Tesla’nın Oto Pilot Sorunu NHTSA Merceğinde

Federal bir araç güvenliği otoritesi, Tesla’dan eylül ayında güvenlikle ilgili bir yazılım güncellemesini müşterilere sunduğunda neden bir geri çağırma başlatmadığının açıklamasını istiyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nden (NHTSA) Tesla’ya çarşamba günü yayınlanan bir mektuba göre, güncelleme Tesla araçlarının düşük ışık koşullarında acil durum araç ışıklarını daha iyi algılamasını sağladı.

Tesla’nın “Acil Durum Işık Algılama Güncellemesi”, NHTSA’in şirketin standart, sürücü yardım paketi Tesla oto pilot ile olası güvenlik kusurlarına yönelik bir soruşturma başlatmasından birkaç hafta sonra, müşterilerin araçlarına kablosuz bir yazılım güncellemesi yoluyla teslim edildi.

Tesla ayrıca sürücü yardım sisteminin premium bir versiyonunu FSD (Full Self-Driving) markası altında peşin 10.000 dolar veya aylık 199 dolar karşılığında satıyor. Tesla’nın sistemlerinin hiçbiri, arabalarını her zaman direksiyon başında bir insan sürücü olmadan kullanım için güvenli hale getirmez. Bunlar, tamamen otonom araç teknolojileri değil, “seviye 2” sürücü destek sistemleridir.

Oto pilot kazaları

NHTSA, Tesla sürücülerinin genellikle gece veya sabahın erken saatlerinde yol kenarına park halindeyken ilk müdahale ekiplerinin araçlarına çarpmasını içeren bir düzine çarpışma tespit etti. NHTSA tarafından tanımlanan olayların her birinde, Tesla sürücülerinin çarpışmadan önce devreye giren oto pilot veya trafik farkında hız sabitleyici özellikleri vardı. Kazalardan biri ölümle sonuçlandı.

NHTSA, oto pilot kusurlarının veya tasarım sorunlarının bu çökmelere katkıda bulunup bulunmadığını veya neden olup olmadığını bilmek istiyor. Ve şimdi Tesla’nın yazılım güncellemesinin etkili bir şekilde gizli bir iade talebi işlevi görüp görmediğini de bilmek istiyorlar.

Ajans, oto pilotun kusurlu olduğunu düşünürse, bir iade talebini zorunlu kılabilir ve Tesla’nın kamu imajını etkileyebilir. Böyle bir bulgu, Tesla’nınki gibi sürücü yardım sistemlerini derecelendirme ve düzenleme konusunda daha fazla aciliyete de ilham verebilir.

Hâlihazırda, NHTSA, ABD’de satılan araçların çarpışmaya karşı dayanıklılığı hakkında yıllık bir Yeni Araba Değerlendirme Programı (NCAP) derecelendirmesi yayınlamakta. NCAP derecelendirmeleri, her bir araca dâhil olan özellikleri listeler. Ancak ajans henüz Tesla’nınki gibi sürücü yardım sistemlerinin güvenliğini derecelendirmez veya kullanımını sınırlamaz.

Tesla sondasının bir parçası olarak NHTSA, diğer 12 otomobil üreticisinin karşılaştırılabilir sistemini değerlendiriyor.

NHTSA’den Gregory Magno, ajansın araç kusurları bölümü şefi, Tesla’nın Saha Kalitesi Direktörü Eddie Gates’e yeni mektupta, otomobil üreticilerinin, araçlarında düzeltme gerektiren güvenlik sorunlarından haberdar olduklarında (veya farkına varmaları gerektiğinde) beş iş günü içinde NHTSA’i bilgilendirmeleri gerektiğini söyledi.

Magno, kablosuz yazılım güncellemelerinin mevcut federal geri çağırma yasaları kapsamında olduğunu vurguladı.

FSD Beta programı

Ajans ayrıca Tesla’dan genişleyen FSD Beta programı hakkında ayrıntılı bilgi istedi.

Program, eğitimli güvenlik sürücüleri olmayan Tesla sahiplerine, ABD’deki halka açık yollarda yayın öncesi yazılımı ve yeni sürücü yardım özelliklerini test etme şansı veriyor. FSD Beta yazılımı Tesla araçlarını sürücüsüz yapmaz ve genel kullanım ve geniş sürüm için yeterince hata ayıklanmamıştır.

Diğer şeylerin yanı sıra, NHTSA, Tesla’nın deneysel, erken erişim programında katılımcıları nasıl değerlendirdiği ve seçtiği hakkında ayrıntılı kayıtlar istedi.

Son zamanlarda Tesla, herhangi bir müşterinin bir FSD Beta indirmesine erişim talep etmesine izin veren bir “beta düğmesi” ekledi. Ayrıca, FSD Beta arayan sürücülerin bir “güvenlik puanına” erişmesini sağlayan bir sigorta hesaplayıcısı da yayınladı.

Geçen hafta yıllık bir hissedar toplantısında sayıyı belirten CEO Elon Musk’a göre, bir hafta boyunca en az 100 mil sürüş yaparak 100 puan alan Tesla sahiplerine bu hafta FSD Beta’ya erişim verildi ve programı yaklaşık 1.000 kişi genişletti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu da dâhil olmak üzere araç güvenliği savunucuları, NHTSA’i Tesla’nın oto pilot, FSD ve FSD Beta gibi sistemleri bir an önce düzenlemeye çağırdı.