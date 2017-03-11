Tesla’nın Model 3 Prototipleri Yollardaki Yerini Almış Gibi Gözüküyor

Tesla, Model 3 serisini yaklaşık olarak bir yıl kadar önce duyurdu ancak o zamandan bu yana araçlara dair pek bir şey göremedik.

Geçen ay Tesla fabrikasını Model 3 üretimi için yenilemeye başladı. Bununla beraber Tesla bu sene sonunda Model 3 serisini üretmeye başlayacak. Ancak üretimden önce prototipler yola çıkmış gibi gözüküyor.

Our office neighbors are the best! Model 3 driving outside our office alongside the SpaceX Hyperloop test track. A post shared by Unplugged Performance (@unpluggedperformance) on Mar 9, 2017 at 2:55pm PST

Elektrikli araçları modifiye eden Unplugged Performans isimli bir garaj firmasının California, Hawthorne’da bulunan SpaceX Hyperloop test tüpünün yanından çektiği videoda araç yolda görülüyor. Gümüş renkli Model 3 gayet hoş bir görünümle caddede ilerliyor.