Tesla elektrikli otomobil pazarında oldukça iyi durumda ve Model Y şirketin “altın çocuğu” gibi görünüyor. Eylül ayında Tesla Model Y 4359 teslimatla Avustralya’nın en çok satan SUV’u olurken, yeni araç satışlarında da üçüncü sırada yer aldı. Sadece Toyota Hilux (5170) ve Ford Ranger (4890) Model Y’den daha fazla sattı. Geçtiğimiz ay Tesla Model Y Almanya’da da en çok satan otomobil oldu. Canavar, Volkswagen Golf ve Volkswagen Tiguan gibi otomobilleri geride bıraktı. JATO Dynamics’in yeni araç kayıtlarına dayanan yeni raporu, Tesla Model Y’nin ilk kez Avrupa’da en çok satan otomobil olduğunu gösteriyor.

Tesla Model Y, Ününe Ün Katıyor

Londra merkezli JATO Dynamics Çarşamba günü yaptığı açıklamada Tesla’nın spor arazi aracı Model Y’nin ilk kez Avrupa’da 1 numara olduğunu belirtti. Geçen ay itibari ile Avrupa’da satın alınan 29,367 Model Y araç kaydedildi. Bu sayı geçen yıla göre yüzde 227 artış gösteriyor.

Veriler aynı zamanda Avrupa’daki tescillerde ikinci en büyük modelin Peugeot 208 olduğunu gösteriyor. Üçüncü sırada ise Renault’nun Dacia Sandero modeli yer alıyor. Hem Peugeot 208 hem de Dacia Sandero Model Y’den çok daha ucuz. Tesla, Eylül sonu itibariyle Berlin Gigafactory’nin haftada 2.000 Model Y araç üretim hızına ulaştığını doğruladı. Firma otomobilin çok daha fazla kişi tarafından kullanılacağına inanıyor.

Şirket bu yılın Ağustos ayında Model Y’nin arkadan itişli ucuz bir versiyonunu Avrupa’da piyasaya sürmüştü. Aracın WLTP seyir menzili 455 kilometre. Referans olarak, Avrupa’da piyasaya sürülen uzun menzilli Model Y’nin seyir menzili 533 kilometre olduğunu belirtelim. Güç açısından, arkadan itişli Model Y 217 km/s azami hıza sahip. Ayrıca otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresi 6,9 saniye.

Fiyat açısından Tesla Model Y’nin arkadan itişli versiyonu Hollanda’da 50.000 eurodan başlıyor. Bu model, uzun menzilli versiyondan 16.000 avro daha ucuz. Döviz kuru ve KDV dikkate alındığında, bu araç ABD’de satılırsa 20.000 dolar daha ucuz olacak. Bazı Avrupa pazarlarında arkadan itişli Model Y, standart Model 3’ten ve diğer bütçe dostu modellerden daha ucuz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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