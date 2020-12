Tesla otomobillere yeni korna sesleri geliyor

Tesla, araçlarındaki korna seslerini değiştirmek için yeni bir güncelleme yayınladı. Şirketin Boombox özelliği sayesinde sıkıcı korna sesi tarihe karışıyor.

California merkezli şirket, tatil sezonu için yayınladığı özel güncelleme ile gündemde. Elon Musk tarafından detayları paylaşılan güncellemeyle Tesla sahipleri, artık araçlarının korna sesini oldukça komik seslerle değiştirebilecekler.

Tesla ürün yazılımı 2020.48.26 güncellemesinin bir parçası olarak piyasaya sürülen Toybox bölümü aracılığıyla araç sahipleri için normal bir korna yerine kullanabilecekleri birkaç ses yer alıyor. Araç sahiplerinin kornalarını; keçi melemesi, alkış, “tada” klibi, havalı korna ve yellenme sesleriyle değiştirebiliyorlar.

Change your horn sound to 🐐, 🐍🎷, 💨 or holiday jingles with latest Tesla software update!

— Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2020