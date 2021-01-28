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The Medium oyunu bitince inceleme yazabileceksiniz!
The Medium oyuncuların görüşüne önem veriyor. Oyun bitiminde yapım, oyunculara inceleme ve geri dönüş yapma olanağı sağlıyor.
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Oyun bitince inceleme yazabileceksiniz!
The Medium an itibariyle Xbox Series X/S ve PC kullanıcıları için satışa çıktı. Bildiğiniz üzere oyun, yeni nesil oyun konsollarının duyurusunun yapılmasının ardından merakla beklenen oyunlar arasındaydı. Resmi olarak çıkış yapan oyun, bekleyişin ardından piyasaya çıktı. Korku aksiyon ögelerinin yer aldığı oyunda, ilginç bir hikaye anlatım tekniği bulunmakta. Bildiğiniz üzere süre itibariyle biraz kısa olarak nitelendirilen oyun 100 saatlik bir deneyim sunmakta. Öte yandan hikayeyi bitirmiş oyuncular için güzel bir yenilik söz konusu. Artık jenerik sonrası oyun ile alakalı görüşlerini yazma imkanına sahip olacak.
Bloober Team tarafından piyasaya çıkan oyun, görünüşe göre oyuncuların geri dönüşlerine çok önem veriyor. Oyun ile alakalı görüşlerin bildirilme imkanının yer aldığı bölüm sayesinde, firma oyuncuların fikirlerini en net yoldan öğrenmenin yolunu buldu. Jenerik sonrası yer alan paragrafta firma, oyunu yaptıkları en heyecan verici iş olarak tanımladı. An itibariyle satışta olan oyunu sizler de deneyebilirsiniz. Bununla birlikte oyunu bitirdikten sonra da görüşlerinizi firmaya gönderebilirsiniz. Xbox Game Pass PC’de yer almayan oyunun, birkaç ay sonra kütüphaneye eklenmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Dijital oyun dünyasından yorulan oyuncular için oluşturduğumuz kutu oyunu listelerine, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.
Genel
Mobil uygulamalara bir günde 407 milyon harcandı
Sensor Tower’a göre, Android ve iOS kullanıcıları bir günde yaklaşık 407 milyon dolar harcadı. Harcama dünya rekoru yılbaşında egale oldu. En dikkat çeken istatistik ise mobil oyun kategorisinin 295 milyon dolar gelir elde etmesi oldu.
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Uygulama analizi firması Sensor Tower tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya genelindeki Android ve iOS kullanıcıları bir günde 407 milyon dolar harcadı. Mobil uygulama harcamalarında rekor kırılan yılbaşında oyun kategorisinden 295,6 milyon dolar gelir kazanımı oldu. Ayrıca mobil oyunların dışında 4,7 milyon dolar gelir elde edilen en kazançlı uygulama TikTok oldu.
Uygulama harcamalarında yüzde 35’lik artış
Küresel uygulama harcamalarının 407 milyon dolara ulaştı. Ayrıca geçen yılın aynı gününe kıyasla yüzde 35 artış oldu. Tüketiciler, oyun dışı uygulamalara yılbaşında 112 milyon dolar harcadı. Böylece bir önceki yılki tutar olan 70,5 milyon dolardan yüzde 59 fazla ödedi.
Mobil dünyadaki girişimcilere destek
Mobil oyun ve uygulama sektörüne adım atmak isteyen girişimcilere destek sağladıklarını belirten IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel: “Mobil bir dünyada yaşıyoruz ve birçok gereksinimimiz için mobil cihazları kullanıyoruz. Ayrıca Ticaret Bakanlığı; mobil oyun ve uygulama sektörüne adım atmak isteyen girişimcilere yazılım lisans satın alma-kiralama, istihdam, reklam, tanıtım ve pazarlama, komisyon gideri gibi konularda destekliyor. Biz de kendini bu alanda yetiştiren; iş fikrini ticarileştirmek isteyen girişimcilere, şirket kurma konusundan teşvik ve destek konusunda hizmetlerle yardımcı oluyoruz.” dedi.
Genel
Toyota, dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu
Japon otomotiv üreticisi Toyota, 2020’de dünyanın en fazla satılan otomobil markası olarak Alman Volkswagen’i geride bıraktı.
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2020 yılı pandemi nedeniyle otomotiv üreticileri için oldukça zorlu bir dönem oldu. Otomobil devleri hem üretim hem de satış aşamasında ciddi sıkıntılar yaşadı. Ancak salgın, bazı otomobil üreticilerini, diğerlerine oranla daha az etkiledi.
Toyota yeni yaptığı bir açıklamada 2020’de otomobil satışlarında yüzde 11.3‘lük bir düşüş yaşadığını açıkladı. Bu düşüş oranı ile şirketin gerçekleştirdiği toplam otomobil satışı 9.53 milyon oldu. Alman devi Volkswagen ise aynı süreçte otomobil satışlarında yüzde 15.2’lik bir düşüş yaşadı. Volkswagen; Audi, Skoda ve Porsche ile birlikte toplam 9.3 milyonluk bir satış gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Toyota, küresel araç satışlarında Volkswagen’i geride bırakarak, beş yıllık sürecin ardından liderlik koltuğunu Alman rakibinden geri almış oldu. Japonya ve genel olarak Asya bölgesinin salgından ABD ve Avrupa pazarlarına göre daha az etkilendi. Bu da Toyota’nın bu süreci daha az kayıpla atlatmasında büyük rol oynadı.
Basına yer alan bilgilere göre; Toyota’dan bir yetkili, firmanın bu sürece rağmen piyasaya yeni model sürülmesini kapsayan agresif satış stratejisinin, “sağlam satış” sonuçları doğurduğunu belirterek, “Salgın sürecinde önceki yıla kıyasla satışlarımız düştü. Ancak düşüş yaklaşık yüzde 10 seviyesiyle sınırlı kaldı.” ifadelerini kullanıldı.
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Epic Games, Dandara oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Dandara: Trials of Fear Edition’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 25,00 TL olan Dandara adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Long Hat House‘un bağımsız stüdyosu tarafından oluşturulan, platform ve metroidvania ögelerinin eski tarz bir karışımı. Ayrıca Dandara bizi yerçekimi gibi temel fizik yasalarının geçerli olmadığı fantastik bir dünyada maceraya çıkarıyor. Titiz kahraman, eski düzenini geri getirmek için uyandırılır. Söz konusu oyunu şirket; bilgisayar, Switch, mobil gibi birçok platformda yayınladı.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Dandara oyunu için sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® XP
- İşlemci: 1.8 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 1 GB
Önerilen
- İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® XP
- İşlemci: 1.8 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 1 GB
Sonuç olarak Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Dandara: Trials of Fear Edition oyununu henüz indirmediyseniz 04.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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