Tesla’nın Model 3 Prototipleri Yollardaki Yerini Almış Gibi Gözüküyor

Tesla, Model 3 serisini yaklaşık olarak bir yıl kadar önce duyurdu ancak o zamandan bu yana araçlara dair pek bir şey göremedik.
Geçen ay Tesla fabrikasını Model 3 üretimi için yenilemeye başladı. Bununla beraber Tesla bu sene sonunda Model 3 serisini üretmeye başlayacak. Ancak üretimden önce prototipler yola çıkmış gibi gözüküyor.
Elektrikli araçları modifiye eden Unplugged Performans isimli bir garaj firmasının California, Hawthorne’da bulunan SpaceX Hyperloop test tüpünün yanından çektiği videoda araç yolda görülüyor. Gümüş renkli Model 3 gayet hoş bir görünümle caddede ilerliyor.
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