Tesla’dan Elektrikli Pick-up Geliyor!

Tesla’dan Elektrikli Pick-up Geliyor!

27 Aralık, 2017 Otomobil 0 yorumlar

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Tesla’nın patronu Elon Musk, Twitter’dan gelen soru üzerine Model Y’nin piyasaya çıkışı ardından bir de elektrikli Pick-up geleceğini duyurdu.

Şimdiye kadar Roadster, Model S, Model X ve Model 3 adında otomobiller ve Semi adındaki tırları ile ön plana çıkan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, patronu olan Elon Musk’ın Twitter’dan bir takipçisine verdiği yanıta göre elektrikli bir pick-up modeli de üretecek. Şu anda hazırlanma aşamasında olan Model Y’nin ardından geleceği ve boyut olarak Ford F-150 ya da biraz daha büyük olabileceği söylenen yeni pick-up, şu anda tasarım aşamasında. Ancak Model Y’nin 2020’de geleceğini düşünürsek bu pick-up modeli için biraz daha beklemek gerekeceği ise açık.

Şu anda tahmini konspet görselleri bulunan Tesla Pick-up’ın Musk tarafından boyutu dışında bir bilgisi paylaşılmadı. Yani gücü, tasarımı gibi detaylar şu anda bilinmiyor. Ancak 2020’li yıllardan sonra böyle bir modelin nasıl olacağı da büyük merak konusu.

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