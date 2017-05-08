Survival RPG Oyunu The Long Dark’a Hikaye Modu Geliyor

Topluluk bağışları ile ortaya çıkan ve yıllar süren geliştirme döneminden sonra vahşi doğada hayatta kalma oyunu The Long Dark sonunda tam sürüme geçiyor.

The Long Dark’ın geliştirici stüdyosu Hinterland Studios oyunun 1 Ağustos tarihinde tam sürüme geçeceğini açıkladı. Oyunun hikaye modu Wintermute olacak ve 5 bölümlük bir hikaye olacak. Oyun çıktığında hikaye modunun ilk iki bölümü yer alacak.

Yeni hikaye modunda pilot Will Mackenzie ve Dr. Astrid Dreenwood’un Kuzey Kanada ormanlarında mistik bir elektrik fırtınasıyla uçaklarının düşmesinden sonrasını konu alıyor. Stüdyo hikayenin ilk iki bölümünün yaklaşık 6-10 saatlik bir oyun süresi olmasını bekliyor.

Oyuncunun kazadan sonra hayatta kalabileceği bir sığınak arayacak ve Dr. Astrid’in bu doğa olayını anlamasına yardımcı olacak. Geriye kalan 3 bölüm bu yıl sonuna kadar ve 2018’in başında yayınlanacak. Şirket ayrıca orijinal sandbox modunu geliştirmeye ve güncellemeye devam edecek.