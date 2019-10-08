Haber
Sony, PlayStation 5 için tarih verdi
Sony, yıllardır beklenen PlayStation 5 için çıkış tarihini nihayet açıkladı. Sony’nin bugün yaptığı flaş açıklamaya göre, PlayStation’un yeni modeli 2020’nin son çeyreğinde raflardaki yerini alacak.
Sony Entartainment CEO’su Jim Ryan, yalnızca isim onayını ve tarih bilgisini vermekle kalmadı. Ryan aynı zamanda yeni konsola dair birkaç bilgiyi de bizlerle paylaştı. Gelecek nesil PlayStation modelleri için PS5’in önemli bir adım olduğunu söyleyen Ryan, dokunma hissi ile birlikte oyun deneyimini daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. CEO ayrıca titreşimsel geri dönüşlerde önemli değişikliklerin bulunacağını vurguladı.
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Sony’nin bahsettiği bir diğer önemli değişiklik ise “uyarlanabilir tetik” isimli teknoloji. PS5’in oyun kumandasının R2 ve L2 tuşlarında kullanılacak olan bu teknoloji, sayesinde geliştiriciler bu tuşların direncini kendi tercihleri doğrultusunda programlayabilecek.
Örneğin yay ile ok atarken artan direnci hissedebilecek ya da araba sürerken asfalt zemin ile engebeli zemin arasındaki farkı kolun verdiği tepkiyle anlamak mümkün olacak. Oyun yapımcılarının DualShock modellerine ait ilk örnekleri almaya başladığını belirten CEO, yeni özelliklerin nasıl kullanıldığını görmek için sabırsızlandığını belirtti.
Sony, PlayStation 5 hakkında güncel bilgileri önümüzdeki dönemde düzenli olarak paylaşacağını belirtti. Şirket, PS5 için bekleyiş devam ederken PS4 için de Death Stranding, The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima gibi iddialı oyunların yayınlanacağını hatırlatmayı ihmal etmedi.
Akıllı Telefonlar
HTC, akıllı telefon üretimini bırakmayı düşünmüyor
Akıllı telefon dünyasının önemli markalarından biri olan HTC, son dönemde kendi kabuğuna çekilmiş durumda. Büyük oranda küçülen ve yeni ürün duyurma sıklığını azaltan marka, buna rağmen akıllı telefon üretimini tamamen bitirmeyi düşünmüyor.
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HTC yeni CEO’su kararlı konuştu: Mobil sektöre dönüş planımız var!
Tayvanlı marka, son olarak Ağustos ayında Wildfire X adlı giriş seviyesi bir akıllı telefon modeli duyurmuştu. Ancak bu telefon da başka bir şirket tarafından marka lisanslama yoluyla üretiliyor. Bu yıl üst seviyeye yönelik herhangi bir cihaz duyurmayan HTC’nin yeni CEO’su Yves Maitres, buna rağmen geleceğe yönelik iyimser konuşuyor. Maitres’e göre şirket uzun süre önce tüm kaynaklarını VR birimine ayırdı ve akıllı telefon birimi geri planda kaldı.
Şansını son bir kez daha denemek isteyen HTC, üst seviye akıllı telefon pazarına geri dönmek için doğru zamanı bekliyor. Ancak marka pahalı ürünlerini yalnızca GSYİH değeri yüksek ülkelerde satışa sunacak. Gelişmekte olan ülkelerde ise giriş ve orta seviye ürün portföyü aynı şekilde devam edecek. Mobil cihazlar haricinde kârlılığı yüksek olan Vive VR ürün grubu da markayı temsil etmeyi sürdürecek.
Vive sanal gerçeklik ürünleri ile finansal açıdan dengeyi bulan HTC, bu yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini %20.3 oranında arttırarak 91.2 milyon dolar seviyesine yükseltmişti. Markanın Hindistan pazarına geri dönmesi ve 5G yatırımlarına hız vermesi ile yakın dönemde tekrar kâra geçmesi bekleniyor.
Oyun
Red Dead Redemption 2 PC için duyuruldu
Red Dead Redemption 2, 5 Kasım’da PC’ye geliyor. Uzun süredir geldi, gelecek dedikoduları olan Rockstar’ın efsane oyunu Red Dead Redemption 2 için resmi açıklama sonunda geldi.
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Rockstar Games’in efsane açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2, 5 Kasım’da PC kullanıcıları için erişime açılacak. Daha önce meraklı bilgisayar kullanıcıları tarafından oyunun PC’ye geleceğine dair veriler bulunmuştu, ancak resmi bir açıklama gelmemişti. 4 Ekim’de Rockstar Games, oyunun 5 Kasım itibarı ile PC’ye geleceğini duyurdu. Oyun 5 Kasım’da Rockstar Games’in Launcher’ında olacak, aynı zamanda Kasım’da kullanıma sunulacak, Google’ın merakla beklenen bulut oyun sistemi Google Stadia’nın çıkış oyunlarından olacak, Steam’e ise Aralık ayında gelecek.
Red Dead Redemption 2’yi Rockstar Launcher üzerinden önsiparişle satın alacak kullanıcılar, oyunla birlikte birçok içeriğe sahip olacaklar. GTA 3, GTA: Vice City, GTA: San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: The Complete Edition, Max Payne 3: The Complete Edition oyunlarından 2’si, oyunu Rockstar Games Launcher üzerinden sipariş edecek kullanıcılara hediye edilecek. Ayrıca önsiparişle oyun içinde kullanılacak “War Horse”, hazine haritası, oyunda kullanılacak para gibi oyun için önemli olabilecek bazı araçlar, önsipariş veren kullanıcılara sunuluyor. 22 Ekim’de Rockstar Games’in Launcher’ı üzerinden önsiparişe açılacak oyun, 23 Ekim’den itibaren Epic Games Store, Greenman Gaming, the Humble Store, GameStop gibi platformlardan da önsiparişe açılacak.
Oyun hakkında daha detaylı bilgi ve sistem gereksinimleri 9 Kasım’da duyurulacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei P30 Pro, Android güvenlik testinden kaldı!
Amerika’nın Huawei’ye uyguladığı ambargo, şirketin mobil birimini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Markanın güncel modellerinden Huawei P30 Pro, Google’ın güvenlik testi olan SafetyNet’te sorunlar yaşamaya başladı!
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Huawei P30 Pro modelindeki SafetyNet sorunu endişe yarattı!
Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei P30 serisi, Google servislerinden yoksun kalan Huawei Mate 30’a benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz günlerde P30 Pro için yayınlanan EMUI 10 beta güncellemesini kuran bazı kullanıcılar, Google Pay ve Netflix gibi bazı uygulamaların çalışmadığını fark etti. Yapılan incelemeler sonucunda bazı P30 Pro modellerinin, Android yazılımının orijinalliğini kontrol eden SafetyNet testinden başarısız sonuç aldığı ortaya çıktı.
Açıklama yapan bir Huawei yetkilisi, EMUI 10 beta sürümü yüklü P30 Pro’ların çok küçük bir kısmında bu sorunun yaşandığını doğruladı. Google ile iletişim halinde olduklarını belirten yetkili, sertifikalama işleminin ambargo öncesinde tamamlandığını ve kullanıcıların herhangi bir sorun yaşamayacağını ifade etti. Yani Huawei P30 Pro ve serinin diğer modelleri için yakında yayınlanacak EMUI 10 güncellemesinde Google servisleri çalışır vaziyette olmaya devam edecek.
SafetyNet uygulaması, Android işletim sisteminin kaynak kodlarına inerek yazılımın Google tarafından sertifikalı olup olmadığını kontrol ediyor. Google ambargosundan etkilenen Huawei Mate 30 Pro da uygulamada riskli olarak gösterilmiş, Google Pay ve Netflix gibi bazı uygulamalar çalıştırılamamıştı.