Telegram’a Bir Süre Sonra Kaybolan Fotoğraf Paylaşma Özelliği Geldi

Anlık Mesajlaşma uygulaması Telegram’ın en çok ön plana çıkan özelliği rakiplerine göre daha güvenli olması ve mesajların bir süre sonra kaybolması.

Telegram’a gelen yeni güncelleme ile beraber mesajlar gibi artık paylaşılan fotoğraflar da bir süre sonra kaybolabilecek. Hem iOS’a hem de Android’e gelen yeni özellik biraz Snapchat’in Hikayeler özelliğine benziyor. Ancak burada bir toplulukla değil bir konuşmada paylaşılan fotoğraflar ya da videolar yok oluyor. Konuşmada yer alan kullanıcılardan bir tanesi ekran görüntüsü aldığında fotoğrafı ya da videoyu paylaşan kullanıcıya bildirim gidiyor.

Güncelleme ile beraber uygulama artık uygulama daha hızlı hale geldi. 100.000’den fazla kişinin yer aldığı kanallarda paylaşılan medyanın kullanıcılara daha çabuk ve daha sorunsuz olması için uygulama daha hızlı indirme özelliği sunuyor.