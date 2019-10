The Last Of Us 2 resmen ertelendi. Playstation 4‘ün merakla beklenen oyunu The Last Of Us 2‘nin çıkış tarihi 21 Şubat 2020‘den, 29 Mayıs 2020‘ye çekildi.

The Last Of Us 2‘nin yönetmeni Neil Druckmann, merakla beklenen ve ilk oyundan sonra oyuncularda büyük merak uyandıran The Last Of Us 2‘nin çıkış tarihinin yaklaşık 3 ay ertelendiğini duyurdu. Bu haber oyuncular ve basın camiasında büyük bir şok etkisi yarattı.

The Last Of Us 2 oyununun yönetmeni Neil Druckmann, yaptığı açıklamada oyunu eksik çıkarmak yerine erteleme seçeneğini tercih ettiklerini dile getirdi. Oyunun 21 Şubat tarihinde istedikleri kalitede çıkamayacağı sonucuna varan Neil Druckmann, oyunu mükemmel bir şekilde sunabilmek için erteleme kararı alındığını duyurdu. Oyunu merakla bekleyen oyunculardan anlayış beklediğini dile getiren Neil Druckmann, oyunculara şuana kadarki destekleri için de teşekkür etti. Oyun hakkında merak edilen “PlayStation 5 için bir planlama var mı?” sorusunun da cevabı henüz bilinmiyor. Oyunun PlayStation 5 için de hazırlandığı ya da hazırlanmadığı konusunda herhangi bir bilgi sızmadı.