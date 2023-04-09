Amerikalıların paskalya bayramı yaklaşıyor. Amerika’da yılın bu zamanı birçok şirket ürünlerinde fiyat indirimine gider. Tesla da bunlardan birisi. Amerikan otomotiv şirketi paskalya bayramından mütevellit otomobillerinde indirime gitti. Detaylara bakalım.

Şirket Ocak ayında bir indirime giderek herkesi şaşırtmıştı. Devamında ise Şubat ayında tekrardan fiyat indirimi yapıldı. Mart ayında da Model S ve Model X için fiyat indirimi yapılmıştı. Geldiğimiz noktada bugün tüm modeller için bir fiyat indirimi daha yapıldı.

Tesla Model 3’ün performans donanımı versiyonu toplamda 1000 dolarlık bir indirim aldı. Otomobilin performans donanımı artık 52.990 dolarlık bir fiyat etiketi ile satılıyor.

İkinci indirim alan model ise Tesla Model Y. Model Y dün 54.990 dolarlık bir fiyata sahipti. Bugün ise otomobil 2000 dolar indirim ile birlikte 52.990 dolarlık bir satış fiyatına sahip.

Aynı şekilde Model Y’nin performans modeli dün 58.990 dolardan satılırken bugün 2000 dolarlık bir indirim ile birlikte fiyatı 56.990 dolara kadar düştü.

Markanın indirim alan bir diğer modeli ise Tesla Model S. Model S dün 91.990 dolardan satılırken bugün tam tamına 5000 dolarlık bir indirim aldı ve artık fiyatı 84.990 dolar. Model S geçtiğimiz sene bu zamanlar 120.000 dolarlık bir fiyat ile satılıyordu.

Tesla Model S Plaid ise 104.990 dolara kadar düştü. Geçtiğimiz sene bu zamanlar otomobil 130.000 dolarlık bir fiyat etiketi ile satılıyordu.

Tesla Model X’de de ziyadesiyle fazla bir indirim bulunuyor. Otomobilin fiyatı 5000 dolarlık bir indirimle birlikte 94.990 dolara düştü.

Tesla Model X Plaid ise 5000 dolarlık bir indirimle birlikte 104.990 dolara kadar düştü. Model S ve Model X’in fiyatlarının çok yakın olması seçim yapmak açısından zor olacak.

Tesla yakın zamanda ülkemize Model Y’yi getirmişti. 1 milyonun üzerinde satış fiyatına sahip otomobil bakalım dünyadaki indirimlerden sonra ülkemizde de indirime girecek mi?