Konuyla ilgili olarak gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Tesla’nın ilk teslimatlarının Mayıs’ın ikinci haftasında gerçekleştirileceğini, Haziran ayında ise teslimat sayısının artacağını bildirdi. Tesla, yaklaşık bin adet satış hedeflerken, 10 binin üzerinde talep geldiği öğrenildi.

Tesla bekleyenler için son bilgiler‼️ 📌Mayısın 2. haftası teslimatlar başlayıp, haziranda teslimat sayısı artacakmış. 📌 Yaklaşık 1000 adet satış hedeflenirken, 10 binin üzerinde talep gelmiş. 📌 Talebin %90'dan fazlası yıl sonuna kadar karşılanacakmış, güvence verilmiş. pic.twitter.com/jeHz7JCS4T — Emre Özpeynirci 🚙 (@eozpeynirci) April 27, 2023

Buna ek olarak, teslimat noktası için önce Akasya AVM planlanmışken, adetler artınca Anadolu yakasında daha büyük bir lokasyon belirlenmiş. Tesla’nın Merter’de bulunan servisinin haziran ayında faaliyete geçeceği ve Türkiye genelinde 20 noktada satış sonrası hizmeti verileceği belirtildi. Satış sonrası hizmetlerin büyük çoğunluğu online başvuruyla müsait yerler veya müsaitlik durumuna göre seçilebilecek.

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Tesla mağazaları ise bu yıl sadece Kanyon AVM ve Akasya AVM’de olacak. Bu yıl siparişler verilip, satışlar yapıldığı için mağazalardan ağırlıklı olarak randevuyla araçları test etme imkanı sağlanacak. Fiyatların teslimat tarihine göre değişeceği bilgisi de paylaşılan diğer bir detay oldu.