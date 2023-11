Oyuncuların merakla beklediği The Last of Us Part II Remastered, Sony tarafından resmi olarak onaylandı. Ayrıca, halihazırda PS4 sürümüne sahip olanlar için yalnızca 10 dolarlık bir güncelleme olacağını da açıkladılar. Oyun 19 Ocak 2024 tarihinde sadece PlayStation 5 için çıkacak.

Söylentilerin ardından , The Last of Us Part II Remastered sürümünün listesi PSDeals web sitesi aracılığıyla PSN’ye sızdırılmıştı. Bilgilere göre oyun, yeniden düzenlenmiş grafiklerden çok daha fazlasını içerecekti. Oyun yepyeni içerik olacaktı. Bu sızıntıların hemen ardından Remastered sürümün duyurulması büyük sürpriz oldu diyebiliriz. Peki, yeni sürüm ne sunacak?

The Last of Us Part II Remastered neler sunacak?

PS5 geliştirmeleri

Bir dizi grafik iyileştirmesi yapıldı.

Görsel performans artık 4K olacak.

İyileştirilmiş yükleme süreleri daha hızlı bir şekilde oyunu oynamanızı sağlayacak.

Tam DualSense kablosuz denetleyici entegrasyonu oyuna eklenecek.

Rogue benzeri bir Hayatta Kalma Modu oyuna eklenecek.

Hayatta Kalma modunu PlayStation cephesi şu şekil tanımlıyor; “Tamamen yeni bir mod aracılığıyla The Last of Us Part II’nin derin dövüşünü deneyimleyin! Bir dizi rastgele karşılaşmada yolunuzu seçerken her koşuda mümkün olduğu kadar uzun süre hayatta kalın. Her biri benzersiz oynanış özelliklerine sahip, bazıları The Last of Us serisinde daha önce hiç oynanamayan, kilidi açılabilir farklı karakterlerle oynayın. Bölüm II’deki çeşitli zorluklarda farklı düşmanlar ve unutulmaz yerler yer alıyor ve bunların tümü gergin bölüm sonu canavarı savaşlarıyla sonuçlanıyor.”

Yenilikler neler?