Ünlü hacker grubu Anonymous Elon Musk ’ı tehdit etti!

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, kripto para piyasasındaki yıkıcı etkisinden dolayı yatırımcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaştığı bir gönderi ile Bitcoinlerini satmış olduğunu düşündüren tweetinin ardından hızla değer kaybeden Bitcoin, yatırımcıların Musk’a yeniden öfkelenmesine neden oldu. Bugün de Twitter profil fotoğrafına tekrar Bitcoin’i koyan CEO, çelişkili hareketlerinden dolayı yine eleştirileri üzerine çekti. Ancak bu sefer Elon Musk yalnızca yatırımcılar tarafından değil, ünlü hacker grubu Anonymous tarafından da tepki aldı. Ünlü grup Anonymous Elon Musk ’ı tehdit etti.

Elon Musk’ın kripto para piyasası üzerindeki etkisi bir gerçek. Bu etki zaman zaman küçük yatırımcıların ciddi zararlara uğramasına da neden oluyor. Musk’ın piyasayı manipüle eden bu hareketlerinin ardından gelen tepkiler büyürken, bu tepkilere önemli bir isim dahil oldu: Ünlü hacker grubu Anonymous. Anonymous, Elon Musk’ı manipüle edici hareketlerinden dolayı tehdit etti. Paylaştıkları bir video ile tehditlerini açıklayan grup, Elon Musk’ı “şımarık bir milyarder” olarak niteledi.

Bilindiği üzere Anonymous şirketlere ve hükümetlere yaptığı siber saldırılar ile popüler olan bir hacker grubu. Kimlerden oluştuğu bilinmeyen bu grup, kişiler, şirketler ya da hükümetlerin bazı gizli bilgilerini gerekli gördükleri durumlarda ifşa ediyor. Elon Musk’ın kripto para piyasasındaki etkisinden dolayı ünlü grup bu sefer Musk’ı hedef aldı. Yayınladıkları videoda Tesla’nın izlemiş olduğu çevreci olmayan yöntemleri sıraladılar. Ardından Musk’ı “şımarık bir milyarder” olarak nitelediler. Musk’ın uzaya seyahat fikirlerini “umut arayan insanlardan faydalanmak” olarak tanımlayan grup, Tesla’nın arkaplanına dair açıklamalar yaptılar. Afrika’da Tesla için çalışan çocuk işçilerin örneğini verdiler.

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Elon Musk’ın “dünyayı kurtarmak” olarak yansıttığı ve açıkladığı şeylerin aslında tamamen kendisinin kompleksinden kaynaklandığını söyleyen Anonymous, Musk’ın yenilikçilik ya da çevrecilik adı altında yaptığı şeylerin aslında yalnızca gelir elde etmekten ibaret olduğunu belirtti.

Binance CEO’su CZ de tepki gösterdi

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’ın CEO’su CZ, takipçilerine Twitter hesabından zenginliğe, zengin insanları takip edip ulaşan bir kişi bile görmediğini söyledi. Binance CEO’su, piyasanın çalkantısından sorumlu olan Elon Musk’ yönelik de yorumlarda bulundu ve üstü kapalı şekilde şunları söyledi: