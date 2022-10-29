Tesla’nın Cybertruck’tan esinlenen ve Cyberquad for Kids olarak bilinen dört tekerlekli bisikleti, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm ünitelerini geri çağırıyor. Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’na (CPSC) göre mini ATV, ülke yasaları tarafından zorunlu kılınan güvenlik gereksinimlerini karşılamıyor.

Komisyona göre, bölgede yaklaşık 5 bin Cyberquad satıldı ve hepsi geri çağrılacak. Alıcılar, Tesla ve ortağı Radio Flyer tarafından satılan dörtlünün 1.900 dolarlık değeri için tam bir geri ödeme alacaklar.

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Mini ATV sahiplerinin motor kontrolünü sökmeleri ve siparişin maliyetini karşılayacak olan Radio Flyer’a geri göndermeleri gerekecektir. Bu kaldırma işlemi Cyberquad’i kalıcı olarak devre dışı bırakır ve ancak kumanda geri gönderildikten sonra para iadesi yapılır.

İçindekiler Kurallara uyulmaması ve bir plan oluşturulmaması

Kurallara uyulmaması ve bir plan oluşturulmaması

CPSC, Cyberquad’ın “mekanik süspansiyon ve maksimum lastik basıncı dahil olmak üzere genç ATV’ler için zorunlu federal gerekliliklere uymadığını” belirtmektedir. Buna ek olarak, üreticileri ürün için komisyon onaylı bir “eylem planı” oluşturmazdı. “ATV’lere yönelik eylem planları, sürücü eğitimi, güvenlik bilgilerinin açıklanması, yaş tavsiyeleri ve diğer güvenlik önlemleri gibi çeşitli güvenlik gerekliliklerini içermektedir.”

Cyberquad for Kids geçen yıl Aralık ayında Tesla ve Radio Flyer’ın web sitelerine girdi, ancak artık her ikisinde de bulunamıyor. Ancak Radio Flyer, Model S ve Model Y’nin “mini” versiyonlarını çocuklar için satmaya devam ediyor.