Tesla geçen yıl Bitcoin varlıklarından 204 milyon dolar zarar kaydetti. TechCrunch tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) belgelerine dayanılarak açıklanan bilgiler, söz konusu rakamın para birimi ticaretinden elde edilen 64 milyon dolar tutarındaki kârla kısmen dengelendiğini ortaya koydu. Bununla birlikte, nihai net zarar 140 milyon dolar oldu.

Kripto paraların koşulsuz bir hayranı olan CEO Elon Musk, Mart 2021’de elektrikli araç üreticisinin Tesla araçlarını satın alırken Bitcoin’i bir ödeme aracı olarak kabul etmeye başlayacağını duyurdu ve bu da dijital varlığın hemen tavan yapmasına neden oldu. Haftalar sonra şirket, madenciliğin çevresel etkilerine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek karardan geri adım attı. Bunun üzerine para biriminin hisse fiyatı düştü.

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Bu durum, şirketin 2021’in ilk çeyreğinde bitcoine 1,5 milyar dolar yatırım yapmasını engellemedi ve yatırımcılara kripto paranın uzun ömürlü olacağına inandığını açıkça gösterdi. Kısa bir süre sonra Tesla, ilk alımının yüzde 10’unu 101 milyon dolar kârla sattı.

İçindekiler Tesla kripto kışında

Tesla kripto kışında

Geçen yıl dünya merkez bankalarının ciddi bir parasal sıkılaştırmaya gitmesinden etkilenen ve “kripto kışı” olarak adlandırılan dönem başlar başlamaz Tesla hemen devreye girdi ve Bitcoin’deki tüm varlıklarının yüzde 75’ini “kızartarak” fonları derhal geleneksel para birimine dönüştürdü. Bugün Elon Musk’ın şirketi, olası bir toparlanma umuduyla 184 milyon dolar tutarında bir stoku bitcoin olarak tutuyor.

Bugün 23,1 bin dolardan işlem gören Bitcoin, Kasım 2021’de ulaştığı 68,8 bin dolarlık güçlü seviyenin yakınında bile değil. Sert düşüşe rağmen (%66), bazı uzmanlar Ether ile birlikte daha geleneksel bir isim olmaya devam eden kriptoaktifin dayanıklılığına dayanarak bir geri dönüş üzerine bahis oynuyor.