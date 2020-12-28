Volkswagen elektrikli mobil şarj prototip robotunun videosu yayınlandı

Xiaomi bugün Pekin’de düzenlediği etkinlikte Snapdragon 888’li ilk cihaz olan Mi 11’i tanıttı. Ancak lansman sadece bu telefonla bitmedi. Şirketin kendi tasarladığı ve telefonlarında kullandığı kullanıcı arayüzü MIUI’ın yeni güncellemesi MIUI 12.5 resmi olarak tanıtıldı. Önceki sürümlerden de alışık olduğumuz gibi bu “.5” sürümü de telefonlara MIUI 12’ye ek bazı estetik değişiklikler, gizlilik güncellemeleri sağlıyor. Ancak bu sefer yeni tanıtılan MIUI+ ile telefonu bilgisayara bağlayabilme özelliği de oldukça faydalı bir kullanım sağlayacak gibi görünüyor.

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MIUI 12.5 : Tasarım ve performans geliştirmeleri

Xiaomi’nin lansman sırasında verdiği resmi bilgilere göre MIUI 12.5 ile birlikte MIUI her zamankinden daha akıcı, hızlı ve etkili. Bunu rakamlara dökecek olursak arayüz öncesinden %20 daha az işlemci kullanıyor, %35 daha az RAM’i meşgul ediyor ve %25 daha az pil kullanıyor. Ayrıca telefon ilk kurulduğu zaman gelen varsayılan sistem uygulamalarının sayısını da azaltarak 9 uygulamaya kadar düşürdü.

Her ne kadar bu bir ara güncelleme olsa da Xiaomi tam bir güncellemeden bir farkı olmadığını belirtiyor. Gelişmiş “MIUI Işık Konisi Hareket Efekti Mimarisi” ile arayüz, jestlere, özellikle de jestlerin tepki süresine oldukça önem veriyor. İşlem gücü de öncesine göre 20 kat arttırılan arayüzün animasyonlarının ‘teaser’ını yukarıdan izleyebilirsiniz.

Yeni Süper Duvar Kağıtları

Xiaomi, MIUI 12 ile beraber hayatlarımıza “Süper Duvar Kağıtları”nı sokmuştu. Ancak o sürümde yalnızca Dünya ve Mars duvar kağıtları mevcuttu. Şirket, MIUI 12.5 ile beraber Batı Çin’deki bir sıralı dağ dizisinin en yükseğini, Yunanistan’dan bir sahili ve İtalya’dan başka bir dağı da ekledi. Özellikle Çin’deki dağ için Xiaomi, dağın 24 saatlik değişimlerini kayıt altına alarak duvar kağıdını oluşturdu. Şirket ayrıca 2021’in ilk yarısı içerisinde yeni duvar kağıtlarının ekleneceğinin de müjdesini verdi.

Bildirim sesleri ve haptik güncellemeler

Xiaomi MIUI 12.5 ile bildirim seslerinde doğa temasını öne çıkarıyor. Şirket Amazon Ormanları, Avustralya, Doğu Afrika çayırları ve Kuzey Kutup Dairesi olmak üzere dört farklı habitattan 120 farklı canlının ses kayıtlarını almış. Ayrıca odun, kum, su gibi doğa seslerinin de yer aldığı bildirim sesleri arayüz içinde birçok kullanım alanına da sahip. Geçişlerden saat uygulamasındaki geri sayıma kadar birçok yerde yer alacak olan bu sesler stereo hoparlörlere özel olarak dizayn edilmiş durumda.

Sesin yanı sıra telefonlarda duyularımıza hitap eden bir diğer özellik olan haptik de güncellemeyle geliştirilmiş. Xiaomi, telefonu kilitleme, dokunma jestler vb. birçok harekette parmaklara verilen geri bildirimin yeniden düzenlendiğini belirtti. Bu geri bildirim arayüz içerisinde yapabileceğiniz her türlü hareketi kapsıyor. Ayrıca bu konuda görme engelli bireyleri de düşünen şirket, bu geliştirilmiş geri bildirim mekanizmasının dokunma ve güç ilişkisinin bireylere telefonu kullanmada rahatlık sağlayacağını belirtiyor.

Gizlilik

Xiaomi, MIUI 12.5 ile gizlilik konusuna ayrı bir önem veriyor ve bu konuyu dört ana başlıkta inceliyor: Pano koruması, dosya depolama, tarayıcı ve konum. Bunlardan pano koruması kullanıcıların telefonda kopyaladıkları yazı, fotoğraf vb. ögelerin takibini yapan uygulamaları tespit ediyor ve kullanıcıya bu konuda haber veriyor. Konum alanında “Bulanık Pozisyonlama” adı verilen özellikle ise kullanıcılar bazı durumlarda güvenliklerini arttırmak için uygulamaların tam konumlarına değil de 2-3 metre şaşmış haline erişmesini sağlayabiliyor.

Dosya depolama alanında ise şirket “Kum Havuzu Mekanizması” adını verdiği sistemi kullanıcılara sunuyor. Böylece arayüz, kullanıcılara fotoğraf gibi verilerini sınırlanmış başka bir alanda – kum havuzunda- saklama imkanı verecek. Böylece hassas bilgilere kötü amaçlı uygulamaların erişimi engellenmiş olacak. Tarayıcı konusunda ise Xiaomi Çin’de en çok ziyaret edilen 1000 internet sitesinden %53’ünün kişisel bilgilere erişiminin olduğunu belirtti. Şirket bunu önlemek için ise varsayılan tarayıcı olan Mi Browser kullanıldığı zaman sitelerin kullanıcı bilgilerine erişmesini engellediğini iddia ediyor.

MIUI Notlar uygulaması

Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesiyle beraber “Notlar” uygulamasına da değişiklikler getiriyor. Uygulamanın adı “MIUI Notlar” olarak değişti ve birçok yeni özellik eklendi. Artık kullanıcılar tek dokunuşla hızlı notlar ekleyebilecek, zihin haritaları oluşturabilecek. Ek olarak güncelleme parmaklarınızı dört farklı fırça olarak kullanmanıza izin veren grafiti fonksiyonunu da yanında getiriyor. Dizgi sistemi de değiştirilen uygulama dinamik çerçeveleriyle göze daha hoş görünen bir arayüz sunuyor.

MIUI 12.5 ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın: MIUI+

Son zamanlarda oldukça önemli hâle gelen telefon-bilgisayar ilişkisine Xiaomi de el attı. Şirketin ilk platformlar arası uygulaması olarak MIUI+ MIUI 12.5 ile beraber uyumlu tüm telefonlara sunulacak. MIUI+ ile bilgisayarda şu işlemler yapılabilecek:

Telefona gelen bildirimleri görüntüleme, uygulamaları açma

Yazı kopyalayıp yapıştırma

Ekran görüntülerini görüntüleme

Web sitelerini mobilden görüntüleme

Şirket tüm bunlara ek olarak MIUI+ sayesinde “Mi Dosya Yöneticisi” ve “MIUI Notlar” uygulamalarının bilgisayar benzeri arayüzlere sahip olacağını da belirtti. Tüm bu yeniliklerle fare ve klavye desteğinin yanı sıra kullanıcılar telefonlarındaki belgeleri sorunsuz ve senkron bir şekilde bilgisayardan düzenleyebilecek.

Resmi olarak MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar

Xiaomi, şimdiden 21 farklı cihaz için MIUI 12.5 kapalı beta programını başlattı. Bu programa dahil olan kullanıcılar güncellemeyi bu gece almaya başlayacakken genel (public) beta ocak ayının ortalarında başlayacak. Kapalı beta programı için resmi olarak onaylanan telefonların listesi şu şekilde: