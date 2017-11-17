Tesla’nın Efsanevi Spor Aracı Roadster Yenilendi!

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın ilk otomobili olan Roadster, yenilenerek karşımıza çıktı.

Tesla’nın kurulduğu günden itibaren ilk piyasaya sürdüğü elektrikli aracı olan Roadster, yıllar sonra bir Tesla sürprizi ile geri geldi. Yeni Roadster “Dünyanın en atak otomobili” sloganı ile geliyor. Bunun hakkını da veren Roadster 2, 0’dan 100 km hıza sadece 1.9 saniyede çıkabiliyor.

200KWh bataryası ile 990km menzil de sunarak mevcut en uzun menzilli Tesla aracı olan yeni Roadster, kesin bilgi verilmese de 400km/s hıza çıkabiliyor. Sanırım açıklanmamasının sebebi ise şu anda 475km ile Koenigsegg’de bulunan rekoru geçme denemeleri olacak. Tabii bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz.

10.000 nm tork üretebilecek güçte ve 3 motor ile gelecek olan Tesla Roadster 2, sadece 1.000 tane üretilecek “Founders Series Roadster” adında özel bir seriye de sahip olacak. Ancak bu serinin farkı şu anda bilinmiyor.



Aracın fiyatı hakkında da bir bilgi verilmezken 2020’de piyasaya çıkacağı söyleniyor.