Televizyon alırken nelere dikkat edilmeli? Philips TV’ler neler sunuyor?

Bu videomuzda katıldığımız Philips TV’nin düzenlediği Colours of İstanbul etkinliğinde Philips LED ve OLED televizyonlarından örnekler ile televizyon alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattık.

Televizyon alırken nelere dikkat edilmeli?

Bir televizyon alırken birçok kullanıcının ilk dikkat ettiği nokta her zaman tasarım ve görüntü kalitesi olarak dikkat çekiyor. İnce ve şık çerçeveler ile üretilen Philips televizyonlar 4K görüntü kalitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle The One adıyla dikkat çeken 2019 yılı 7300 serisi televizyonlarda HDR, HDR 10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alırken, başta Netflix olmak üzere tüm HDR içerikleri The One serisi ile rahatlıkla en yüksek kalitede izlemeniz mümkün.

Ses odaklı ürünleriyle de dikkat çeken Philips markalı televizyonlarda ayrı bir ses sistemi ya da soundbar’a gerek kalmadan 7500 serisi ve 8800 serisi LED televizyonlarda kusursuz ses almanız mümkün. 8800 serisi Philips televizyonlarda yer alan ve sadece önemli markaların üst seviye ürünlerinde gördüğümüz Bowers & Wilkins ses sistemiyle muhteşem görüntüye ek olarak üstün bir ses deneyimi de yaşayabilirsiniz.

Son dönemin modası olan akıllı televizyon akımında öncülerden biri olan Philips ise tüm videodaki televizyonlarında ve tüm ürünlerinde Android işletim sistemi ile beraber geliyor. Bu sayede Netflix başta olmak üzere Google Play Store üzerinden uygulama ve oyunlara erişebilir, Türkçe desteğine kavuşan Google Asistan ile Türkçe komutlar eşliğinde televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.

Daha canlı renkler ve daha gerçekçi siyah renk için ise tercihinizi Philips 800 serisi OLED televizyonlardan yana kullanmanız da mümkün. OLED klasik LED televizyonlara döre daha ince yapıda ve aynı zamanda siyah renklerde tamamen pikselleri kapatarak gerçek siyah renk vermesiyle dikkat çekiyor.

Detayları videomuzda görebilirsiniz.