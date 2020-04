Tesla, Fremont fabrikasında çalışanları tekrar işe çağırabilir!

Yazılımcılar için oldukça büyük kolaylıklar sağlayan GitHub, yine kullanıcıların işine yarayacak bir olaya imza attı. Kullanıcılar artık bütün çekirdek kodlara ücretsiz ulaşabilecek.

GitHub, yazılımcı ve geliştiriciler için oldukça önemli bir kaynak. İçerisinde milyonlarca kaynağın yer aldığı platform artık herkes tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Firma, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, platformun bireysel kullanıcılar ve şirketler için tamamen ücretsiz olduğunu duyurdu. Ayrıca GitHub Team ve GitHub Pro abonelikleri de aylık 9 dolardan, 4 dolara düşürüldü. Ücretli üyeliklerle kurumsal özelliklerin ve daha kişisel müşteri desteklerinin sunulduğu planlarda da indirime gidilmesi kullanıcılar tarafından oldukça olumlu karşılandı. Bireysel kullanıcıların artık istedikleri gibi kullanabileceği platform, kullanıcı sayısını bu hamle ile arttıracağa benziyor. Özellikle Corona virüs sebebiyle evinden çalışmak zorunda kalan kullanıcıların platforma akın etmesi bekleniyor.

Today we’re announcing free private repositories with unlimited collaborators for teams with GitHub Free, and reducing the price of our paid Team plan to $4 per user/month. All of the core GitHub features are now free for everyone.

Learn more: https://t.co/fQ3r2ABtTR pic.twitter.com/HHOyG5ypgU

— GitHub (@github) April 14, 2020