Tesla Semi, 2017’de tanıtıldı ve 2019’da ilk müşterilerin yeni kamyonlarını teslim alması bekleniyordu. Ancak 3 yıl daha beklemek zorunda kaldık. İlk kamyonlar, önümüzdeki Perşembe günü Giga Nevada’daki özel bir etkinlikte Pepsi’ye teslim edilecek.

Semi piyasaya sürüldüğünde gerçek bir devrimdi, tam yüklüyken 500 mil (804 Kilometre) yol kat edebilen sıfır emisyonlu sınıf 8 bir kamyon. Ne yazık ki rekabet son 5 yıldır uyumuyor. Volvo, Mercedes ve Freightliner ile birlikte araçlarını piyasaya sürmeyi başardı.

Tesla team just completed a 500 mile drive with a Tesla Semi weighing in at 81,000 lbs! — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

804 Kilometre menzil neden mi bu kadar önemli? ABD’de bir kamyon şoförü dinlenmeye ihtiyaç duymadan önce 8 saat araba kullanabilir. Bu süre içinde ortalama 804 Kilometre biraz altında bir sürüşü tamamlıyorlar ve nakliye endüstrisinin ihtiyacı olan da buydu: lojistiği değiştirmeye ihtiyaç duymamak, sadece benzinli kamyonları elektrikli kamyonlarla değiştirebilmek.

804 Kilometre gerçekten çok fazla bir mesafe. Tesla bunu başarmış gibi gözüküyor. Yapbozun son bir parçası kaldı: fiyat. Tesla başlangıçta kamyonun 180.000 dolara mal olacağına söz verdi, ancak birkaç ay önce web sitesinden fiyatlandırmayı kaldırdı ve ön siparişleri kabul etmeyi bıraktı. 2017’den beri lityum fiyatları fırladı ve bunun Semi’nin nihai maliyeti üzerinde büyük bir etkisi olacak.