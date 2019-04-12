Simpsonlar artık sadece Disney+ platformunda yayınlanacak!

Simpsonlar artık sadece Disney+ platformunda yayınlanacak!

12 Nisan, 2019 Dizi/Film/Kitap, HABER 0 yorum

12 Kasım tarihinde ilk aşamada Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmaya başlayacak olan ve Netflix’in en büyük rakibi görünen Disney+ Simpsonlar başta olmak üzere birçok yapıma ev sahipliği yapacak.

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Dünyanın en büyük film şirketlerinden biri olan Disney’in online servisi olacak Disney+, kendi yapımlarının yanı sıra haklarını elinde bulundurduğu Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic bünyesinde de birçok özel yapıma sahip olacak. Daha önce Netflix’te gördüğümüz ve tek tek iptal edilen Marvel dizilerinin de Disney+ ekranlarına geçmesi beklenirken Disney’in Twitter’dan yaptığı önemli bir açıklama ile The Simpsons, yani Simpsonlar’ın tüm bölümleri Disney+ ekranlarına taşınırken, bu popüler yapım yayın hayatına da bu platformda devam edecek.

The Simpsons’ın yanı sıra aşağıdaki listede Disney+’ta yayınlanacak ve bu platforma özel olacak yapımları görebilirsiniz;

Marvel

  • The Falcon and The Winter SoldierFalcon ve Winter Soldier odağındaki özel seri
  • WandaVision Wanda Maximoff ve Vision odağındaki özel seri
  • Marvel’s What If…?Marvel’ın aynı adı taşıyan What If isimli çizgi romanlarını hayata geçiren animasyon serisi

Walt Disney

  • Into the Unknown: Making Frozen 2 – Walt Disney Animasyon Stüdyosu’nda Frozen 2 yapımı sırasındaki perde arkasını gösteren belgesel

Pixar

  • Forky Asks a Question – Oyuncak Hikayesi (Toy Story) temalı animasyon serisi
  • Lamp LifeKısa animasyon filmi

National Geographic

  • The World According to Jeff GoldblumGoldblum’un şaşırtıcı bağlantılar, büyüleyici bilim ve bir sürü büyük fikir dünyasını ortaya çıkaran belgesel dizisi
  • Magic of the Animal KingdomHayvan bakıcılarına odaklanan ve Disney’in Hayvan Krallığı ve SeaBase Akvaryumu’nda geçen belgesel

Disney

  • The Phineas and Ferb MovieFineas ve Förb’ün özel filmi

Ayrıca The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars, High School Musical: The Musical: The Series, Loki, Cassian Andor, Monsters at Work, Diary of a Female President, Cinema Relics: Iconic Art of the Movies, Earthkeepers, Encore! gibi daha önce duyurulan yapımlar ile Netflix karşısında gerçek manada güçlü bir rakip olacak. İlk aşamada sadece ABD’ye özel olacak Disney+, ilerleyen dönemlerde Türkiye’de de kullanılabilir olacak.

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