POCO yakın zamanda global olarak F serisinin yeni üyeleri F5 ve F5 Pro’yu tanıtacak. Özelliklerine göz attığımızda neredeyse birebir özellikler taşıyan Çin’deki ismiyle Redmi Note 12 Turbo ve Redmi K60 karşımıza çıkıyor. POCO tarafı bu iki telefonu global olarak ismini değiştirerek tüketicileri ile buluşturacak. Şimdiye kadar kesinleşen özelliklere gelen hep birlikte bakalım.

POCO’nun F5 ve F5 Pro’yu da ülkemizde satışa çıkarması bekleniyor. Global lansman sonrasında hızlı bir şekilde ülkemizde de tanıtılıp satışa sunulması beklenen telefonlar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Telefonları beğendiniz mi? Telefonlar hakkındaki görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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