Genel
Volkswagen elektrikli mobil şarj prototip robotunun videosu yayınlandı
Volkswagen, elektrikli mobil şarj robotu prototipinin pratikte nasıl çalışacağını anlatan bir video yayınladı. Gerçek hayatta ilk kez görüntülenen bu cihazlar özellikle sevimli görüntüleriyle dikkat çekiyor.
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Volkswagen mobil şarj robotuyla karşımızda
Yayınladığı video ile elektrikli şarj robotunun gerçek hayatta nasıl çalışacağı hakkında bizleri bilgilendiren Volkswagen piyasaya sürülüş tarihiyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Şirketin elektrikli araç konseptleri üzerine çalışmalar yaptığı zaten biliniyordu. Hatta resmi sitesinde bununla ilgili ayrı bir bölüm bile açılmış durumda.
Yayınlanan video Volkswagen’in önümüzdeki birkaç yıl içinde şarj altyapısını genişleteceğini düşündüğü vizyoner şarj konseptlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yer altı otoparkları gibi sınırlı park alanlarında araçların otonom olarak şarj edilmesi bu aletlerin başlıca görevleri arasında bulunuyor. Otonom cihazların çalışması bir uygulama vasıtasıyla gerçekleşebilir ya da araba-cihaz etkileşimi ile sağlanabilir. Cihaz şarj edilecek aracı bağımsız olarak yönlendirir ve onunla iletişim kurar. Bu iletişim, şarj soket kapağını kaldırıp fişi takıp çıkarmayı da içinde bulunduran bir iletişimdir.
İlk bakışta şarj cihazlarının tüm elektrikli araçlar için tasarlandığı düşünülse de Volkswagen modelleriyle çalışması düşünülerek tasarlandığı oldukça açık. Bu şarj işleminin herhangi bir ücret gerektirmemesi bekleniyor. Ancak özellikle Tesla’nın otonom sürüş için abonelik sistemi getirmesiyle yeni sistemlerin ücretli çalışmamasını beklemek gerçeklikten uzaklaşmak olabilir.
2021 başlarında şarj istasyonlarının artmasıyla kullanımı da yaygınlaşacak olan elektrikli araçlar için otonom şarj istasyonları ne zaman piyasaya sürülür net değil. Volkswagen’in konsept olarak paylaştığı bu tasarım diğer markalara örnek olabilir ve beklediğimizden daha erken sürede kullanıma sunulabilir.
Akıllı Telefonlar
MIUI 12.5 resmi olarak tanıtıldı: İşte tüm detaylar!
Xiaomi bugün Pekin’de düzenlediği etkinlikte Snapdragon 888’li ilk cihaz olan Mi 11’i tanıttı. Ancak lansman sadece bu telefonla bitmedi. Şirketin kendi tasarladığı ve telefonlarında kullandığı kullanıcı arayüzü MIUI’ın yeni güncellemesi MIUI 12.5 resmi olarak tanıtıldı. Önceki sürümlerden de alışık olduğumuz gibi bu “.5” sürümü de telefonlara MIUI 12’ye ek bazı estetik değişiklikler, gizlilik güncellemeleri sağlıyor. Ancak bu sefer yeni tanıtılan MIUI+ ile telefonu bilgisayara bağlayabilme özelliği de oldukça faydalı bir kullanım sağlayacak gibi görünüyor.
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MIUI 12.5 : Tasarım ve performans geliştirmeleri
Xiaomi’nin lansman sırasında verdiği resmi bilgilere göre MIUI 12.5 ile birlikte MIUI her zamankinden daha akıcı, hızlı ve etkili. Bunu rakamlara dökecek olursak arayüz öncesinden %20 daha az işlemci kullanıyor, %35 daha az RAM’i meşgul ediyor ve %25 daha az pil kullanıyor. Ayrıca telefon ilk kurulduğu zaman gelen varsayılan sistem uygulamalarının sayısını da azaltarak 9 uygulamaya kadar düşürdü.
Her ne kadar bu bir ara güncelleme olsa da Xiaomi tam bir güncellemeden bir farkı olmadığını belirtiyor. Gelişmiş “MIUI Işık Konisi Hareket Efekti Mimarisi” ile arayüz, jestlere, özellikle de jestlerin tepki süresine oldukça önem veriyor. İşlem gücü de öncesine göre 20 kat arttırılan arayüzün animasyonlarının ‘teaser’ını yukarıdan izleyebilirsiniz.
Yeni Süper Duvar Kağıtları
Xiaomi, MIUI 12 ile beraber hayatlarımıza “Süper Duvar Kağıtları”nı sokmuştu. Ancak o sürümde yalnızca Dünya ve Mars duvar kağıtları mevcuttu. Şirket, MIUI 12.5 ile beraber Batı Çin’deki bir sıralı dağ dizisinin en yükseğini, Yunanistan’dan bir sahili ve İtalya’dan başka bir dağı da ekledi. Özellikle Çin’deki dağ için Xiaomi, dağın 24 saatlik değişimlerini kayıt altına alarak duvar kağıdını oluşturdu. Şirket ayrıca 2021’in ilk yarısı içerisinde yeni duvar kağıtlarının ekleneceğinin de müjdesini verdi.
Bildirim sesleri ve haptik güncellemeler
Xiaomi MIUI 12.5 ile bildirim seslerinde doğa temasını öne çıkarıyor. Şirket Amazon Ormanları, Avustralya, Doğu Afrika çayırları ve Kuzey Kutup Dairesi olmak üzere dört farklı habitattan 120 farklı canlının ses kayıtlarını almış. Ayrıca odun, kum, su gibi doğa seslerinin de yer aldığı bildirim sesleri arayüz içinde birçok kullanım alanına da sahip. Geçişlerden saat uygulamasındaki geri sayıma kadar birçok yerde yer alacak olan bu sesler stereo hoparlörlere özel olarak dizayn edilmiş durumda.
Sesin yanı sıra telefonlarda duyularımıza hitap eden bir diğer özellik olan haptik de güncellemeyle geliştirilmiş. Xiaomi, telefonu kilitleme, dokunma jestler vb. birçok harekette parmaklara verilen geri bildirimin yeniden düzenlendiğini belirtti. Bu geri bildirim arayüz içerisinde yapabileceğiniz her türlü hareketi kapsıyor. Ayrıca bu konuda görme engelli bireyleri de düşünen şirket, bu geliştirilmiş geri bildirim mekanizmasının dokunma ve güç ilişkisinin bireylere telefonu kullanmada rahatlık sağlayacağını belirtiyor.
Gizlilik
Xiaomi, MIUI 12.5 ile gizlilik konusuna ayrı bir önem veriyor ve bu konuyu dört ana başlıkta inceliyor: Pano koruması, dosya depolama, tarayıcı ve konum. Bunlardan pano koruması kullanıcıların telefonda kopyaladıkları yazı, fotoğraf vb. ögelerin takibini yapan uygulamaları tespit ediyor ve kullanıcıya bu konuda haber veriyor. Konum alanında “Bulanık Pozisyonlama” adı verilen özellikle ise kullanıcılar bazı durumlarda güvenliklerini arttırmak için uygulamaların tam konumlarına değil de 2-3 metre şaşmış haline erişmesini sağlayabiliyor.
Dosya depolama alanında ise şirket “Kum Havuzu Mekanizması” adını verdiği sistemi kullanıcılara sunuyor. Böylece arayüz, kullanıcılara fotoğraf gibi verilerini sınırlanmış başka bir alanda – kum havuzunda- saklama imkanı verecek. Böylece hassas bilgilere kötü amaçlı uygulamaların erişimi engellenmiş olacak. Tarayıcı konusunda ise Xiaomi Çin’de en çok ziyaret edilen 1000 internet sitesinden %53’ünün kişisel bilgilere erişiminin olduğunu belirtti. Şirket bunu önlemek için ise varsayılan tarayıcı olan Mi Browser kullanıldığı zaman sitelerin kullanıcı bilgilerine erişmesini engellediğini iddia ediyor.
MIUI Notlar uygulaması
Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesiyle beraber “Notlar” uygulamasına da değişiklikler getiriyor. Uygulamanın adı “MIUI Notlar” olarak değişti ve birçok yeni özellik eklendi. Artık kullanıcılar tek dokunuşla hızlı notlar ekleyebilecek, zihin haritaları oluşturabilecek. Ek olarak güncelleme parmaklarınızı dört farklı fırça olarak kullanmanıza izin veren grafiti fonksiyonunu da yanında getiriyor. Dizgi sistemi de değiştirilen uygulama dinamik çerçeveleriyle göze daha hoş görünen bir arayüz sunuyor.
MIUI 12.5 ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın: MIUI+
Son zamanlarda oldukça önemli hâle gelen telefon-bilgisayar ilişkisine Xiaomi de el attı. Şirketin ilk platformlar arası uygulaması olarak MIUI+ MIUI 12.5 ile beraber uyumlu tüm telefonlara sunulacak. MIUI+ ile bilgisayarda şu işlemler yapılabilecek:
- Telefona gelen bildirimleri görüntüleme, uygulamaları açma
- Yazı kopyalayıp yapıştırma
- Ekran görüntülerini görüntüleme
- Web sitelerini mobilden görüntüleme
Şirket tüm bunlara ek olarak MIUI+ sayesinde “Mi Dosya Yöneticisi” ve “MIUI Notlar” uygulamalarının bilgisayar benzeri arayüzlere sahip olacağını da belirtti. Tüm bu yeniliklerle fare ve klavye desteğinin yanı sıra kullanıcılar telefonlarındaki belgeleri sorunsuz ve senkron bir şekilde bilgisayardan düzenleyebilecek.
Resmi olarak MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar
Xiaomi, şimdiden 21 farklı cihaz için MIUI 12.5 kapalı beta programını başlattı. Bu programa dahil olan kullanıcılar güncellemeyi bu gece almaya başlayacakken genel (public) beta ocak ayının ortalarında başlayacak. Kapalı beta programı için resmi olarak onaylanan telefonların listesi şu şekilde:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Ultra
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro.
Genel
TÜM DETAYLARIYLA XIAOMI MI 11 | Yeni nesil neler sunuyor?
Xiaomi Mi 11 lansmanı canlı yayınının ardından şimdi de Mi 11’i değerlendiriyoruz. Bakalım Mi 11 neler sunuyor.
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TÜM DETAYLARIYLA XIAOMI MI 11 | Yeni nesil neler sunuyor?
Geniş ve 2K’da 120 Hz ekran, Snapdragon 888 işlemcisi, 55 Watt kutudan çıkmayan şarj cihazı gibi detayları bunuyor. Ancak genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, telefon çok güzel olmasına rağmen ekran ve ses dışında önemli bir artısını göremedik. Kameranın da fazla üzerine durulmaması bir kafa karışıklığı yaratmadı değil. Özellikle Mi 10 Ultra gibi bir cihaz varken bazı noktalarda Mi 11’in geride kalması eleştirilmesine sebep olabilir. Xiaomi Mi 11 modelinin teknik özelliklerini aşağıda görebilirsiniz.
Mi 11 özellikleri;
Boyut: 164.3 x 74.6 x 8.1 mm
Ağırlık: 196 gram
Ekran: 6,81 inç 2K AMOLED 120 Hz, HDR10+
Parlaklık: 1500 nit
İşlemci: Snapdragon 888
Grafik: Adreno 660
RAM: 8 GB / 12 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP
Ön kamera: 20 MP
Hoparlör: Stereo, Hi-Res, Harman-Kardon
Batarya: 4600 mAh
Şarj: 55 W kablolu, 50 W kablosuz, 10 W tersine şarj
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
Xiaomi Mi 11, özellikle 55 Watt değerindeki şarj desteğine rağmen Apple gibi bir tercih yaparak kutudan şarj aletini kaldıran ikinci firma oldu. Ön siparişe özel hediye olarak verilen şarj aleti, genel satışta maalesef kutu içeriğinden çıkmayacak. Her ne kadar fiyat olarak Mi 10 ile aynı Çin satış fiyatına gelmiş olsa da bu tercih en çok eleştirilen yanlarından biri oldu. Keza 55 Watt şarj cihazını hem bulması zor hem de fiyat olarak yüksek de olacaktır. Bakalım ülkemizde nasıl bir tepki alacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 serisinde periskop lens olmayacak!
OnePlus 9 serisi için artık geri sayıma geçildi. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinde periskop lens olmayacağı öğrenildi.
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OnePlus 9 serisinde hiçbir şekilde periskop lens bulunmayacak!
OnePlus 9 serisi için artık geri sayıma geçildi diyebiliriz. Firmanın en önemli markası olan akıllı telefon serisi ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. En son prototip modelinin bir internet sitesinde satışa çıkarıldığı öğrenilen seri, hayranları tarafından merakla bekleniyor. Kamera özellikleri de aynı şekilde geçtiğimiz günlerde sızdırılan seri,yine kamera cephesinde bir detay ile karşımıza çıktı. Weibo’da paylaşım yapan Digital Chat Station hesabı, amiral gemisi akıllı telefon serisinin periskop lense sahip olmayacağını takipçilerine duyurdu.
Konu ile alakalı şaşkınlığını gizlemeyen Digital Chat Station, bu yılın üçüncü çeyreğinden bu yana artan periskop lens kullanımının neden firma tarafından tercih edilmediğini bilmediğini söyledi. Aynı şekilde hesap bu durumun teminat sıkıntısı ile alakalı olmadığını da takipçilerine duyurdu. Baz ve Pro modellerde normal telefoto lens kullanımına giden firmanın gerçekten neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor. Amiral gemisi akıllı telefon piyasada önemli bir alternatif olma konusunda oldukça iddialı bir şekilde kullanıcılarını bekliyor. 2021 başında tanıtılacak akıllı telefon serisi bakalım yüksek beklentilerin altından kalkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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