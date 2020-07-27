Uygulama
Telegram 6.3 güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor!
Geçen ay Telegram ekibi yeni bir video düzenleyici, fotoğraf ve videolara eklenebilen animasyonlu çıkarmalar da dahil olmak üzere birkaç yeni özelliği uygulamalarına eklemişti. Şirket son olarak 6.3 sürüm numarasına sahip yeni güncellemesini tanıttı.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Tab S7 serisinin detayları netleşti
Telegram artık kullanıcıların 2GB dosya göndermesine olanak sağlıyor!
Telegram 6.3 sürüm güncellemesi ile uygulamanın sahip olduğu özellikler yelpazesi giderek genişliyor. Uygulamada paylaşılan dosyalar için boyut sınırı 2014’ten beri 1.5GB olarak belirlenmişti. Son gelen güncelleme ile birlikte bu limit dosya başına 2GB’a çıkartılıyor. WhatsApp ile karşılaştırdığımızda bu rakamın medya dosyaları için 16MB ve dokümanlar için 100MB ile sınırlı olduğunu görmekteyiz. Ayrıca güncelleme ile birlikte profil resminizi bir profil videosuna çevirebilme imkanınız da var. Birisi kullanıcının profilini açtığında bu video oynatılıyor ve sohbet ekranında görüntülemek için videodan belirli bir kare seçmek mümkün. Tüm bunların yanı sıra daha önce kullandığınız profil resimleriniz ve videolarınızı geçerli olan profil resminizin yerine yeniden seçmek de mümkün.
Video düzenleyici tarafında ise ön kameradan kaydedilen fotoğraf ve videolar için kullanıcıların tercih edebileceği filtre seçenekleri mevcut. Telegram ekibi ayrıca medya dosyaları için genel bir küçük resim yerine mini küçük resimler de ekledi. Son gelecek güncelleme ile birlikte yeni animasyonlu emojiler de uygulamada yerini alacak.
Duyurulan özellikler içerisinde en çok dikkat çeken Yakınındaki Kişiler özelliği de bu güncelleme ile son kullanıcıya sunulacak. Bu özellik ile birlikte iletişim listenizde yer alan kullanıcılar ile aranızdaki mesafeyi görmek veya yakınınızdaki bağlantılarınızı fark etmek mümkün. Diğer bir dikkat çeken özellik ise tanımadığı insanlardan çok sık mesaj alan kullanıcılar artık bu sohbetleri otomatik olarak sessize alabiliyor ve doğrudan arşive gönderebiliyor ancak bu özelliği kullanabilmek için uygulamanın gizlilik ayarları sayfasından etkinleştirmek gerekiyor. Geçtiğimiz Mart ayında şirket zaman içerisinde katılımcı istatistiklerini ölçmek ve görüntüleyebilmek için bir özellik sunmuştu. Kanal istatistikleri 500 veya daha fazla abonesi olan kanallar veya gruplar için kullanılabilir durumda. Yakın zamanda bu özelliğin 100 kullanıcılı kanallar ve gruplar için de sunulması bekleniyor.
6.3 sürümüne özgü özelliklere bakacak olursak: Android kullanıcılar yeniden tasarlanmış bir müzik çalara, video düzenleyici tarafında kırpma ve döndürme özelliğine ve metin eklendikçe giderek genişleyen bir giriş kutusuna sahip. Son olarak mobil tarafta kullanıcılara 2017 yılında sunulan birden fazla hesap desteği Telegram Desktop tarafından da destekleniyor.
Haber
TikTok şimdi de Amerika hükümetinin hedefinde!
Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, şu sıralar pek çok ülkenin hükümeti tarafından yoğun bir şekilde kıskaç altına alındı. Veri güvenliği tartışma konusu olan uygulamanın Hindistan’da yasaklanmasının ardından şimdi de benzer bir yaptırım ABD hükümeti tarafından tartışılıyor!
İlginizi çekebilir: Samsung da şarj cihazlarını bazı modeller için kaldırabilir!
TikTok, Huawei’den sonra ABD hükümetinin yeni hedefi oldu!
Bilindiği üzere Amerika hükümeti, Çin merkezli pek çok şirketi siyasi casusluğa destek sağlamak iddiasıyla suçluyor. Suçlamaların odağındaki şirketlerin başında ise Huawei ve ZTE yer alıyor. Bu süreçte Huawei ABD şirketleriyle iş yapamaz hale gelirken, ZTE ise geçtiğimiz günlerde resmen ulusal güvenlik tehditi ilan edildi. Hükümet kanadından gelen yeni açıklamalar ise yeni hedefin TikTok olduğunu ortaya çıkardı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü yaptığı bir röportajda TikTok için uygulanması planlanan yaptırım ile ilgili ilk kez konuştu. Yapılan mülakatta Pompeo, “Huawei teknolojilerine sahip olmanın doğuracağı sonuçları anlatmak için dünyanın her yerine gittik. ZTE’yi Amerikan ulusal güvenliği için bir tehlike olarak ilan ettik. ABD’nin cep telefonlarında yer alan TikTok ve diğer Çinli uygulamaları da engellemeyi planlıyoruz. Başkan Trump’ın önüne geçmek istemem ama bu konu üzerinde tartışıyoruz.” dedi.
CNBC’nin ulaştığı bilgilere göre, TikTok’un ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bir rapor hazırlanıyor. Böylece kullanıcılardan habersiz şekilde pek çok veriye ulaştığı iddia edilen uygulamanın Play Store ve App Store marketlerinden kaldırılması mümkün olabilir. Öte yandan ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’e göre, TikTok için olası bir yasaklama kararının alınması durumunda oluşacak boşluğu Snapchat ve Facebook kolayca doldurabilir.
Haber
WhatsApp pek çok yeni özellikle güncellendi!
WhatsApp bugün, yakında globalleşecek yeni güncellemesini tanıttı. Bu güncelleme ile pek çok yeni ve önemli özellik uygulamaya eklenecek. Bu yeni özelliklerden en çok dikkat çeken özellik animasyonlu çıkartmalar oldu.
İlginizi çekebilir: Spotify Premium Duo özelliği aktif hale geldi!
WhatsApp yeni güncellemesi ile hangi özellikleri aktif edecek?
WhatsApp, yeni güncelleme ile uygulamaya üç farklı yeni özellik getirecek. Bunlardan ilki, “animasyonlu çıkartmalar” olarak isimlendiriliyor. Telegram ve WeChat gibi uygulamalarda bu özellik bulunuyor. Fakat WhatsApp‘ta sadece temel düzeyde etiket desteği mevcuttu. Şimdi ise şirket, bu özelliğin yanı sıra kendi animasyonlu çıkartma paketini de kullanıcılara sunacak. Diğer bir yeni özellik ise profiller için kullanabileceğiniz QR kodları. Artık her hesabın kendine özel bir QR kodu bulunuyor. Bu QR kodları sayesinde birini listenize eklemek için manuel olarak numara girmenize gerek kalmayacak.
QR kodları ile kişi ekleme olayı bir süredir Facebook’ta kullanılmaktaydı. Şimdi ise WhatsApp bu özelliği hatalardan arınmış bir şekilde getiriyor. Son olarak ise grup video görüşmelerinde iyileştirmeler yapıldı. Video görüşmeleri artık daha stabil çalışıyor ve görüşmelere katılmak artık daha kolay olacak. WhatsApp‘ın web sürümü ise karanlık mod özelliğine sonunda kavuşacak. Karanlık mod ve grup video görüşmelerindeki bazı düzenlemeler bugün itibariyle aktifleşecek. Animasyonlu çıkartmalar ve QR kod özellikleri ise birkaç hafta içinde uygulamaya eklenmiş olacak.
Haber
Hindistan TikTok uygulamasını yasakladı!
Video paylaşım uygulaması TikTok üzerinde yapılan bazı paylaşımlar, dünya genelinde pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çekiyor. Uygulamanın engellenmesi dönem dönem talep edilirken, bununla ilgili ilk somut adım ise Hindistan hükümetinden geldi!
İlginizi çekebilir: Redmi K40, Dimensity 1000+ işlemci ile gelebilir!
Hindistan hükümeti, TikTok ve pek çok Çin uygulamasını engelledi!
Tüm dünya Çin ve Amerika arasındaki gerilime odaklanırken, Uzakdoğu ülkesinin komşularıyla da sorunları bulunuyor. Bu ülkelerin başında da Keşmir sorunundan dolayı Hindistan geliyor. İki ülke siyasal arenada pek çok zaman karşı karşıya gelirken, Hint tarafından önemli bir adım geldi. Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın paylaştığı basın bültenine göre, Çin merkezli 59 mobil uygulamaya yasak konuldu. Yasaklanan uygulamaların bazıları dünya genelinde popülerken, bu uygulamalar arasında TikTok, WeChat, Weibo ve bazı Xiaomi uygulamaları da bulunuyor.
Bakanlık açıklamasında engellenen uygulamaların güvenlik ve kullanıcı gizliliği açısından ciddi açıklar barındırdığını iddia etti. Ayrıca bu uygulamalar üzerinden Hindistan’ın egemenlik ve bütünlüğüne zarar verici davranışlara teşvik edildiğine de vurgu yapıldı. Yasaklanan uygulamalara erişim engeli getirilirken, Play Store ve App Store’da da bölgesel kısıtlama yapıldığı belirtiliyor. Yani Hindistan’daki akıllı telefon kullanıcıları engellenen uygulamaları indiremeyecek ve cihazlarında çalıştıramayacak. Söz konusu uygulamaların tam listesi ise şu şekilde sıralanıyor:
- TikTok
- Mi Community
- Mi Video Call
- ES Dosya Yöneticisi
- UC Browser
- UC News
- UC Video
- DU Battery Saver
- DU Browser
- DU Cleaner
- DU Cache Cleaner
- DU Recorder
- DU Privacy Vault
- QQ Launcher
- QQ International
- QQ Security Center
- QQ Player
- QQ Music
- QQ Newsfeed
- QQ Mail
- CM Browser
- Baidu Map
- Baidu Translate
- Clean Master
- Mobile Legends
- Clash of Kings
- APUS Browser
- Virus Cleaner
- SHAREit
- Kwai
- SHEIN
- Helo
- Likee
- YouCam Makeup
- ROMWE
- Club Factory
- NewsDog
- BeautyPlus
- Xender
- Bigo LiveSelfieCity
- Mail Master
- Parallel Space
- WeSync
- Viva Video
- Meitu
- Vigo Video
- New Video Status
- Vault
- HAGO – Play With New Friends
- CamScanner
- Wonder Camera
- Photo Wonder
- WeMeet
- Sweet Selfie
- Vmate
- VFly-Status Videos, Status Maker, New Video Status