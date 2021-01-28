Intel Rocket Lake i9-11900K işlemcisinin son özellikleri ortaya çıktı

Intel Rocket Lake serisi amiral gemisi Core i9-11900K masaüstü işlemcisinin daha detaylı özellikleri internette görüldü.

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Videocardz’ın sunduğu Intel 11.nesil K serisi işlemcilerinin özelliklerini içerdiği söylenen bilgilerin; bir MSI sunumundan alındığı iddia ediliyor.

Intel i9-11900K işlemcisinin serideki amiral gemisi çip olması beklenenler arasında. Bu sızıntıya göre ise işlemci 8 çekirdek ve 16 işlem parçacığının yanında 5.2GHz turbo saat hızına sahip olacak. Her ne kadar bu hız geçen senenin Intel Core i9-10900K işlemcisiyle aynı olsa da; gelen sızıntılar yeni işlemcilerin eskilerine olan üstünlüğünü gözler önüne seriyor. Tek çekirdekli testlerde 11900K işlemcisi selefini %35 gibi bir oranla geride bırakmış durumda.

Masaüstü işlemcisiyle birlikte aynı zamanda Termal Hız Artırma özelliği de gelecek. Bunun ise maksimum saat hızını 100Mhz kadar yükseltmesi mümkün olacak.

Intel Rocket Lake serisinin i9 dışındaki diğer çipleri de sızdı

Bununla birlikte iddia edilen MSI sızıntısına göre bir diğer 8 çekirdekli 16 parçacıklı i7-11700K işlemcisi; i9-11900K ile aynı temel bileşenleri içerecek. Ancak bu çip 3.6GHz temel saat hızının yanında 4.9GHz turbo hızı ile daha düşük saat hızları sunacak. Yine bu işlemcinin de Termal Hız Artırma desteğiyle birlikte 5GHz’e çıkabileceğini hatırlatalım.

Core-K serisinin biraz daha alt segmentlerinde ise 6 çekirdekli ve 12 parçacıklı i5-11600K karşımıza çıkıyor. Bunun yanında yine sızıntılara göre Ryzen 5 5600X işlemcisinin rakibi olacak olan çip 3.9GHz ve 4.9GHz temel ve turbo hızlarıyla görülebiliyor. Fakat bu işlemci ise Termal Hız Artırma teknolojisini desteklemiyor.

Son olarak üç çipin birden 125W TDP yani Isıl Tasarım Enerjisi’ne ihtiyaç duyacaklarını belirtmeliyiz. Bunun yanında ise DDR4-3200 hafıza desteği sunuluyor. Sızıntının söylediği diğer bilgilere göre ise i9-11900K ve 11700K 16MB L3 belleğe sahip. Diğer taraftan i5-11600K, 12MB ile biraz daha az bellek kapasitesi barındırıyor.

Her ne kadar bu sızıntılar bizlere henüz çıkmamış Rocket Lake işlemcileri hakkında bazı fikirler verse de işlemciler piyasaya sürülene kadar net bir bilgimiz olmayacak gibi duruyor. Bu konuda ise Mart ayı verilen tarihler arasında.