Android 15 güncellemesi telefonunuzun depolama çipinin kaç yıl ömrü kaldığını gösterebilecek. Android işletim sisteminin yeni sürümü Android 15, telefon depolama çipinin sağlığını kontrol etmek için kullanıcı dostu bir yol sunacak. SSD ömrü görme artık Android telefon modellerinde mümkün.

İçindekiler Android 15 ile Telefon Depolama Çipi Sağlığını Kontrol Edebileceksiniz

Android 15 ile Telefon Depolama Çipi Sağlığını Kontrol Edebileceksiniz

Akıllı telefon şirketlerinin güncelleme politikalarının uzunluğu arttıkça, yeni bir telefon alırken satış sonrası parça bulunabilirliği ve kendi kendine onarım kolaylığı gibi faktörlerin önemi artıyor. Ancak, pil ömrünü artırmak için atabileceğiniz adımlar olsa da, telefonunuzun depolama çipinin ömrünü uzatmak için pek bir şey yapamazsınız. Bununla birlikte, telefonunuzun depolama çipinin kalan ömrünü öğrenmek, cihazınızın ne kadar süreyle dayanabileceğini anlamanıza yardımcı olabilir.

Google, telefonunuzun donanımı hakkında daha fazla bilgi sunarak bu durumu değiştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarından bu yana, Google pil sağlığıyla ilgili bilgileri kullanıcılara sunuyordu. Bu bilgiler, pilin değiştirme zamanının geldiğini belirlemek için önemliydi. Ancak, şimdi Google, cihazın depolama bileşeninin sağlığıyla ilgili bilgileri de sunmayı planlıyor.

Android 15’in bir parçası olarak, Google yeni bir “Depolama Ömrü API” tanıtıyor. Bu API, cihazın depolama çipinin kalan ömrünü tamsayı yüzdesi olarak gösteriyor. Örneğin, API 90 değerini döndürdüğünde, bu depolama cihazının kullanım ömrünün %90’ının kaldığı anlamına geliyor. Bu, kullanıcılara depolama çipinin sağlığını anlama ve gerektiğinde önlemler almayı sağlıyor.

Henüz AOSP ile birleştirilmemiş olsa da, bu API Android 15 beta 1 sürümünde etkinleştirildi. API’nin kendisi, Android’in zaten topladığı bilgileri uygulamalar için kullanılabilir hale getiriyor. Ancak, her cihaz kalan depolama ömrünü göstermeyi desteklemeyebilir. Bu, cihazların bu API’yi desteklemesine ve Sağlık HAL’i aracılığıyla bilgi toplamasına bağlı. Bu nedenle, API’nin kullanılabilir olup olmayacağı cihaza bağlı.

Daha önce pil sağlığı API’si konusunda da benzer bir olay yaşanmış ve standart Android 14 bu özelliği desteklemesine rağmen Android 14 tabanlı Samsung One UI 6.0 işletim sistemi bu özelliği desteklemeden piyasaya çıkmıştı. Ardından gelen bir güncelleme ile bu API aktive edilmiş ve Samsung cihazların pil sağlığını öğrenme mümkün hale gelmişti.

Android 15’in piyasaya sürülmesiyle birlikte, depolama ömrü API’sinin kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor. Bu, kullanıcıların cihazlarının depolama çiplerinin sağlığını anlamalarına ve gerektiğinde önlemler almalarına olanak tanıyacak önemli bir adım olabilir. Bu nedenle, Android kullanıcıları bu yeni özelliği dört gözle bekliyor olacaklar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzun kaç yıl ömrü kaldığını bilmek ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!