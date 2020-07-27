Telegram 6.3 güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor!

Geçen ay Telegram ekibi yeni bir video düzenleyici, fotoğraf ve videolara eklenebilen animasyonlu çıkarmalar da dahil olmak üzere birkaç yeni özelliği uygulamalarına eklemişti. Şirket son olarak 6.3 sürüm numarasına sahip yeni güncellemesini tanıttı.

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Telegram artık kullanıcıların 2GB dosya göndermesine olanak sağlıyor!

Telegram 6.3 sürüm güncellemesi ile uygulamanın sahip olduğu özellikler yelpazesi giderek genişliyor. Uygulamada paylaşılan dosyalar için boyut sınırı 2014’ten beri 1.5GB olarak belirlenmişti. Son gelen güncelleme ile birlikte bu limit dosya başına 2GB’a çıkartılıyor. WhatsApp ile karşılaştırdığımızda bu rakamın medya dosyaları için 16MB ve dokümanlar için 100MB ile sınırlı olduğunu görmekteyiz. Ayrıca güncelleme ile birlikte profil resminizi bir profil videosuna çevirebilme imkanınız da var. Birisi kullanıcının profilini açtığında bu video oynatılıyor ve sohbet ekranında görüntülemek için videodan belirli bir kare seçmek mümkün. Tüm bunların yanı sıra daha önce kullandığınız profil resimleriniz ve videolarınızı geçerli olan profil resminizin yerine yeniden seçmek de mümkün.

Video düzenleyici tarafında ise ön kameradan kaydedilen fotoğraf ve videolar için kullanıcıların tercih edebileceği filtre seçenekleri mevcut. Telegram ekibi ayrıca medya dosyaları için genel bir küçük resim yerine mini küçük resimler de ekledi. Son gelecek güncelleme ile birlikte yeni animasyonlu emojiler de uygulamada yerini alacak.

Duyurulan özellikler içerisinde en çok dikkat çeken Yakınındaki Kişiler özelliği de bu güncelleme ile son kullanıcıya sunulacak. Bu özellik ile birlikte iletişim listenizde yer alan kullanıcılar ile aranızdaki mesafeyi görmek veya yakınınızdaki bağlantılarınızı fark etmek mümkün. Diğer bir dikkat çeken özellik ise tanımadığı insanlardan çok sık mesaj alan kullanıcılar artık bu sohbetleri otomatik olarak sessize alabiliyor ve doğrudan arşive gönderebiliyor ancak bu özelliği kullanabilmek için uygulamanın gizlilik ayarları sayfasından etkinleştirmek gerekiyor. Geçtiğimiz Mart ayında şirket zaman içerisinde katılımcı istatistiklerini ölçmek ve görüntüleyebilmek için bir özellik sunmuştu. Kanal istatistikleri 500 veya daha fazla abonesi olan kanallar veya gruplar için kullanılabilir durumda. Yakın zamanda bu özelliğin 100 kullanıcılı kanallar ve gruplar için de sunulması bekleniyor.

6.3 sürümüne özgü özelliklere bakacak olursak: Android kullanıcılar yeniden tasarlanmış bir müzik çalara, video düzenleyici tarafında kırpma ve döndürme özelliğine ve metin eklendikçe giderek genişleyen bir giriş kutusuna sahip. Son olarak mobil tarafta kullanıcılara 2017 yılında sunulan birden fazla hesap desteği Telegram Desktop tarafından da destekleniyor.