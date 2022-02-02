vivo Y21 İnceleme | 4299 TL’ ye Neler Sunuyor?

vivo, ülkemizdeki yerli üretimine devam ediyor. Yerli üretiminin son örneği ise Y21 modeli oldu. Bu vidoda Y21’in detaylarına göz atıyoruz.

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vivo Y21 modeli, %89 ekran-gövde oranına sahip, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük ve 6,51 inç ekrana sahip.Aynı zamanda Göz Koruma Modu sayesinde mavi ışığı filtreleyerek deneyimi daha sağlıklı kılıyor.

Akıllı telefon gücünü, Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ve 2.0 GHz’e kadar CPU çalışma hızına ulaşan MediaTek’in Helio P35 işlemcisinden alıyor. vivo Multi-Turbo 5.0 ile de, veri bağlantısını, sistem işlem hızını ve güç tasarrufu sağlıyor. Dört bileşenden oluşan soğutma sistemi de bulunuyor.

Y21’de yer alan genişletilmiş RAM seçeneği günlük etkileşimi sorunsuz ve kolay hale getiriyor. Ayrıca 1 TB’a kadar genişletilebilir 64 GB’lık bir depolama alanı ile gelen Y21 uygulamalarınızı, videolarınızı ve fotoğraflarınızı rahatlıkla muhafaza edebilmenize olanak sağlıyor.

vivo Y21, 13 MP ve 2 MP’lik iki ana arka kameradan oluşuyor. Yapay Zeka Arka Kamera Sistemi sayesinde Yüz Güzelliği, Filtreler ve Bokeh gibi çeşitli özellikleri destekliyor. Yeni fotoğraf özellikleri arasında yer alan Kişiselleştirilmiş Portre Modu, Poz Ustası ile portrelerinize anlam katarken Süper HDR ile arka ışıkta bile net görüntüler sağlıyor. Bununla kalmayıp makro kamerası, 4 cm’ye kadar yaklaşarak fotoğraf çekebiliyor.

İnci Beyazı ve Metalik Mavi renk seçenekleri bulunan vivo Y21, ince bir tasarıma sahip 8,0 mm’lik ince gövdesinde 5000 mAh değerinde büyük bir pil barındırıyor. 18W Hızlı Şarj ile hızlı br dolum sağlıyor, telefonunuzu taşınabilir bir güç kaynağına dönüştüren ters şarj işlevi de unutulmaması gereken özellikler arasında yer alıyor. 182 gr ağırlığı ile rahat bir tutuş sağlıyor. Parlayan bir yıldızı andıran renk seçenekleri ve 4.299TL satış fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

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