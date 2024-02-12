Google Pixel 9 serisine güç vermek için tasarlanan Tensor G4 işlemcisiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Sızıntı kaynakları, Tensor G4’ün Galaxy S24 serisinde kullanılan Exynos 2400 üzerine kurulacağını iddia etmişlerdi. Ancak, yeni bilgiler ve güncellemeler bu iddiaları tartışmaya açıyor. Google Tensor G4 bu yılın en çok konuşulan işlemcilerinden olan Samsung Exynos 2400 ile kardeş olacak mı?

Tensor G4 İşlemcisi Detaylanıyor, Exynos 2400 ile Farklar Büyüyor

Google’ın Pixel akıllı telefon serisinde yer alan Tensor yonga setlerinin Samsung Exynos işlemcileri baz aldığı bir gerçek. Ancak, Pixel 9 serisinin tanıtımıyla beraber Google’ın artık farklı bir yaklaşım benimseyeceği söyleniyor. Tensor işlemciler yine Exynos’u baz almaya devam edecek ama bazı noktalarda önemli değişiklikler olacak.

Bu değişikliklerin neler olacağı henüz kesin değil. Ancak iddialara göre, Tensor G3’e kıyasla farklı bir çekirdek düzenine ve performans profiline sahip olacak olan Tensor G4, Google ve ARM’ın işlemci mimarisi tasarımını temel alacak.

Bazı sızıntı kaynakları, Tensor G4’ün Exynos 2400 tabanlı olacağını öne sürmüşlerdi. Ancak, ortaya çıkan teknik farklılıklar ve performans değerlendirmeleri, bu iddianın doğruluğunu sorgulatıyor. Geekbench 5 sızıntısına göre, Tensor G4’ün 8 çekirdekli bir CPU’ya sahip olduğu ortaya çıkmış durumda.

Exynos 2400 ise 10 çekirdekli bir yapıya sahip. Google cephesi burada 2 CPU çekirdeğini işlemcisine dahil etmemiş gibi görünüyor. Dolayısıyla, Google’ın Pixel 9 ve Pixel 9 Pro için tasarladığı Tensor G4’ün Exynos 2400’e dayandığı iddiası şüphe uyandırıyor.

Bununla birlikte işlemcilerin GPU bileşenleri arasında da farklılıklar bulunuyor. Exynos 2400’ün AMD’nin RDNA3 mimarisine dayanan bir Xclipse 940 grafik işlemcisine sahip olduğu bilinirken, Tensor G4’ün GPU bileşeninin ARM’ın Immortalis-G715’i olduğu ortaya çıktı. Yeni Tensor işlemci bu yönüyle MediaTek’i örnek almış gibi.

Tensor G4 : Based on Exynos 2400#CPU

– 1 x Cortex-X4 @ 3.1 GHz

– 3 x Cortex-A720 @ 2.6GHz

– 4 x Cortex-A520 @ 1.95GHz#GPU

– Mali-G715 pic.twitter.com/Vq9ukL5reD — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) February 9, 2024

Bu son bilgiler ışığında, yeni işlemcinin özellikleri ve performansı konusunda daha net bir görüntü elde etmek mümkün olabilir. Ancak, Pixel 9 ve Pixel 9 Pro’nun ham performans açısından rekabetçi olup olmayacağı, işlemcinin teknik özelliklerinin yanı sıra diğer faktörlerin de ortaya çıkmasıyla beraber belli olacak. Belki yapay zeka alanında yenilikler görebiliriz.

Google’ın yapay zeka özellikleri ve kamera teknolojilerindeki yenilikleri, Pixel serisine olan ilgiyi artırabilirken, işlemci performansı da önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tensor işlemciler Exynos’tan vazgeçecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!