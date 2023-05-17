Elektrikli otomobil sektörünün öncü markalarından Tesla, Türkiye’deki modellerinin fiyatlarını artırma kararı aldı.

ABD kökenli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçen ay Türkiye’deki operasyonlarına başlamıştı. 2022 yılından beri Türkiye pazarına girmeyi planlayan ve bu amaçla ofis açan, CEO atayan Tesla, nihayet Nisan 2023’te Türkiye’de araç satışlarına başladı. Üstelik, otomobil devinin Türkiye’de tahmin edilenden daha yüksek talep gördüğü söylenmişti. Ancak şimdi, fiyatlarla ilgili yeni bir durum ortaya çıktı.

Tesla, Türkiye’de satışa sunduğu Model Y serisinin fiyatlarını güncelledi. Şirket, fiyatlara zam uyguladı. Tesla’nın resmi Türkiye internet sitesinde yer alan bilgilere göre, eski ve yeni fiyatlar:

Model Y Performance (Çift motorlu dört çeker – 514 km – 3.7 sn): Eski fiyatı 1 milyon 785 bin 523 TL – Yeni fiyatı 1.831.808 TL

(Çift motorlu dört çeker – 514 km – 3.7 sn): Eski fiyatı 1 milyon 785 bin 523 TL – Yeni fiyatı Model Y Long Range (Çift motorlu dört çeker – 533 km – 5.0 sn): Eski fiyatı 1 milyon 634 bin 719 TL – Yeni fiyatı 1.737.255 TL

(Çift motorlu dört çeker – 533 km – 5.0 sn): Eski fiyatı 1 milyon 634 bin 719 TL – Yeni fiyatı Model Y (Arkadan itişli – 455 km menzil – 6.9 sn): Eski fiyatı 1 milyon 563 bin 246 TL – Yeni fiyatı 1.664.349 TL

Ayrıca, Tesla, araç siparişlerinde teslimat tarihlerini daha ileri bir tarihe erteledi. Daha önce Mayıs – Ekim – Aralık olarak belirtilen teslimat tarihleri, şu an için Ocak 2024 ile Mart 2024 arasında gösterilmektedir.

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Tesla Türkiye’de İlk Teslimatı Gerçekleştirdi

Diğer yandan, 8 Mayıs’ta Tesla Europe (@teslaeurope) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye’deki ilk Tesla aracı sahibine teslim edildi. Otomobil devi, “İlk Model Y teslimatı Türkiye’de gerçekleştirildi” notunu ekledi ve araç teslimatına dair iki fotoğraf paylaştı. Aracın, Almanya’daki Gigafactory’den geldiği düşünülüyor.