The Last Of Us TV dizisinin hikayesi oyundan farklı olacak

The Last Of Us serisi belki de son yılların en büyük etki yaratan oyunlarından. Hatta, oyunun bu yarattığı öyle büyüktü ki, serinin bir TV dizisine dönüştürüleceği haberini almıştık. Bugün ise bu diziyle ilgili önemli gelişmeler gündeme geldi. Ancak ne yazık ki, bu haberler oyunun hayranlarını pek de sevindirecek cinsten değil…

Hazır dizi ve filmden bahsediyorken, favori yapımlarınızı keyifle izleyebileceğiniz uygun fiyatlı tabletler listemizi sizlerle paylaşmak isteriz!

reklam

The Last Of Us dizisi, oyundan büyük farklılıklar içerecek

HBO dizisi, TLOU hayranlarının geçen sene çıkan serininin ikinci oyununun ardından gözlerini büyük heyecanla çevirdiği bir olay. Öyle ki, yapım aşamasında olan diziyle ilgili gündeme düşen her gelişme büyük bir ses getirmekte. Bu gelişmelerden sonuncu ise, sanırız serinin hayranlarını pek mutlu etmeyecek. SXSW 2021 etkinliğinde IGN’e konuşan oyunun yazarı ve çekilmekte olan dizinin prodüktörü Neil Druckmann, projeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

reklam

Bu haberi de sevebilirsiniz: The Last Of Us dizisinde Joel karakterini kimin oynayacağı belli oldu!

Druckmann, ilk olarak dizideki aksiyon seviyesiyle oyunu kıyasladı. Ünlü yazar, “Dizideki aksiyon öğeleri oyuna kıyasla daha az olacak diyebiliriz. Açıkcası, dizide oyunculara öğretecek bir vuruş mekaniğimiz olmadığı için bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, daha az aksiyon olması yazarlarımıza karakterleri derinlemesine anlatabilmeleri için büyük bir fırsat verecek.” şeklinde konuştu. Bundan sonra ise, röportajın konusu dizinin hikayesine geldi. Belki de Druckmann’ın en can alıcı açıklamaları bu noktada geldi. Dizinin hikayesine değinen Druckmann, “Aslında, şu ana kadar çektiğim bölümler arasındaki favorilerimin hep oyunun orijinal hikayesinden kopan bölümler olduğunu söyleyebilirim. İnsanların bu bölümleri izlemelerini dört gözle bekliyorum!” dedi. Son olarak, dizi setinde şu an kadar gerçekleşen bazı detaylarla ilgili heyecanını paylaşan Druckmann, “Oyundaki eşyalar, itemler ve silahların gerçeğe dönüştüğünü görmek gerçekten de çok heyecan verici” dedi. Bakalım, dizi, oyunun severlerini Druckmann kadar heyecanlandıracak mı? Tabi, bunu diziyi izleyebildiğimiz zaman göreceğiz. Bu zamanın ne kadar yakın veya uzak olduğu konusunda ise henüz bir bilgi yok…

Kaynak: IGN, GameSpot