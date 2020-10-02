The Witcher dizisi, 3. Sezon için onayını aldı!

Popüler haber sitesi Redanian Intelligence, WGA veritabanın da ortaya çıkan yeni bilgileri paylaştı. WGA’dan elde edilen verilere göre Netflix’in beğenilen dizisi The Witcher, 3. Sezon onayını aldı. Sızıntılar, dizinin üçüncü sezonuyla 2022‘de seyircilerle buluşabileceği yönünde.

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The Witcher için üç sezonluk planlama

2019 senesinde ortaya çıkan raporlar, Netflix’in The Witcher dizisini en az 3 sezon olarak planladığını gösteriyordu. Dizi için KC Walsh tarafından, ‘Chilling Adventures of Sabrina’ benzeri üç sezonluk planlama iddiası da ortaya atılmıştı. Ancak bunun ardından diziyle alakalı bir gelişme yaşanmamıştı.

I’ve heard it got the Sabrina deal and is already re-upped for 3 seasons — KC Walsh – Black Lives Matter (@TheComixKid) July 15, 2019

2019 senesinde ilk sezonuyla seyircilerin karşısına çıkan dizi oldukça beğenilmişti. İkinci sezon için alınan onayın ardından çalışmalar devam ederken Covid-19 pandemisi nedeniyle Mart ayında askıya alınan çekimler geçtiğimiz Ağustos ayında tekrar başlamıştı.

WGA veritabanına göre üçüncü sezon yolda

Çekimlerin başlamasıyla beraber ikinci sezonun ne zaman geleceğine dair birçok söylenti ortalıkta dolaşmaya başladı. Raporlara göre ise Netflix, önümüzdeki yıl ikinci sezonu yayına almayı planlıyor. The Witcher dizisi, henüz daha ikinci sezonuyla seyirciyle buluşmadan üçüncü sezon onayını almış görünüyor.

Writers Guild of America veritabanında ortaya çıkan bilgileri haberleştiren Redanian Intelligence, The Witcher dizisinin üçüncü sezonunun onaylandığını öne sürdü. Film endüstrisi için önemli olan sitenin kaynak gösterildiği haberle beraber gözler Netflix kanadına çevrilmiş durumda. Netflix’in üçüncü sezonla alakalı duyuru yapması bekleniyor.

Andrzej Sapkowski’nin kaleme aldığı kitap serisi üzerinden uyarlanan CD Project Red yapımı oyunun ardından dizi de sektörde oldukça büyük ilgiyle karşılanmıştı. Popüler kitap serisinden uyarlanan dizinin yeni sezonu da sektörde büyük beklentiye sahip.