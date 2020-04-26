Sızıntı: Samsung pop-up kameraya sahip bir model duyurabilir!

Çentiksiz ekranlar 2019 yılına tam olarak damga vurarak pazara hakimiyet sağlamıştı. Bu yıl ise beklenen etki devam etmedi ve pop-up kameralı telefonlar bir anda hayatımızdan çıkmaya başlayarak yerini kamera deliklerine bıraktı. Çok geçmeden, Samsung’un bu akıma devam ederek yeni bir pop-up kameraya sahip model üzerinde çalıştığı açıklandı. Garip bir şekilde, modele ait render görüntüleri bile sızdırıldı.

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Sızıntılar tutarlı paylaşımlarıyla bilinen @OnLeaks adlı kullanıcı tarafından Twitter üzerinden yayınlandı. Render görüntülerinde, Samsung’un Galaxy A80 modelini benimsediğini ancak farklı bir tasarım kullandığını görüyoruz. Cihazın ön kısmında herhangi bir çentik veya delik bulunmuyor ve çerçeveler çoğunlukla inceliğini yansıtıyor. Galaxy A80 modelinin aksine, cihaz pop-up kurulumunda sadece selfie kamerasını barındırıyor.

Cihazı diğer modellerden ayıran şeyin ise, arka kısmında bir parmak izi tarayıcısıyla gelecek olması gibi görünüyor. 2020’de AMOLED cihazlarda, ekran içi parmak izi tarayıcı ve LCD cihazlarda yan parmak izi tarayıcısı görmeye alışmıştık. Samsung’un şu an için telefonda hangi ekran teknolojisini kullanacağı belirsiz fakat görünen o ki parmak izin tarayıcısının konumuna göre cihazın uygun fiyatla LCD teknolojisini barındırması muhtemel.

Ek olarak cihaz görüntülerde üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip gibi görünürken, telefonun arka kısmında kavisli yan kenarlar bulunuyor. Sızıntıyı gerçekleştiren OnLeaks’in söylediklerine göre cihaz, USB Type-C ve 3mm’lik bir jak girişine sahip olacak. Ekran boyutu kısmında 6.5 inçlik bir tasarım görürken, cihazın 183.5 x 77 x 9.2 mm ölçütlerinde olması bekleniyor.