Tesla’dan Ürünler İçin Bitcoin Kabulüne Olumlu Sinyaller Geldi!

Elektrikli otomobilleri için Bitcoin ödemelerini kabul etmeyi bırakmasının ardından Amerikalı otomobil devi Tesla, Bitcoin yanlısı hareketi yakın gelecekte sürdürme olasılığının tekrar gündeme gelebileceğine dair olumlu sinyaller verdi.

Firma, 13.7 milyar doların üzerinde devasa bir gelir kaydettiği üç aylık performans raporunda açıklamalar yaptı. Açıklama, Bitcoin’e dair olumlu sinyaller de içerdi. Raporda şirket, yılın ilk çeyreğinde 1, 5 milyar dolar değerinde BTC satın aldığını ve kripto para birimini sondan ikinci çeyreğe kadar kabul ettiğini iddia etti.

“30 Eylül 2021’de sona eren dokuz ay boyunca toplam 1,50 milyar dolarlık Bitcoin satın aldık. Ayrıca, 31 Mart 2021’de sona eren üç ay boyunca, geçerli yasalara tabi olarak belirli bölgelerdeki ürünlerimizin satışı için Bitcoin’i bir ödeme olarak kabul ettik ve Mayıs 2021’de bu uygulamayı askıya aldık.”

Raporda ayrıca “gelecekte ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için kripto para birimler ile işlem yapma uygulamasını yeniden başlatabiliriz” ifadeleri yer aldı.

Tesla CEO’su ve kripto para piyasasının yakından tanıdığı Elon Musk, şirketin BTC madenciliğinin çevresel etkileri nedeniyle Bitcoin’i kabul etmeyi bıraktığını açıklamıştı. Ünlü milyarder, Bitcoin’in enerji kullanımına yılın ikinci çeyreğinde bir dizi saldırı başlatmıştı; bu da lider kripto paranın geçen hafta yeni bir ATH elde etmesinden önce piyasanın yaşadığı fiyat düşüşüne büyük ölçüde etki etmişti.

Temmuz ayında Bitcoin varlıklarında bildirilen 23 milyon dolarlık değer düşüklüğü kaybına rağmen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Bitcoin’i satın aldığından bu yana en büyük kazancı elde eden en iyi kurumsal yatırımcılar arasında yer aldı ve Bitcoin varlıklarını tutmaya devam etti. Wedbush Securities analisti Daniel Ives, satın alma haberlerinden kısa bir süre sonra, Tesla’nın Bitcoin (BTC) yatırımından yaklaşık 1 milyar dolar kar elde ettiğini söyledi.

Kullandığı ifadeler, söylemler, attığı tweetler ile kripto para piyasasındaki dengeleri büyük ölçüde değişten Elon Musk’ın piyasa üzerindeki bu gücü de artık azalmış gibi görünüyor. Piyasa, Tesla ve Elon Musk’ın BTC üzerindeki etkisinin ötesinde bir denge buldu ve Bitcoin’in fiyatı, otomobil üreticisinin yakında ödemeler için parayı kabul etmeye devam edebileceği haberiyle büyük ölçüde değişmedi. 67 bin dolar seviyesine kadar ulaşarak yeni rekor elde eden Bitcoin fiyatı yazı sırasında 59 bin dolardan işlem görüyor.

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