecan Twitter’da trend olmuştu.
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Kripto Para
Elon Musk ve Jack Dorsey yarın Bitcoin’i konuşacak! Neler yaşanacak?
Kripto para piyasasının tartışmalı ismi Elon Musk, Twitter CEO’su Jack Dorsey ile yarınki Bitcoin konferansında Bitcoin hakkında konuşacak. Elon Musk ve Jack Dorsey arasında yarın yaşanacaklar Bitcoin fiyatına nasıl etki edecek? Neler yaşanacak?
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Bitcoin, mayıs ayından beri sert ve ani düşüşler yaşayarak 64 bin dolardaki rekor seviyesinden sürekli uzaklaşıyor. Yarın Elon Musk ve Jack Dorsey arasında yapılacak konuşma Bitcoin’in fiyat hareketinin yönü için oldukça önem arz ediyor. Bilindiği üzere Jack Dorsey büyük bir Bitcoin destekçisi. Elon Musk’ın Tesla’nın BTC ödemelerini almayı durdurması ile beraber başlayan Bitcoin karştı ifadeleri ile zaman zaman fikir ayrılıklarına düşüyorlar. Ancak Musk’ın da Bitcoin’e karşı boş olduğu söylenemez. Yarınki konuşmada Musk’ın kafasındaki Bitcoin’in tükettiği enerji miktarı ve çevreye verdiği zararların ve bu gibi soruların Jack Dorsey tarafından dile getirilip cevaplanması bekleniyor.
Elon Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasını kolayca etkiliyor. Jack Dorsey’in Bitcoin destekçisi paylaşımlarının fiyatta pek bir hareket yaratmaması ile dalga geçen Musk, Dorsey ile ufak bir atışma yaşamıştı. Musk, yarın Bitcoin’in çevreye zararlı olmadığı konusunda ikna olursa BTC fiyatında yeniden bir yükseliş görmemiz olası.
Yarın, kripto para piyasası yatırımcıları tarafından heyecanla beklenirken, piyasada konuşma sonucuna yönelik tahminlerin çoğu olumlu yönde. İki önemli isim konuşmalarında Bitcoin için olumlu ifadelerde bulunursa, Bitcoin fiyatının yukarı yönlü bir seyre geçmesi şaşırtıcı olmayacak. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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