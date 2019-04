Simpsonlar artık sadece Disney+ platformunda yayınlanacak!

12 Kasım tarihinde ilk aşamada Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmaya başlayacak olan ve Netflix’in en büyük rakibi görünen Disney+ Simpsonlar başta olmak üzere birçok yapıma ev sahipliği yapacak.

İlginizi Çekebilir; Disney+ Kasım ayında kullanılabilecek

Dünyanın en büyük film şirketlerinden biri olan Disney’in online servisi olacak Disney+, kendi yapımlarının yanı sıra haklarını elinde bulundurduğu Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic bünyesinde de birçok özel yapıma sahip olacak. Daha önce Netflix’te gördüğümüz ve tek tek iptal edilen Marvel dizilerinin de Disney+ ekranlarına geçmesi beklenirken Disney’in Twitter’dan yaptığı önemli bir açıklama ile The Simpsons, yani Simpsonlar’ın tüm bölümleri Disney+ ekranlarına taşınırken, bu popüler yapım yayın hayatına da bu platformda devam edecek.

The Simpsons’ın yanı sıra aşağıdaki listede Disney+’ta yayınlanacak ve bu platforma özel olacak yapımları görebilirsiniz;

Marvel

The Falcon and The Winter Soldier – Falcon ve Winter Soldier odağındaki özel seri

– Falcon ve Winter Soldier odağındaki özel seri WandaVision – Wanda Maximoff ve Vision odağındaki özel seri

– Wanda Maximoff ve Vision odağındaki özel seri Marvel’s What If…? – Marvel’ın aynı adı taşıyan What If isimli çizgi romanlarını hayata geçiren animasyon serisi

Walt Disney

Into the Unknown: Making Frozen 2 – Walt Disney Animasyon Stüdyosu’nda Frozen 2 yapımı sırasındaki perde arkasını gösteren belgesel

Pixar

Forky Asks a Question – Oyuncak Hikayesi (Toy Story) temalı animasyon serisi

– Oyuncak Hikayesi (Toy Story) temalı animasyon serisi Lamp Life – Kısa animasyon filmi

National Geographic

The World According to Jeff Goldblum – Goldblum’un şaşırtıcı bağlantılar, büyüleyici bilim ve bir sürü büyük fikir dünyasını ortaya çıkaran belgesel dizisi

– Goldblum’un şaşırtıcı bağlantılar, büyüleyici bilim ve bir sürü büyük fikir dünyasını ortaya çıkaran belgesel dizisi Magic of the Animal Kingdom – Hayvan bakıcılarına odaklanan ve Disney’in Hayvan Krallığı ve SeaBase Akvaryumu’nda geçen belgesel

Disney

The Phineas and Ferb Movie – Fineas ve Förb’ün özel filmi

Ayrıca The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars, High School Musical: The Musical: The Series, Loki, Cassian Andor, Monsters at Work, Diary of a Female President, Cinema Relics: Iconic Art of the Movies, Earthkeepers, Encore! gibi daha önce duyurulan yapımlar ile Netflix karşısında gerçek manada güçlü bir rakip olacak. İlk aşamada sadece ABD’ye özel olacak Disney+, ilerleyen dönemlerde Türkiye’de de kullanılabilir olacak.