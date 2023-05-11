Gogole’ın geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikte Google Pixel 7a ve Pixel Fold gibi cihazların yanında, yazılım konusundaki gelişmeler de duyuruldu. Dün tanıtılan Android Automotive OS 14 ile birlikte Google’ın platformunu kullanan Togg, Volvo, Honda ve Renault gibi firmaların araçlarına YouTube başta olmak üzere yeni uygulama ve özellikler eklenecek. Android Automotive OS 14 güncellemesi Togg’a yarayacak!

Togg Yazılımı Önemli Derecede İyileşiyor!

Hatırlatmak gerekirse, Togg’da işlemci olarak Qualcomm’un Snapdragon Digital Cockpit serisi kullanılıyordu. İşletim sisteminin ise özelleştirilmiş bir Android Automotive OS arayüzü olduğu biliniyor. Bunun dışındaki detaylar ise henüz belirsizliğini koruyor.

Her ne kadar Togg’un yazılımına ait detaylar belirsizliğini korusa da, Google’ın yeni Android Automotive sürümünün Togg gibi bu işletim sistemini kullanan cihazlar için yayınlanacağını söylemek mümkün. Bu işletim sistemini akıllı telefon ile araç multimedya sistemlerini bağlayan Android Auto ile karıştırmamak gerekiyor. Android Auto bir uygulama iken, Android Automotive OS gerçek bir işletim sistemi.

Android Automotive OS 14 ile gelecek yenilikler ise şu şekilde:

Araç uyumlu YouTube uygulaması ile araç içerisindeki tüm ekranlardan video izleme imkanı geliyor.

İnternet tarayıcıları artık Android’li araçlarda kullanılabilecek.

The Weather Channel başta olmak üzere hava durumu uygulamaları geliyor.

Google’ın navigasyon uygulaması Waze Navigasyon uygulaması geliştiricileri, gösterge ekranını kullanarak bilgi ve uyarı aktarımı yapabilecek.

Zoom, Microsoft Teams, Webex by Cisco gibi video konferans uygulamaları Android Automotive OS desteği kazanıyor. Bu sayede araç içinden toplantılara katılabileceksiniz.

Android tablet uygulamalarının araçlara uyumlu hale getirilmesini kolaylaştıran Google, çok sayıda oyunun park halindeyken araç içerisinde oynanabileceğini söylüyor.

Google’ın bu yeni Android Automotive sürümü, gerçekten de araç içi multimedya sistemlerinin yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyacak. Ancak bu tür multimedya sistemleri genelde yüksek işlem gücüne sahip olmadıkları için Google’ın özellikle oyun konusundaki vaatlerini yerine getirip getiremmeyeceği merak konusu olmuş durumda.

Togg gibi birçok araçta yer alan multimedya sistemleri giderek güçleniyor. Android Automotive OS 14 ile gelişen donanım ve yazılım çok daha iyi bir uyum içerisinde çalışacak gibi görünüyor. Bizler de yeni işletim sisteminin getireceği tüm yenlikleri merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni işletim sistemini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!