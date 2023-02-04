Tesla, Cybertruck isimli yeni otomobil projesini 2019 yılında duyurmuştu. Yapılan duyurudan bu yana merakla beklenen araç için yapılan planlama, şirketin istediği gibi gitmedi. Bu sebeple söz konusu elektrikli aracın çıkış tarihi sürekli ertelenmek zorunda kaldı. Şu ana kadar çok az kez canlı olarak görüntülenen yeni model, Kaliforniya yollarında ilk defa görüldü.

Bilmeyenler için, ABD merkezli dev şirketin ünlü CEO’su Elon Musk, dördüncü çeyrek kazanç çağrısı sırasında Tesla Cybertruck aracının üretiminin iptal edilmediğini ve 2023 ortalarında başlayacağını doğruladı. CEO’nun bu açıklamalarının ardından bazı yerlerde sürüş halinde görülen cihaz, bu sefer de Kaliforniya eyaleti içindeki açık bir yolda test edilirken kameralara yakalandı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Tesla Cybertruck Kaliforniya’da Sürüş Halinde Görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde, üretimden önce çeşitli testler için üretilmiş bir Cybertruck modeli, Palo Alto’da görüldü. Twitter üzerinden paylaşılan görsellerle beraber aracın 2019’daki haline göre çeşitli değişiklikler yaşadığı da anlaşıldı. Kaliforniya’da yakalanan otomobil, daha şık üçgen şekilli aynalar ve önceki görüntülere kıyasla biraz daha küçük bir arka bagaj kapağı taşıyor.

Resmi özellikler henüz açıklanmamış olsa da Musk, Tesla Cybertruck’ın dört motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine, 14.000 lbs’ye kadar çekme kapasitesine ve sadece 2,9 saniyelik 0-60 mph süresine sahip olacağını belirtti. Cybertruck’ın bu özelliklerle beraber tek bir şarjla 500 mile kadar sürüş yapması bekleniyor.

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Tesla tarafından yapılan açıklamalara göre Cybertruck için ön sipariş verenlerin sayısı 1,5 milyonun üzerine çıkmış durumda. Ancak bunun Tesla’nın 1,5 milyon Cybertruck sattığı anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor. Şirket şu anda her ön sipariş için 100 dolar depozito alıyor ve tam fiyatını almak için aracın hazır olmasını bekliyor. Tabii li bu durum, cebinde yeterli parası olan herkesin, satın almayacak olsalar bile ön sipariş verebileceği anlamına geliyor.

Yeni otomobilin ilerde kaç kişi tarafından kullanacağını bilmesek bile, firmanın sadece araç için aldığı depozito miktarının 150 milyon doları aştığını biliyoruz. Birçok potansiyel müşterinin beklediği yeni araç, şirketin açıklamalarına göre bu sene sahiplerine ulaşacak.