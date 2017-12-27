Tesla’dan Elektrikli Pick-up Geliyor!

Tesla’nın patronu Elon Musk, Twitter’dan gelen soru üzerine Model Y’nin piyasaya çıkışı ardından bir de elektrikli Pick-up geleceğini duyurdu.

Şimdiye kadar Roadster, Model S, Model X ve Model 3 adında otomobiller ve Semi adındaki tırları ile ön plana çıkan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, patronu olan Elon Musk’ın Twitter’dan bir takipçisine verdiği yanıta göre elektrikli bir pick-up modeli de üretecek. Şu anda hazırlanma aşamasında olan Model Y’nin ardından geleceği ve boyut olarak Ford F-150 ya da biraz daha büyük olabileceği söylenen yeni pick-up, şu anda tasarım aşamasında. Ancak Model Y’nin 2020’de geleceğini düşünürsek bu pick-up modeli için biraz daha beklemek gerekeceği ise açık.

Şu anda tahmini konspet görselleri bulunan Tesla Pick-up’ın Musk tarafından boyutu dışında bir bilgisi paylaşılmadı. Yani gücü, tasarımı gibi detaylar şu anda bilinmiyor. Ancak 2020’li yıllardan sonra böyle bir modelin nasıl olacağı da büyük merak konusu.