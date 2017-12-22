Tesla Model S ve Model X Standart Olarak Dört Çeker Oldu!

Tesla’nın en popüler modelleri Model S ve Model X, artık opsiyon yerine standart olarak dört çeker oldu.

Tesla, şu anda toplamda birçok farklı araca sahip olan bir elektrikli araç üreticisi konumunda. Model S, Model X, Semi ve Roadster olarak 4 farklı mevcut modeli bulunan firma, aldığı karar ile tüm yeni Model S ve Model X araçlarını 4WD, yani dört çeker olarak güncelledi. Hem önde hem arkada iki elektrik motora sahip olacak bu otomobiller, daha iyi yol tutuşu ve sürüş keyfi sunacak.

Ayrıca 2018 yılında gelecek yazılımsal güncellemeler ile de performans artışı beklenen bu iki modelde bakalım nasıl sonuç göreceğiz. Ayrıca bu 4WD güncellemesinin Model 3 için geçerli olmadığını da belirtelim. Ekonomik olması için Tesla, bu araçta dört çeker seçeneği koymayacak.