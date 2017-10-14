Tesla 11.000 Model X Aracını Güvenlik Problemi Nedeniyle Geri Çağırdı

Tesla, sürücü koltuğunun tasarımında yer alan büyük bir hatadan dolayı 11.000 Model X aracı için geri çağırma isteği gönderdi.

Tesla’nın geri çağırdığı araçların sürücü koltuğuna bağlanan bir kablo yerine düzgün bir şekilde oturtulmadığı için yan koltuğu kaza anında ileriye göre çekiyor.

Bu hatanın yer aldığı araçların 28 Ekim 2017 ile 16 Ağustos 2017 arasında üretilen Model X modelleri olduğu açıklandı. Şirket geri çektiği 11.000 aracın %3’ünde bu problemin olduğunu düşünüyor. Ayrıca bu hata çok büyük bir problem olmadığı için herhangi bir tamirci tarafından da halledilebiliyor. Şirket ayrıca bu problemden dolayı herhangi bir şikayet ya da problem yaşamadıklarını ve bu hata farkedildikten sonra gönüllü olarak araçları geri çağırdığını duyurdu.