Tesla Semi, 2017’de tanıtıldı ve 2019’da ilk müşterilerin yeni kamyonlarını teslim alması bekleniyordu. Ancak 3 yıl daha beklemek zorunda kaldık. İlk kamyonlar, önümüzdeki Perşembe günü Giga Nevada’daki özel bir etkinlikte Pepsi’ye teslim edilecek.

Semi piyasaya sürüldüğünde gerçek bir devrimdi, tam yüklüyken 500 mil (804 Kilometre) yol kat edebilen sıfır emisyonlu sınıf 8 bir kamyon. Ne yazık ki rekabet son 5 yıldır uyumuyor. Volvo, Mercedes ve Freightliner ile birlikte araçlarını piyasaya sürmeyi başardı.

Tesla team just completed a 500 mile drive with a Tesla Semi weighing in at 81,000 lbs!

