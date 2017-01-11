Oyunların yönetmeni Tetsuya Nomura, bazı açıklamalarda bulundu. Buna göre, Nomura biraz üzgün.

Square Enix‘in merakla beklenen oyunları Kingdom Hearts 3 ve Final Fantasy 7 Remake için oyunun yönetmeni bazı açıklamalarda bulundu. Her iki oyunun da geliştirilme süreci içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Nomura, oyunların çıkışları için bir hayli sabırsızlandığımızı hissetmiş olacak ki bu süreçlerin gidişatı hakkında bizlere bazı bilgiler verdi. Bulunduğumuz yıl içerisinde iki oyundan birinin çıkacağı konusunda hemfikiriz ve Nomura’ya göre, her iki oyun için tek bir gerçek var: “Daha katetmemiz gereken bir yol var.”

Famitsu‘ya röportaj veren Nomura, bu oyunlar için ayrı ayrı bazı açıklamalarda da bulundu. Çıkışını merakla beklediğimiz Kingdom Hearts 3 için “Geliştirme süreci şu ana kadar yaptıklarımızdan çok farklı. Hâlâ daha hiç dokunmadığımız dünyalar var. Geliştirme süreci, sizlere daha açıklayamayacağımız yeni dünyalarla dolu. Bunun sebebi ile bu süreç içerisinde daha gitmemiz gereken bazı yollar var.”

Nomura’nın bu sözleri ile Disney evrenine yeni katılan bazı yapımları acaba Kingdom Hearts 3 içersinde görebilecek miyiz dedirtmekte. Hatırlayacak olursanız, Star Wars ve Marvel gibi büyük evrenler Disney‘in içerisine girmişti. Evrenin her büyümesi ile oyun için yeni kapılar açılacağını düşünürsek, Disney‘in evreninden beslenen bir oyun olan Kingdom Hearts 3 için biraz daha bekleyeceğiz gözüküyor.

Nomura aynı zamanda Final Fantasy 7‘nin remake yani yeniden yapılacak hali için de sözlerini ihmal etmedi. Buna göre, “Durmadan, üretim için çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparken sizleri bu kadar uzun süredir beklettiğimiz için çok özür dileriz. Çok üzgünüm ama sizlerin beklentilerini boşa çıkarmamak adına en güzel oyunu yapacağım.”

Bizleri biraz olsun rahatlatmayı amaçlayan Nomura, sözlerine “Geçen sene bu kadar bile bilgi veremiyordum. Ama bu sene sizlere bir yerlerde daha fazla bilgi vermek istiyorum. Bu oyunlar için daha yolumuz var ama bu yıl daha başka çıkacak olan yapımlarımız var. Biraz sürprizi bekleyebilirseniz.” diyerek devam etti. “Sizlere bir yerlerde daha fazla bilgi vermek istiyorum” sözünden kasıt haziran ayında olacak olan E3 Fuarı mı acaba diye düşünmüyoruz değiliz.

Bu iki oyununda sadece PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına geleceklerini hatırlatalım. Aşağıdan Kingdom Hearts 3 için çıkmış olan E3 2015 video’sunu izleyebilir biraz olsun hasret giderebilirsiniz.