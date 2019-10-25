Oyun
The Last Of Us 2 resmen ertelendi
The Last Of Us 2 resmen ertelendi. Playstation 4‘ün merakla beklenen oyunu The Last Of Us 2‘nin çıkış tarihi 21 Şubat 2020‘den, 29 Mayıs 2020‘ye çekildi.
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The Last Of Us 2‘nin yönetmeni Neil Druckmann, merakla beklenen ve ilk oyundan sonra oyuncularda büyük merak uyandıran The Last Of Us 2‘nin çıkış tarihinin yaklaşık 3 ay ertelendiğini duyurdu. Bu haber oyuncular ve basın camiasında büyük bir şok etkisi yarattı.
The Last Of Us 2 oyununun yönetmeni Neil Druckmann, yaptığı açıklamada oyunu eksik çıkarmak yerine erteleme seçeneğini tercih ettiklerini dile getirdi. Oyunun 21 Şubat tarihinde istedikleri kalitede çıkamayacağı sonucuna varan Neil Druckmann, oyunu mükemmel bir şekilde sunabilmek için erteleme kararı alındığını duyurdu. Oyunu merakla bekleyen oyunculardan anlayış beklediğini dile getiren Neil Druckmann, oyunculara şuana kadarki destekleri için de teşekkür etti. Oyun hakkında merak edilen “PlayStation 5 için bir planlama var mı?” sorusunun da cevabı henüz bilinmiyor. Oyunun PlayStation 5 için de hazırlandığı ya da hazırlanmadığı konusunda herhangi bir bilgi sızmadı.
Akıllı Telefonlar
PUBG Mobile Lite için Cadılar Bayramı güncellemesi geldi
Düşük özelliklere sahip olan telefonlar için geliştirilen ve yayınlanan PUBG MOBILE LITE, bugün duyurulan 0.14.6 içerik güncellemesiyle birlikte Balkabağı Zombileri’yle dolacak.
Yayınlandığı günden bu yana güncelleme almaya devam eden PUBG Mobile Lite 0.14.6 sürüm numaralı güncellemesi ile oyunculara Cadılar Bayramı temalı içerikler sundu. Cadılar Bayramı temalı yeni Geceyi Atlat modu ile oyuncular ürkütücü sahneler ile karşılaşacaklar. Güncelleme ile oyun içerisine Balkabağı Zombileri de geliyor.
Oyuncular yeni sürümle birlikte gündüz vakti M134 Minigun ve Lav Silahı gibi yeni özel silahları toplayacak. Geceleri ise yenilenen özel başarım kilitlerini açabilmek için saldırıya geçen Balkabağı Zombilerini püskürtmek zorundalar.
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PUBG MOBILE LITE için yeni özellikler
- Açık Karakter Sistemi: Oyuncular, Geceyi Atlat modunda yeni ‘Victor’ karakterini kullanarak deneyim kazanırken kıyafetler ve dahası için sandık açabilecekler. Victor, hafif makineli silahlar için daha düşük şarjör doldurma süresine sahip bir karakter
- Yeni Silahlar: Oyuncuların ek hasar vermesi için artık üç güçlü yeni silah mevcut:
- Kısa Namlulu Çifte: Haritadaki her yerde yenilenen bu 12 fişekli pompalı tüfek, aynı anda iki mermi barındırabiliyor. Bununla birlikte tabanca yuvasını kullanıyor ve şok eklentisini kullanabiliyor.
- M134 Minigun: Sadece Geceyi Atlat modunda mevcut olan ve zombileri öldürerek alınabilen bu güçlü ağır silah, 200 mermiye kadar mühimmat alabiliyor ve bir saldırı tüfeğinin atış oranına eşdeğer bir atış gücüne sahip.
- Lav Silahı: Geceyi Atlat modunda mevcut olan ve zombileri öldürerek kullanılabilen bu silah, benzini mühimmat olarak kullanıyor ve 10 metrelik etkili menzili bulunuyor. Püskürtme menzilindeki tüm hedeflere hasar veriyor.
- Video Ödülleri: Yeni günlük ödüller arasında kıyafetler, BC ve dahası, satın alma sayfası içerisinde video izleyerek alınabilir
- Oyuna Hızlı Giriş: Oyuncuların önerilen oyun modlarına doğrudan girebilmesi için hızlı giriş seçeneği ana menüye eklendi
- Cadılar Bayramı Ana Menü Teması: Oyun içi menüsü, yepyeni Cadılar Bayramı temasıyla dekore edildi
- Güncellenmiş Winner Pass özelliği: Direkt olarak bir Pass Görevini tamamlamak ve arkadaş yardım özelliği için Pass Görev Kartı eklendi
- Özellik düzeltmeleri ve hata ayıklamaları
Oyun
Kablosuz Google Stadia deneyimi zorlaşıyor!
İnternet tabanlı oyun servisi Google Stadia, 19 Kasım’da resmen kullanılabilir durumda olacak. Oyun fanatiklerinin büyük beklentiler içerisinde olduğu servis ile ilgili gelen son bilgiler ise kablosuz kontrolcü kullanmak isteyenleri biraz üzebilir.
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Google Stadia kontrolcüsü her platformda kablosuz çalışmayacak!
Sanal sunucular üzerinden çalışacak Google Stadia, minimum gecikme değeri ile 4K çözünürlüğe kadar akıcı oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. İnternete erişebilen her cihazda kullanılabilen servis, kablosuz özelliği ile doğrudan sunucuya bağlanabilen Stadia oyun kontrolcüsü ile adeta Playstation ve Xbox etkisi yapabilecek. Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgi, bu kontrolcünün çok da işlevsel olmayacağını gösteriyor.
Bir Reddit kullanıcısı, kontrolcüde yer alan kablosuz kullanım özelliğinin yalnızca Chromecast Ultra’da aktif olacağını iddia etti. Kısa süre içerisinde yayılan bu iddia, bir süre sonra Google cephesinden de doğrulandı. Buna göre; Stadia’nın oyun kontrolcüsünü telefon, tablet ya da bilgisayarda kullanmak isterseniz ürünü USB-C çıkışı ile aygıta bağlamanız gerekecek. Bu da oyun kolunun doğrudan sunucuya bağlanma avantajının ortadan kalkacağını gösteriyor.
Kullanıcılar Bluetooth özelliği bulunan herhangi bir kablosuz oyun kolunu eşleştirerek de benzer kullanım şeklini sağlayabiliyor. Ancak Google Stadia ile sunulan oyun kolu temel olarak gecikme artışını önlediği için oyunlarda bir miktar tepkime gecikmesi yaşanacaktır. Oyun severleri mutsuz eden kısıtlamanın önümüzdeki dönemde yayınlanacak bir güncellemeyle ortadan kalkıp kalkmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Oyun
FaZe Clan PUBG Europe League Phase 3’ün Şampiyonu Oldu
PUBG Corporation, PUBG Avrupa Ligi (PEL) Phase 3′ün, bu pazar günü Almanya’nın Berlin/Messe kentinde, FaZe Clan’in Avrupa şampiyonu ve 100.000 $ ‘lık birincilik ödülü kazanmasıyla sonuçlandığını duyurdu. Elde edilen zafer, para ödülünün yanında FaZe Clan’ın, bu kasım ayında Kaliforniya’da gerçekleşecek PUBG Global Championship (PGC) turnuvasına elemelere girmeden otomatik olarak katılma hakkını kazandırdı. PGC, turnuvanın 2.000.000 dolarlık ödül havuzu için yarışan beş diğer üst düzey PEL ekibi — Team Liquid, Natus Vincere, Team SoloMid, G2 Esports ve CrowCrowd’da dahil olmak üzere dünyanın en iyi PUBG ekiplerini ağırlayacak.
96 heyecan dolu karşılaşma
Altı hafta boyunca gerçekleşen PEL’de,16 bölgesel takım arasında 96 adet heyecan dolu karşılaşma gerçekleşti. FaZe Clan’ın tutarlı ve agresif oyununa olan bağlılığı, onları PEL sıralamasının tepesine çıkarttı ve turnuva sonuna kadar da orada tuttu. Hafta sonu gerçekleşen maçların tam bir özetini burada bulabilirsiniz.
FaZe Clan’ın pazar günü kazandığı zafer, onlara PGC’ye elemesiz olarak katılma hakkını kazandırırken, diğer beş takım, 2. aşama PEL Performans puanlarının% 30’u ile 3. Aşama PEL Performans Puanlarının% 70’ini birleştirerek elemelerden geçmeyi başardı. Eleme süreci ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Turnuva’da Türk takımı SoloMid Team’in başarısı da ülkemizi gururlandırdı. Türk oyuncu “Iroh”un üstün başarısı, SoloMid Team’in turnuvada üçüncü sıradaki yerini korumasını sağlayarak Türkiye’nin hem kasım ayındaki PGC’ye elemesiz olarak katılmasını, hem de PEL turnuvasının 3. aşamasını ilk 3 içinde bitirmesini sağladı. Iroh’u kasım ayında Kaliforniya’da düzenlenecek turnuvada dünyanın en iyi takımlarına karşı izleyebileceğiz