The Witcher dizisi, 3. Sezon için onayını aldı!

Popüler haber sitesi Redanian Intelligence, WGA veritabanın da ortaya çıkan yeni bilgileri paylaştı. WGA’dan elde edilen verilere göre Netflix’in beğenilen dizisi The Witcher, 3. Sezon onayını aldı. Sızıntılar, dizinin üçüncü sezonuyla 2022‘de seyircilerle buluşabileceği yönünde.

2019 senesinde ortaya çıkan raporlar, Netflix’in The Witcher dizisini en az 3 sezon olarak planladığını gösteriyordu. Dizi için KC Walsh tarafından, ‘Chilling Adventures of Sabrina’ benzeri üç sezonluk planlama iddiası da ortaya atılmıştı. Ancak bunun ardından diziyle alakalı bir gelişme yaşanmamıştı.

I’ve heard it got the Sabrina deal and is already re-upped for 3 seasons

— KC Walsh – Black Lives Matter (@TheComixKid) July 15, 2019