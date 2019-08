Philips The One (55PUS7304) incelemesi – Erişilebilir fiyata hepsi onda mı?

Philips The One (55PUS7304) inceleme videomuzda, şirketin en yeni TV serisinin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım The One serisi kullanıcılara neler sunuyor?



Philips The One (55PUS7304) inceleme

Yıl başında tanıtılan The One serisi, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri ‘erişilebilir’ fiyatlarda sunmayı hedefliyor. Serinin “The One” isimlendirmesi de aslında buradan geliyor.

İsterseniz ilk olarak modelin tasarım özellikleriyle incelememize başlayalım. Philips‘in imzası hâline gelen ve patentli olması dolayısıyla sadece Philips marka televizyonlarında olan Ambilight teknolojisi, üç taraflı bir şekilde bu modelde de yer alıyor.

Bilmeyenler için Ambilight, televizyonun arkasında konumlandırılan ve izlediğiniz görüntüye veya sese göre renk değiştiren LED aydınlatmaları ifade eden bir teknoloji. Bu teknolojinin kullanıcılara sağladığı iki önemli avantaj var. Bunlardan birincisi tabii ki izlediğiniz görüntüye uyumlu bir şekilde LED aydınlatmalar duvara ışık yansıttığı için, gördüğünüz görüntü Ambilight olmayan bir televizyona göre çok daha şık görünüyor. Bu teknolojinin bir diğer avantajı ise duvardaki renkler ekranınızdaki görüntüyle birleştiğinden, televizyonunuz olduğundan daha büyük görünüyor.

Philips The One 55PUS7304 modelinde metal stand ile birlikte çerçevelerin de metal olması dikkat çekiyor. Zira bu fiyat segmentindeki farklı rakiplerde, genellikle plastik çerçeve kullanıldığını görüyoruz. Ürünün tasarım noktasında, rakiplerinden sıyrıldığı bir diğer konu ise 40 derece döndürülebilir formda olması.

Tüm HDR standartlarını destekliyor



Görüntü kalitesine gelecek olduğumuzda öncelikle teknik verileri sıralayalım. Bizim incelediğimiz model, 55 inç boyutlu LED panel kullanan ve 4K UHD çözünürlük sunuyor. The One serisinin belki de en önemli artısı, rakiplerinden farklı olarak bütün HDR standartlarını bünyesinde barındırıyor olması. Bu modelde de HDR, HLG, HDR10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alıyor.

Görüntü kalitesini belirleyen bir diğer unsur ise televizyonun içerisinde yer alan P5 Perfect görüntü motoru. Bu motor; netlik, kontrast ve hareket gibi pekçok alanda görüntüyü analiz ederek anlık olarak görüntünün iyileştirilmesinde görev alıyor.

Son dönemde satışa çıkan birçok Philips TV‘de olduğu gibi bu modelde de Android işletim sistemi yer alıyor. Bu sayede TV’nize Google Play Store‘da yer alan popüler uygulamaları ve oyunları yükleyerek TV üzerinde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kumanda üzerindeki Google Asistan tuşu ve mikrofon yardımıyla TV’nize sesli komutlar verebiliyorsunuz. Bu sayede “Fenerbahçe’nin son maçı ne oldu?” gibi Asistan temelli sorularla birlikte “Netflix uygulamasını aç” gibi komutlar verebilmek mümkün.

Kumanda üzerinde Netflix ve Rakuten TV uygulamasına direkt erişim için tuş yer alıyor. Ayrıca Google Asistan ve Ambilight özellikleri için de ayrıca bir tuş yer alıyor. Ancak bu sefer klavyenin arkasında klavye olmadığını belirtelim. Bizce klavyenin olması, sesle kontrol olmasına karşın güzel olurdu.

Son olarak bizim incelediğimiz 55 inç boyutlu modelin tavsiye edilen satış fiyatı 5999 TL olarak belirlenmiş durumda.