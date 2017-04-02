The NoPhone akıllı telefon kullanıcılarına yönelik geliştirilmiş mükemmel bir telefon olma özelliğini taşıyor ve aynı zamanda uygun fiyatlı.

The NoPhone devrimsel bir özelliğe sahip ve içerisinde hiç bir teknoloji yer almıyor. Suya ve toza karşı dayanıklı olan NoPhone’un üzerinde Wi-Fi, Bluetooth gibi bağlantı seçenekleri bulunmuyor. Ayrıca microSD kart desteği de yok.

NoPhone’un üzerinde işlemci, SIM kart girişi de yer almıyor. Diğer taraftan 3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk telefonlardan birisi de NoPhone. Herhangi bir ekrana sahip olmayan telefon bu özellikleri sayesinde suyun altında neredeyse sonsuza kadar kalabiliyor. NoPhone’un ayrıca NoPhone Air ve NoPhone Selfie Edition isimli iki ayrı modeli daha bulunuyor. Donanım olarak NoPhone ile aynı özelliklere sahip olan Selfie Edition’da ek olarak yansıtıcı ayna yer alıyor. Yine donanım olarak diğer telefonlarla aynı olan NoPhone Air’ın kendine has özelliği ise görünmez olması. 0 GB depolama alanına ve arka tarafta 0 önde ise 0 megapiksel kamera sahip telefonlardan NoPhone Air 5, NoPhone Selfie 15 ve NoPhone ise 10 dolardan satılıyor.

NoPhone ve NoPhone Selfie Edition aslında bildiğimiz telefon şeklinde plastik. Telefon bağımlısı olan insanları bu probleminden uzaklaştırmak için geliştirilmiş olan telefon şimdilik hedefine ulaşıyor gibi gözüküyor.