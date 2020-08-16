Telegram, iOS ve Android’de görüntülü arama desteğine kavuştu

Telegram, nihayet görüntülü arama özelliğine sahip olan mesajlaşma uygulamaları arasına katıldı. Uygulamaya gelen son güncellemeyle birlikte artık görüntülü görüşmeler yapılabiliyor.

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Telegram görüntülü görüşme desteğine kavuştu

En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan Telegram, kullanıcılara gönderdiği duyuru ile birlikte 7. yılını kutlayarak, uzun süredir istenen görüntülü görüşme özelliğini getirdiklerini belirtti. Ayrıca Telegram, yaptığı açıklamada özelliğin henüz alfa aşamasında olduğunu ve önümüzdeki ay kullanıma sunacağı grup halinde görüntülü görüşme özelliği ile birlikte çok daha geliştirme ve iyileştirmeler de yapacağını söyledi.

Telegram’ın iOS ve Android sürümlerinde kullanıma açılan özelliği denemek için, telefonunuzun uygulama mağazasından güncellemeleri kontrol edip uygulamayı en son sürüme güncellemeniz gerekiyor. Görüntülü görüşmeyi başlatmak için ise, arama ekranındaki Video seçeneğine basmanız yeterli; akabinde görüntülü görüşme başlıyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması, görüntülü görüşme esnasında resim içinde resim modunu da destekliyor. Böylelikle görüşme esnasında ekranı küçük bir pencere olarak telefonun alt kısmına konumlandırabilir ve uygulamadan çıkıp diğer işlerinizle uğraşmaya devam edebilirsiniz.

Bir diğer özellik ise, görüntülü aramaların uçtan uca şifreleme ile muhafaza edilmesi. Zaten Telegram denince akla ilk gelen kelime ‘güvenlik’; bu bağlamda uygulamanın yeni getirdiği özellikte de, yaptığı en iyi iş olan güvenliğe sadık kaldığını söyleyebiliriz.

Tüm bunlara ek olarak Telegram; “Sizi dinledik ve Telegram’ı bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası yapan özellikleri geliştirmeye devam edeceğiz.” açıklamasıyla, uygulamayı kullanıcıların istekleri doğrultusunda revize ederek çok daha fazla özelliği getireceklerinin sinyalini de verdi.