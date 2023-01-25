Elon Musk, menkul kıymet dolandırıcılığı davası sırasında yaptığı açıklamada, Google‘ın Tesla’yı satın alma konusunda “devam eden bir ilgisi” olduğunu söyledi. Ayrıca iş adamına göre, büyük teknoloji arzusu onu otomobil üreticisinin öz sermayesini kapatmak için fon aramaya teşvik etti.

Musk’ın 2013 yılında Tesla’yı Google’a satmak için 11 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığı belirtiliyor. Anlaşma, teknoloji şirketinin eski CEO’su Larry Page ile yapıldı. Geri çekilme, Google’ın kâr etmeye başladığında ayrıntıları tartıştıktan sonra geldi.

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İlişkiler daha sonra daha da soğumuştur. Arama motorunun kurucu ortağı Sergey Brin, 2010 yılında halka arzdan önce satın aldığı otomobil üreticisinin hisselerinden kar etmeliydi, ancak sorunlar arasında Brin’in eşinin Musk ile aldatması da vardı.

Elon Musk, elektrikli araç üreticisi Tesla’nın halka arzıyla ilgili tweetleri nedeniyle yargılanıyor. Zaman çizelgesini ileriye taşıyan Musk, Google’ın eski ilgisi tarafından teşvik edilen Suudi fonlarının yardımıyla Tesla’yı özel bir şirket haline getirmeye çalıştı. Geçen yıl Ekim ayında 44 milyar dolara satın aldığı Twitter’ın en büyük yatırımcısı olan Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile görüşmelerde bulundu.

Güney Afrikalı milyarder, dolandırıcılık iddiasında bulunan ve otomobil üreticisinin CEO’sunu hisse fiyatını yasadışı bir şekilde manipüle etmekle suçlayan Tesla hissedarlarının açtığı toplu davanın hedefinde. Suçlamalar, Twitter’da yaptığı ve hisse senedini hisse başına 420 dolara kapatmak için fon sağladığını iddia eden paylaşımlara dayanıyor.