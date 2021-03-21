Oyun
The Last Of Us TV dizisinin hikayesi oyundan farklı olacak
The Last Of Us serisi belki de son yılların en büyük etki yaratan oyunlarından. Hatta, oyunun bu yarattığı öyle büyüktü ki, serinin bir TV dizisine dönüştürüleceği haberini almıştık. Bugün ise bu diziyle ilgili önemli gelişmeler gündeme geldi. Ancak ne yazık ki, bu haberler oyunun hayranlarını pek de sevindirecek cinsten değil…
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The Last Of Us dizisi, oyundan büyük farklılıklar içerecek
HBO dizisi, TLOU hayranlarının geçen sene çıkan serininin ikinci oyununun ardından gözlerini büyük heyecanla çevirdiği bir olay. Öyle ki, yapım aşamasında olan diziyle ilgili gündeme düşen her gelişme büyük bir ses getirmekte. Bu gelişmelerden sonuncu ise, sanırız serinin hayranlarını pek mutlu etmeyecek. SXSW 2021 etkinliğinde IGN’e konuşan oyunun yazarı ve çekilmekte olan dizinin prodüktörü Neil Druckmann, projeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
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Druckmann, ilk olarak dizideki aksiyon seviyesiyle oyunu kıyasladı. Ünlü yazar, “Dizideki aksiyon öğeleri oyuna kıyasla daha az olacak diyebiliriz. Açıkcası, dizide oyunculara öğretecek bir vuruş mekaniğimiz olmadığı için bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, daha az aksiyon olması yazarlarımıza karakterleri derinlemesine anlatabilmeleri için büyük bir fırsat verecek.” şeklinde konuştu. Bundan sonra ise, röportajın konusu dizinin hikayesine geldi. Belki de Druckmann’ın en can alıcı açıklamaları bu noktada geldi. Dizinin hikayesine değinen Druckmann, “Aslında, şu ana kadar çektiğim bölümler arasındaki favorilerimin hep oyunun orijinal hikayesinden kopan bölümler olduğunu söyleyebilirim. İnsanların bu bölümleri izlemelerini dört gözle bekliyorum!” dedi. Son olarak, dizi setinde şu an kadar gerçekleşen bazı detaylarla ilgili heyecanını paylaşan Druckmann, “Oyundaki eşyalar, itemler ve silahların gerçeğe dönüştüğünü görmek gerçekten de çok heyecan verici” dedi. Bakalım, dizi, oyunun severlerini Druckmann kadar heyecanlandıracak mı? Tabi, bunu diziyi izleyebildiğimiz zaman göreceğiz. Bu zamanın ne kadar yakın veya uzak olduğu konusunda ise henüz bir bilgi yok…
Genel
Nier: Automata oyununu Steam’den alanlar kızgın!
Nier: Automata oyuncuları kızgın. Oyunu Steam üzerinden satın alan oyuncular Xbox Game Pass PC sürümündeki hatasız versiyonu istiyorlar.
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Nier: Automata Xbox Game Pass PC sürümü Steam’den farklı!
Xbox Game Pass PC, oyun dünyasını etkilemeye devam ediyor. Son dönemlerde yeni eklenen oyunlar ile adından söz ettiren firma, diğer platformlardaki oyuncuların da dikkatini çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Nier: Automata oyununu ekleyen sistem, oyunu Steam‘den satın alanlar ile yapımcı firma Square Enix‘in arasını açtı. Oyunun Steam sürümü ile Game Pass PC sürümünün aynı olmaması oyuncuları kızdırdı.
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Game Pass PC‘ye daha dolu içerikle giriş yapan Nier: Automata, aynı zamanda daha sorunsuz bir sürümle oyuncuları karşılıyor. Bu durum karşısında aynı içeriğe sahip olmak isteyen Steam kullanıcıları, oyunu topa tuttu. Square Enix‘in ilgisizliğinden şikayet oyuncular, oyunun değerlendirme notunu “karışık” yaptı. Genel olarak oyunlar daha optimize bir oyun istediklerini oyunun sayfasında yorumladılar. Bununla birlikte Square Enix cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Steam kullanıcıları net bir şekilde güncelleme istemekte. Bakalım oyuncular ile Square Enix arasındaki bu gerginlik çözüme kavuşacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Terraria tüm platformlarda 35 milyon kopya satışına ulaştı!
Terraria oyununun başarısı hız kesmeden devam ediyor. Sevilen 2D oyun tüm platformlarda 35 milyonluk kopya satışını geride bıraktı.
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Terraria tüm platformlarda inanılmaz bir satış rakamına ulaştı!
Oyun dünyasında bağımsız geliştiricileri başarıları gündem olmaya devam ediyor. Büyük oyunlara nazaran daha küçük çaplı ekipler ile kısıtlı imkanlarda piyasaya çıkan bağımsız oyunlar, kimi zaman oyun dünyasını şaşırtıyor. Bu oyunlar arasında yer alan Terraria da başarısını sürdürüyor. Sevilen 2D açık dünya oyunu, yakalanması güç bir satış rakamına ulaştı. Oyun tüm platformlarda 35 milyon kopya satarak büyük bir işe imza attı.
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Bununla birlikte oyunun hangi platformlarda ne kadar sattığı da ortaya çıktı. Açıklanan rapora göre Terraria, PC‘de 17.2 milyon, mobilde 9.3 milyon ve konsolda ise 8.5 milyon satış rakamlarına ulaştı. Oyunun mobilde olan karşılığının konsoldan daha fazla olması da dikkatleri çekti. Ayrıca sevilen oyun Steam Top 250 listesinde de ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Tamamen kullanıcı yorumları ile düzenlenen listede oyun, Portal 2‘yi geride bıraktı. Öte yandan yapımcı firma da topluluk forumlarından oyunculara teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Google Stadia‘ya da gelecek olan yapım başarısını sürdürmeye devam edecek gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 4 serisinin ekran özellikleri belli oldu!
Black Shark 4 serisi için geri sayıma geçtik. Mobil oyun odaklı akıllı telefon serisinin üyelerinin ekran özellikleri ortaya çıktı.
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Black Shark 4 modellerinin ekran özellikleri detaylandı!
Xiaomi oyunculara özel akıllı telefon çıkarmaya devam ediyor. Akıllı telefon dünyasının hemen hemen her seviyesinde rekabet eden firma, bu piyasada da var olmaya devam etmek istiyor. Black Shark 4 serisi için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisinin yeni modelleri ile alakalı bilgiler ortaya çıktı. Serinin tüm üyelerinin ekran özellikleri belli oldu. Buna göre akıllı telefon serisi 6.67 inçlik 144 Hz ekran ile piyasaya çıkacak.
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Bununla birlikte akıllı telefon serisinin ekranında yer alacak panel henüz tam anlamıyla netlik kazanmadı. Ortaya çıkan bilgilere göre serinin en azından Pro modeli Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacak. Ancak baz model için ortaya çıkan bir bilgi ne yazık ki yok. Akıllı telefon serisi kullanıcılarını Snapdragon 888 ile karşılayacak. Ayrıca seride 4500 mAh batarya ve 120 Hz hızlı şarj desteği yer alacak. Pro modelin 8/12 GB RAM kapasitelerine sahip olacağı ortaya çıktı. Öte yandan baz modelinde benzer rakamlara sahip olacağı tahmin ediliyor. Bakalım Black Shark 4 beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Yazan: butiksevda, 3 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 1 hafta önce
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The Last Of Us TV dizisinin hikayesi oyundan farklı olacak
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