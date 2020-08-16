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Telegram, iOS ve Android’de görüntülü arama desteğine kavuştu
Telegram, nihayet görüntülü arama özelliğine sahip olan mesajlaşma uygulamaları arasına katıldı. Uygulamaya gelen son güncellemeyle birlikte artık görüntülü görüşmeler yapılabiliyor.
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Telegram görüntülü görüşme desteğine kavuştu
En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan Telegram, kullanıcılara gönderdiği duyuru ile birlikte 7. yılını kutlayarak, uzun süredir istenen görüntülü görüşme özelliğini getirdiklerini belirtti. Ayrıca Telegram, yaptığı açıklamada özelliğin henüz alfa aşamasında olduğunu ve önümüzdeki ay kullanıma sunacağı grup halinde görüntülü görüşme özelliği ile birlikte çok daha geliştirme ve iyileştirmeler de yapacağını söyledi.
Telegram’ın iOS ve Android sürümlerinde kullanıma açılan özelliği denemek için, telefonunuzun uygulama mağazasından güncellemeleri kontrol edip uygulamayı en son sürüme güncellemeniz gerekiyor. Görüntülü görüşmeyi başlatmak için ise, arama ekranındaki Video seçeneğine basmanız yeterli; akabinde görüntülü görüşme başlıyor.
Popüler mesajlaşma uygulaması, görüntülü görüşme esnasında resim içinde resim modunu da destekliyor. Böylelikle görüşme esnasında ekranı küçük bir pencere olarak telefonun alt kısmına konumlandırabilir ve uygulamadan çıkıp diğer işlerinizle uğraşmaya devam edebilirsiniz.
Bir diğer özellik ise, görüntülü aramaların uçtan uca şifreleme ile muhafaza edilmesi. Zaten Telegram denince akla ilk gelen kelime ‘güvenlik’; bu bağlamda uygulamanın yeni getirdiği özellikte de, yaptığı en iyi iş olan güvenliğe sadık kaldığını söyleyebiliriz.
Tüm bunlara ek olarak Telegram; “Sizi dinledik ve Telegram’ı bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası yapan özellikleri geliştirmeye devam edeceğiz.” açıklamasıyla, uygulamayı kullanıcıların istekleri doğrultusunda revize ederek çok daha fazla özelliği getireceklerinin sinyalini de verdi.
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Amazon Project Zero Türkiye’ye de geliyor!
Amazon’un sahte ürünlerin satışını engellemek için kullandığı teknolojisi Project Zero içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 7 ülkeye daha ulaşacak.
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Amazon Project Zero içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 7 yeni ülkeye geliyor!
Amazon’un platformu üzerinde yer alan sahteciliğe son vermek için geliştirdiği makine öğrenmesi destekli ve yenilikçi yöntemi Project Zero, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 7 yeni ülkeye ulaşacak. Project Zero ile birlikte Amazon üzerinden satın aldığınız ürünlerin lisanslı ve gerçek ürünler olduğundan emin olabileceksiniz. Özelliğin Türkiye ile birlikte ulaştığı ülkeler arasından Brezilya, Avustralya, Suudi Arabistan ve Singapur da yer alıyor.
Project Zero ile birlikte Arduino, BMW, OtterBox ve Veet gibi 10.000’den fazla markanın ürünlerini alırken her zaman orijinal ürünler aldığınızdan emin olabileceksiniz. Amazon bu olumlu deneyimin müşterilerinin platforma olan güvenini artırmasını ve yeni kullanıcıları teşvik etmesini umuyor. Şirketin geçtiğimiz yıllarda elde ettiği başarıya bakarsak uyguladıkları yöntem işe yarıyor.
Amazon Global Müşteri Güveni ve İş Ortağı Desteği biriminin Başkan Yardımcısı Dharmesh Mehta, konuyla ilgili şunları söyledi: “Amazon olarak dünya çapında müşterilerimizi ve işbirliği yaptığımız markaları korumayı taahhüt ediyoruz. Project Zero, özellikle üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen satışları da güvenli hale getirdi.”
Amazon Project Zero’ya kayıt olan yeni ülkelerdeki mevcut bir ticari markaya sahip işletmeler, bu alanlarda Project Zero’yu otomatik olarak kullanabilecekler.
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EMUI 11 güncellemesi alacak olan Honor ve Huawei cihazlar belli oldu
Huawei, EMUI 11 arayüzünün bu yılın 3. çeyreğinde dağıtılacağını doğruladı. Yeni arayüz, Android 11 ile uyumlu olarak çalışacak. Birçok Honor ve Huawei kullanıcısından gelen soru ise; hangi cihazların bu güncellemeyi alacağı yönünde. Bu yönde ise Huawei tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olsa da; sızıntılardan öğrendiğimiz bilgileri sizlerle paylaşacağız.
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EMUI 11 güncellemesi alacak olan Huawei ve Honor cihazlar neler
Çin’in en popüler sosyal medya platformu olan Weibo’da yayınlanan sızıntılara göre, Huawei ve Honor tarafında EMUI 11 güncellemesi alacak cihazlar çoktan belli olmuş durumda. Bu cihazlar ise sırasıyla:
- Mate Serisi: Mate 30 Pro, Mate 30, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 20X / Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate X.
- P Serisi: P40 / Pro, P30 / Pro.
- Nova Serisi: Nova 6 5G, Nova5T / Pro, Nova5z, Nova 5i Pro.
- Tabletler: MatePad, Mediapad M6.
- Honor cihazlar: Honor V30 Pro, Honor V20, Honor 20 Pro, Honor 20s, Honor 20 Youth Edition, Honor 9X Pro.
Eğer bu cihazlardan birini kullanıyor iseniz bu yılın 3. çeyreğinde dağıtılmaya başlanacak olan EMUI 11 güncellemesini alabilecek olmanız yüksek bir ihtimal. Ayrıca Hongmeng OS 2.0 arayüz güncellemesini bekleyenler için de belirtelim ki bu arayüz de EMUI 11 ile eş zamanlı olarak yayınlanacak ve dileyen kullanıcılar sahip oldukları uygun cihazlarda bu arayüzü de deneyimleyebilecek. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Redmi Note 7, Çin’de Android 10 güncellemesi almaya başladı
Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılan Redmi Note 7, Android 10 güncellemesi almaya başladı. Note 7 için sağlanan güncelleme, ilk olarak Çinli kullanıcılar için sunuldu.
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Güncellemeler konusunda başarılı markalardan olan Xiaomi, Redmi Note 7 için de Android 10 güncellemesi sağlamaya başladı
Note 7, Redmi Note ailenin USB Type-C desteğine ilk kez geçiş yapan cihazı idi. Ayrıca kendi fiyat segmenti için 48 megapiksellik iyi bir kamera sunan cihaz, tanıtıldığı dönemde de büyük yankı uyandırmıştı. Kutudan Android 9 ve MIUI 10 ile çıkan cihaz, ilk olarak MIUI 11’e yükseltilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Çin’de, yeni bir yazılım güncellemesi alarak, Android 10 sürümüne yükseltilmeye başladı. Güncellemeler konusunda hızlı davranan Xiaomi, ilk olarak Redmi 7A gibi modellere güncelleme sağlayarak, daha üst segment cihaz kullanıcılarını bir nebze de olsa üzmüştü. Note 7 için sağlanan güncelleme ile ise Xiaomi, birçok müşterisinin gönlünü almayı başarmıştır diye tahmin ediyoruz.
Redmi Note 7 için gelen bu Android 10 güncellemesi, çok yakında globalde de yayınlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Eğer siz de bir Note 7 kullanıcısı iseniz, kısa bir süre sonra cihazınıza yayınlanacak güncellemeyi kurduktan sonra; Android 10 sürümünü tecrübe etmeye başlayabilirsiniz.
Cihaz için beklenen bir sonraki güncelleme ise MIUI 12 olacak gibi gözüküyor. Eğer Note 7 için Xiaomi, MIUI 12 güncellemesini de kısa sürede yayınlamayı başarır ise; erkenden güncelleme almayı seven birçok kullanıcı için tercih edilebilirliğini korumaya da devam edecektir. Biz, Xiaomi’nin erkenden gelen güncelleme hamlelerini çok başarılı buluyoruz. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Erkenden güncelleme alabilmek sizin için ne kadar önemli? Yoksa ben mevcut yazılım sürümü ile mutluyum diyenlerden misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!