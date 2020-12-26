Tesla otomobillere yeni korna sesleri geliyor

Tesla, araçlarındaki korna seslerini değiştirmek için yeni bir güncelleme yayınladı. Şirketin Boombox özelliği sayesinde sıkıcı korna sesi tarihe karışıyor.

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California merkezli şirket, tatil sezonu için yayınladığı özel güncelleme ile gündemde. Elon Musk tarafından detayları paylaşılan güncellemeyle Tesla sahipleri, artık araçlarının korna sesini oldukça komik seslerle değiştirebilecekler.

Tesla ürün yazılımı 2020.48.26 güncellemesinin bir parçası olarak piyasaya sürülen Toybox bölümü aracılığıyla araç sahipleri için normal bir korna yerine kullanabilecekleri birkaç ses yer alıyor. Araç sahiplerinin kornalarını; keçi melemesi, alkış, “tada” klibi, havalı korna ve yellenme sesleriyle değiştirebiliyorlar.

Change your horn sound to 🐐, 🐍🎷, 💨 or holiday jingles with latest Tesla software update! — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2020

Tesla’nın CEO’su Elon Musk geçtiğimiz gün yayınladığı bir tweet’te, yeni güncellemesi sayesinde araç sahiplerinin “özel müzik veya sesler yükleyebileceğini” söylemişti. Ayrıca bir diğer açıklamada ise “Tesla Boombox güncellemesi, gerçeklik ile faydacı mizahı birleştiriyor: Araç sahipleri normal, sıkıcı korna sesleri yerine yellenme ve keçi seslerini kullanabilirler” ifadelerini kullandı.

Tesla aracı sahipleri söz konusu özelliği istedikleri zaman kullanmak için araçlarına bir bellek bağlamaları gerekecek. Araç, bunun ardından en fazla beş adet sesi kaydedecek ve istenilen durumlarda çıkaracak. Yeni güncellemeyle birlikte Tesla’nın otomobilleri dışarıdaki insanların da eğlenceli anlar yaşamalarını sağlayacak.

Yeni sunulacak güncelleme kornanın özelleşmesi ile birlikte bataryada performans artışının da yaşanacağı belirtiliyor. Ayrıca Tesla otomobil sahipleri park halindeyken oynayabilecekleri üç yeni oyuna (The Battle of Polytopia, Cat Quest ve Solitaire) erişebilecek.