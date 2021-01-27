The Medium 10 saat oynanış süresi ile geliyor!

The Medium oyununun oynanış süresi belli oldu. Yeni nesil konsol özel oyunu toplamda 10 saatlik oynanış süresine sahip olacak.

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The Medium 10 saatlik oynanış süresine sahip olacak!

Yeni nesil konsollar için çıkan oyun sayısı artıyor. Kasım 2020 tarihinden itibaren resmi olarak hayatımıza giren konsollar içerikleri ile kullanıcılarını karşılamaya başladı. Yeni neslin sunduğu teknoloji sayesinde yetenekleri artan oyunlar, bundan sonra da kendilerinde söz ettirecekmiş gibi gözüküyor. Bu oyunlardan biri olan The Medium ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Aksiyon korku ögelerine sahip oyun süre bakımından bazı oyuncuları üzecek.

Her şey dahil 10 saatlik bir deneyim vadeden yapım, şu haliyle biraz kısa olarak nitelendiriliyor. Daha önceden oynanış videoları ile karşımıza çıkan oyun, ilginç yapısı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Hikaye anlatım kısmında teknik olarak tam anlamıyla yeni nesil duran The Medium, korku ögelerini başarılı bir şekilde sunmayı planlıyor. Merakla beklenen oyun 28 Ocak 2021 tarihinden itibaren PC, Xbox Series X/S için çıkacak. Ardından hemen Xbox Game Pass sistemine girecek oyun, Xbox özel olarak bizleri karşılayacak. Blair Witch ile tanınan Bloober Team, bu oyunun hemen ardından çıkardığı yapımla beklentileri karşılamayı hedefliyor. Bakalım yeni nesil teknolojileri kullanan oyun yeteneklerini sergilemeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.

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