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Televizyon alırken nelere dikkat edilmeli? Philips TV’ler neler sunuyor?
Bu videomuzda katıldığımız Philips TV’nin düzenlediği Colours of İstanbul etkinliğinde Philips LED ve OLED televizyonlarından örnekler ile televizyon alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattık.
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Televizyon alırken nelere dikkat edilmeli?
Bir televizyon alırken birçok kullanıcının ilk dikkat ettiği nokta her zaman tasarım ve görüntü kalitesi olarak dikkat çekiyor. İnce ve şık çerçeveler ile üretilen Philips televizyonlar 4K görüntü kalitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle The One adıyla dikkat çeken 2019 yılı 7300 serisi televizyonlarda HDR, HDR 10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alırken, başta Netflix olmak üzere tüm HDR içerikleri The One serisi ile rahatlıkla en yüksek kalitede izlemeniz mümkün.
Ses odaklı ürünleriyle de dikkat çeken Philips markalı televizyonlarda ayrı bir ses sistemi ya da soundbar’a gerek kalmadan 7500 serisi ve 8800 serisi LED televizyonlarda kusursuz ses almanız mümkün. 8800 serisi Philips televizyonlarda yer alan ve sadece önemli markaların üst seviye ürünlerinde gördüğümüz Bowers & Wilkins ses sistemiyle muhteşem görüntüye ek olarak üstün bir ses deneyimi de yaşayabilirsiniz.
Son dönemin modası olan akıllı televizyon akımında öncülerden biri olan Philips ise tüm videodaki televizyonlarında ve tüm ürünlerinde Android işletim sistemi ile beraber geliyor. Bu sayede Netflix başta olmak üzere Google Play Store üzerinden uygulama ve oyunlara erişebilir, Türkçe desteğine kavuşan Google Asistan ile Türkçe komutlar eşliğinde televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.
Daha canlı renkler ve daha gerçekçi siyah renk için ise tercihinizi Philips 800 serisi OLED televizyonlardan yana kullanmanız da mümkün. OLED klasik LED televizyonlara döre daha ince yapıda ve aynı zamanda siyah renklerde tamamen pikselleri kapatarak gerçek siyah renk vermesiyle dikkat çekiyor.
Detayları videomuzda görebilirsiniz.
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1.349 TL fiyatıyla gelen Redmi 8 ilk bakış!
Redmi 8 modeli Xiaomi Türkiye‘nin yaptığı lansmandaki uygun fiyatlı yapısıyla dikkat çekiyor.
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6,22 inç HD+ IPS ekranı, Qualcomm Snapdragon 439 işlemcisi, 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB depolama alanıyla beraber geliyor. 5.000 mAh devasa bataryasıyla dikkat çeken cihaz, 12 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip.
Fiyatlandırma olarak 3 GB + 32 GB modeline 1.349 TL, 4 GB + 64 GB versiyonuna ise 1.549 TL fiyat biçen Xiaomi Türkiye, bu model için de fazlasıyla güzel fiyatlandırma tercih etmiş.
İnceleme
Redmi Note 8 ön inceleme | Efsane telefon 2.000 TL fiyatıyla yenilendi!
Redmi Note 8 Türkiye lansmanı gerçekleşti. Xiaomi Türkiye‘nin yaptığı özel lansman ile tanıtılan Redmi 8 ailesinin en merak edilen modellerinden Note 8’in ön incelemesi ile karşınızdayız.
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Geçtiğimiz dönemin en popüler telefonlarından biri olan Redmi Note 7’nin yenilenen versiyonu olarak karşımıza çıkan Note 8, tasarım olarak bir önceki nesline fazlasıyla benzese de 4 kameralı yapısıyla dikkat çekiyor. 48 MP değerinde ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP değerinde makro lense sahip olan Redmi Note 8, 4.000 mAh bataryasıyla uzun ömürlü bir telefon olacak.
6,3 inç boyutunda FHD+ IPS ekran ile gelen Note 8, gücünü Snapragon 665, Adreno 610 ve 4 GB RAM ile 64 GB ve 128 GB depolama alanından alıyor. Fiyat konusunda 1.999 TL gibi iddialı bir fiyatla satışa çıkan Redmi Note 8, 128 GB depolama alanı versiyonunu ise 2.199 TL fiyatla satın alınabilecek.
Detayları videoda görebilirsiniz.
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Redmi Note 8 Pro ön inceleme | 2500 TL fiyatla geliyor!
Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Türkiye‘nin yaptığı lansman ile tanıtıldı. Note 8 ailesinin yeni üyesi, fiyatı ve kamera teknolojileriyle ön plana çıkıyor.
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Xiaomi’nin artık alt markası olan Redmi’nin 8 serisi akıllı telefonları bugün yapılan Türkiye lansmanıyla birlikte kullanıcıların merakına sunuldu. Redmi Note 8 Pro ise konumlandırma itibariyle tanıtılan telefonlar içerisinde tepe model olarak lanse edildi.
6,53 inç ekranla gelen yeni nesil akıllı cihaz, gücünü MediaTek Helio G90T işlemcisinden alıyor. Telefonda ayrıca çift sim desteği ve kızıl ötesi sensör gibi çoğu üst düzey cihazda bulunmayan fonksiyonları beraberinde getiriyor. Kullanıcılar, istekleri doğrultusunda 6 GB RAM/64 GB hafızalı veya 6 GB RAM/128 GB hafızalı modellerinden birini tercih edebiliyorlar.
Redmi Note 8 Pro, güçlü kamera donanımıyla fark yaratıyor!
Cihazın en önemli tarafı sahip olduğu kamera teknolojilerinde yatıyor. Ön yüzünde 20 megapiksel öz çekim kamerası kullanılırken arka yüzeyinde 64 megapiksel yapay zeka destekli ana kameranın 8 MP ultra geniş, 2 MP geniş ve 2 MP derinlik sensörüyle birlikte konumlandırıldığını görüyoruz. Makro modununda yer aldığı telefonda profesyonel kareler yakalayabiliyorsunuz.
Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çalışan cihaz, 4500 mAh batarya ömrü ve 18W hızlı şarj desteğiyle kutudan çıkıyor. Fiyat tarafına gelecek olursak, firma 64GB modeli 2 499 TL, 128 GB modeli ise 2699 TL bandı gibi iddialı bir fiyat aralığında, Xiaomi Türkiye garantili olarak piyasaya sunmayı planlıyor. Türkiye şartlarında düşünmek gerekirse, böylesine güçlü bir cihaz için iyi bir konumlandırma olmuş diyebiliriz.
Fiyat/performans yönüyle dikkatleri kendisine çeken Xiaomi Redmi Note 8 Pro’nun tüm detaylarını dilerseniz yaptığımız ön inceleme videosundan izleyebilirsiniz.