Tesla’nın Model 3 Prototipleri Yollardaki Yerini Almış Gibi Gözüküyor

Tesla’nın Model 3 Prototipleri Yollardaki Yerini Almış Gibi Gözüküyor

11 Mart, 2017 Otomobil 0 yorumlar

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Tesla, Model 3 serisini yaklaşık olarak bir yıl kadar önce duyurdu ancak o zamandan bu yana araçlara dair pek bir şey göremedik.

Geçen ay Tesla fabrikasını Model 3 üretimi için yenilemeye başladı. Bununla beraber Tesla bu sene sonunda Model 3 serisini üretmeye başlayacak. Ancak üretimden önce prototipler yola çıkmış gibi gözüküyor.

Our office neighbors are the best! Model 3 driving outside our office alongside the SpaceX Hyperloop test track.

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Elektrikli araçları modifiye eden Unplugged Performans isimli bir garaj firmasının California, Hawthorne’da bulunan SpaceX Hyperloop test tüpünün yanından çektiği videoda araç yolda görülüyor. Gümüş renkli Model 3 gayet hoş bir görünümle caddede ilerliyor.

 

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